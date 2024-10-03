SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Gold Growth
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
0 comentarios
Fiabilidad
65 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 52%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
255 (77.27%)
Transacciones Irrentables:
75 (22.73%)
Mejor transacción:
21.67 USD
Peor transacción:
-27.52 USD
Beneficio Bruto:
867.14 USD (685 452 pips)
Pérdidas Brutas:
-674.27 USD (478 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (43.76 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
43.76 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.15
Actividad comercial:
3.48%
Carga máxima del depósito:
75.68%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
1.25
Transacciones Largas:
165 (50.00%)
Transacciones Cortas:
165 (50.00%)
Factor de Beneficio:
1.29
Beneficio Esperado:
0.58 USD
Beneficio medio:
3.40 USD
Pérdidas medias:
-8.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-0.93 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.77 USD (4)
Crecimiento al mes:
-34.38%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
93%
Reducción de balance:
Absoluto:
5.04 USD
Máxima:
154.24 USD (28.19%)
Reducción relativa:
De balance:
65.84% (154.13 USD)
De fondos:
52.25% (122.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 329
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 193
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 206K
GBPUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +21.67 USD
Peor transacción: -28 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 17
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +43.76 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.93 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 342
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.47 × 171
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
otros 13...
No hay comentarios
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.89% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.9% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
