- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
255 (77.27%)
損失トレード:
75 (22.73%)
ベストトレード:
21.67 USD
最悪のトレード:
-27.52 USD
総利益:
867.14 USD (685 452 pips)
総損失:
-674.27 USD (478 962 pips)
最大連続の勝ち:
17 (43.76 USD)
最大連続利益:
43.76 USD (17)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
3.48%
最大入金額:
75.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.25
長いトレード:
165 (50.00%)
短いトレード:
165 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
3.40 USD
平均損失:
-8.99 USD
最大連続の負け:
6 (-0.93 USD)
最大連続損失:
-61.77 USD (4)
月間成長:
-35.65%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.04 USD
最大の:
154.24 USD (28.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.84% (154.13 USD)
エクイティによる:
52.25% (122.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|329
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|193
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|206K
|GBPUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.67 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +43.76 USD
最大連続損失: -0.93 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 342
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.47 × 171
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 39
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 280
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.10 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
