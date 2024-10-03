СигналыРазделы
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
0 отзывов
Надежность
64 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 143%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
255 (77.98%)
Убыточных трейдов:
72 (22.02%)
Лучший трейд:
21.67 USD
Худший трейд:
-27.52 USD
Общая прибыль:
867.14 USD (685 452 pips)
Общий убыток:
-626.06 USD (447 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (43.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.76 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
3.48%
Макс. загрузка депозита:
75.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
165 (50.46%)
Коротких трейдов:
162 (49.54%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-8.70 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.77 USD (4)
Прирост в месяц:
8.97%
Годовой прогноз:
108.80%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.04 USD
Максимальная:
137.07 USD (25.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.50% (136.96 USD)
По эквити:
52.25% (122.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 326
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 241
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 238K
GBPUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +21.67 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +43.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.93 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 342
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.47 × 171
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
еще 13...
Нет отзывов
2025.12.08 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.9% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Growth
30 USD в месяц
143%
0
0
USD
128
USD
64
93%
327
77%
3%
1.38
0.74
USD
59%
1:400
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.