- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
198 (80.16%)
Loss Trade:
49 (19.84%)
Best Trade:
21.67 USD
Worst Trade:
-27.52 USD
Profitto lordo:
655.63 USD (523 565 pips)
Perdita lorda:
-339.55 USD (253 629 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (43.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.76 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
3.48%
Massimo carico di deposito:
42.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
136 (55.06%)
Short Trade:
111 (44.94%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-6.93 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.97 USD (3)
Crescita mensile:
15.80%
Previsione annuale:
191.72%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.04 USD
Massimale:
58.85 USD (10.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.09% (58.74 USD)
Per equità:
52.25% (122.97 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|270K
|GBPUSD
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +21.67 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.86 × 322
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|0.97 × 149
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 39
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 280
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.10 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
286%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
52
91%
247
80%
3%
1.93
1.28
USD
USD
52%
1:400