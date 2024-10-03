- Прирост
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
255 (77.98%)
Убыточных трейдов:
72 (22.02%)
Лучший трейд:
21.67 USD
Худший трейд:
-27.52 USD
Общая прибыль:
867.14 USD (685 452 pips)
Общий убыток:
-626.06 USD (447 795 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (43.76 USD)
Макс. прибыль в серии:
43.76 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
3.48%
Макс. загрузка депозита:
75.68%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
1.76
Длинных трейдов:
165 (50.46%)
Коротких трейдов:
162 (49.54%)
Профит фактор:
1.39
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
3.40 USD
Средний убыток:
-8.70 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-0.93 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.77 USD (4)
Прирост в месяц:
8.97%
Годовой прогноз:
108.80%
Алготрейдинг:
93%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.04 USD
Максимальная:
137.07 USD (25.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
58.50% (136.96 USD)
По эквити:
52.25% (122.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|326
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|241
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|238K
|GBPUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.67 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +43.76 USD
Макс. убыток в серии: -0.93 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 342
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.47 × 171
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 39
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 280
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.10 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
143%
0
0
USD
USD
128
USD
USD
64
93%
327
77%
3%
1.38
0.74
USD
USD
59%
1:400