Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 286%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
198 (80.16%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (19.84%)
En iyi işlem:
21.67 USD
En kötü işlem:
-27.52 USD
Brüt kâr:
655.63 USD (523 565 pips)
Brüt zarar:
-339.55 USD (253 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (43.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.76 USD (17)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
3.48%
Maks. mevduat yükü:
42.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
136 (55.06%)
Satış işlemleri:
111 (44.94%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-6.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-0.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.97 USD (3)
Aylık büyüme:
14.25%
Yıllık tahmin:
172.90%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.04 USD
Maksimum:
58.85 USD (10.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.09% (58.74 USD)
Varlığa göre:
52.25% (122.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 246
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 316
GBPUSD 0
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 270K
GBPUSD 0
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +21.67 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
ICMarketsSC-MT5-4
0.86 × 322
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
Exness-MT5Real15
0.97 × 149
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
ZeroMarkets-Live-1
6.14 × 192
ActivTradesCorp-Server
6.14 × 7
11 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.21 02:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 01:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.12 13:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.10.29 14:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.10.27 23:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 23:46
A large drawdown may occur on the account again
2024.10.25 20:31
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 18:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2024.10.25 17:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2024.10.11 04:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.02 21:03
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gold Growth
Ayda 30 USD
286%
0
0
USD
203
USD
52
91%
247
80%
3%
1.93
1.28
USD
52%
1:400
