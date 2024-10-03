- 成长
交易:
330
盈利交易:
255 (77.27%)
亏损交易:
75 (22.73%)
最好交易:
21.67 USD
最差交易:
-27.52 USD
毛利:
867.14 USD (685 452 pips)
毛利亏损:
-674.16 USD (478 962 pips)
最大连续赢利:
17 (43.76 USD)
最大连续盈利:
43.76 USD (17)
夏普比率:
0.15
交易活动:
3.48%
最大入金加载:
75.68%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.25
长期交易:
165 (50.00%)
短期交易:
165 (50.00%)
利润因子:
1.29
预期回报:
0.58 USD
平均利润:
3.40 USD
平均损失:
-8.99 USD
最大连续失误:
6 (-0.93 USD)
最大连续亏损:
-61.77 USD (4)
每月增长:
-21.13%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
5.04 USD
最大值:
154.13 USD (28.17%)
相对跌幅:
结余:
65.84% (154.13 USD)
净值:
52.25% (122.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|329
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|193
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|206K
|GBPUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.67 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +43.76 USD
最大连续亏损: -0.93 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 342
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.47 × 171
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 39
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 280
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.10 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
