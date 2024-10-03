SignauxSections
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 286%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
247
Bénéfice trades:
198 (80.16%)
Perte trades:
49 (19.84%)
Meilleure transaction:
21.67 USD
Pire transaction:
-27.52 USD
Bénéfice brut:
655.63 USD (523 565 pips)
Perte brute:
-339.55 USD (253 629 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (43.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
43.76 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.28
Activité de trading:
3.48%
Charge de dépôt maximale:
42.52%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
5.37
Longs trades:
136 (55.06%)
Courts trades:
111 (44.94%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
1.28 USD
Bénéfice moyen:
3.31 USD
Perte moyenne:
-6.93 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-0.93 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.97 USD (3)
Croissance mensuelle:
15.80%
Prévision annuelle:
191.72%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5.04 USD
Maximal:
58.85 USD (10.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.09% (58.74 USD)
Par fonds propres:
52.25% (122.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 246
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 316
GBPUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 270K
GBPUSD 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +21.67 USD
Pire transaction: -28 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +43.76 USD
Perte consécutive maximale: -0.93 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 322
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
0.97 × 149
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
11 plus...
Aucun avis
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.27 23:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 23:46
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.25 20:31
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 17:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 04:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.02 21:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
