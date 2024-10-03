- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
247
Kârla kapanan işlemler:
198 (80.16%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (19.84%)
En iyi işlem:
21.67 USD
En kötü işlem:
-27.52 USD
Brüt kâr:
655.63 USD (523 565 pips)
Brüt zarar:
-339.55 USD (253 629 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (43.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
43.76 USD (17)
Sharpe oranı:
0.28
Alım-satım etkinliği:
3.48%
Maks. mevduat yükü:
42.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
5.37
Alış işlemleri:
136 (55.06%)
Satış işlemleri:
111 (44.94%)
Kâr faktörü:
1.93
Beklenen getiri:
1.28 USD
Ortalama kâr:
3.31 USD
Ortalama zarar:
-6.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-0.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-57.97 USD (3)
Aylık büyüme:
14.25%
Yıllık tahmin:
172.90%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5.04 USD
Maksimum:
58.85 USD (10.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.09% (58.74 USD)
Varlığa göre:
52.25% (122.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|246
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|316
|GBPUSD
|0
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|270K
|GBPUSD
|0
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +21.67 USD
En kötü işlem: -28 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +43.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.93 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.86 × 322
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
Exness-MT5Real15
|0.97 × 149
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 39
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 280
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.10 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
|
ZeroMarkets-Live-1
|6.14 × 192
|
ActivTradesCorp-Server
|6.14 × 7
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
286%
0
0
USD
USD
203
USD
USD
52
91%
247
80%
3%
1.93
1.28
USD
USD
52%
1:400