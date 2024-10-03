信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Growth
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
0条评论
可靠性
65
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 52%
Exness-MT5Real8
1:400
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
330
盈利交易:
255 (77.27%)
亏损交易:
75 (22.73%)
最好交易:
21.67 USD
最差交易:
-27.52 USD
毛利:
867.14 USD (685 452 pips)
毛利亏损:
-674.16 USD (478 962 pips)
最大连续赢利:
17 (43.76 USD)
最大连续盈利:
43.76 USD (17)
夏普比率:
0.15
交易活动:
3.48%
最大入金加载:
75.68%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.25
长期交易:
165 (50.00%)
短期交易:
165 (50.00%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
3.40 USD
平均损失:
-8.99 USD
最大连续失误:
6 (-0.93 USD)
最大连续亏损:
-61.77 USD (4)
每月增长:
-21.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5.04 USD
最大值:
154.13 USD (28.17%)
相对跌幅:
结余:
65.84% (154.13 USD)
净值:
52.25% (122.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 329
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 193
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 206K
GBPUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +21.67 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +43.76 USD
最大连续亏损: -0.93 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 342
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.47 × 171
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
13 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.89% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.9% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Gold Growth
每月30 USD
52%
0
0
USD
80
USD
65
93%
330
77%
3%
1.28
0.58
USD
66%
1:400
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载