シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Growth
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
レビュー0件
信頼性
65週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 52%
Exness-MT5Real8
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
330
利益トレード:
255 (77.27%)
損失トレード:
75 (22.73%)
ベストトレード:
21.67 USD
最悪のトレード:
-27.52 USD
総利益:
867.14 USD (685 452 pips)
総損失:
-674.27 USD (478 962 pips)
最大連続の勝ち:
17 (43.76 USD)
最大連続利益:
43.76 USD (17)
シャープレシオ:
0.15
取引アクティビティ:
3.48%
最大入金額:
75.68%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.25
長いトレード:
165 (50.00%)
短いトレード:
165 (50.00%)
プロフィットファクター:
1.29
期待されたペイオフ:
0.58 USD
平均利益:
3.40 USD
平均損失:
-8.99 USD
最大連続の負け:
6 (-0.93 USD)
最大連続損失:
-61.77 USD (4)
月間成長:
-35.65%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.04 USD
最大の:
154.24 USD (28.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
65.84% (154.13 USD)
エクイティによる:
52.25% (122.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 329
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 193
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 206K
GBPUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +21.67 USD
最悪のトレード: -28 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +43.76 USD
最大連続損失: -0.93 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 342
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.47 × 171
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
13 より多く...
レビューなし
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.89% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.9% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
