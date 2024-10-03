SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Gold Growth
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 286%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
247
Profit Trade:
198 (80.16%)
Loss Trade:
49 (19.84%)
Best Trade:
21.67 USD
Worst Trade:
-27.52 USD
Profitto lordo:
655.63 USD (523 565 pips)
Perdita lorda:
-339.55 USD (253 629 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (43.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
43.76 USD (17)
Indice di Sharpe:
0.28
Attività di trading:
3.48%
Massimo carico di deposito:
42.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
5.37
Long Trade:
136 (55.06%)
Short Trade:
111 (44.94%)
Fattore di profitto:
1.93
Profitto previsto:
1.28 USD
Profitto medio:
3.31 USD
Perdita media:
-6.93 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-0.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.97 USD (3)
Crescita mensile:
15.80%
Previsione annuale:
191.72%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.04 USD
Massimale:
58.85 USD (10.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.09% (58.74 USD)
Per equità:
52.25% (122.97 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 246
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 316
GBPUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 270K
GBPUSD 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +21.67 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +43.76 USD
Massima perdita consecutiva: -0.93 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 322
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
0.97 × 149
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
11 più
Non ci sono recensioni
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.27 23:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 23:46
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.25 20:31
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 17:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 04:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.02 21:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
