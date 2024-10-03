SinaisSeções
Van Thu Bui

Gold Growth

Van Thu Bui
Confiabilidade
65 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 52%
Exness-MT5Real8
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
255 (77.27%)
Negociações com perda:
75 (22.73%)
Melhor negociação:
21.67 USD
Pior negociação:
-27.52 USD
Lucro bruto:
867.14 USD (685 452 pips)
Perda bruta:
-674.27 USD (478 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (43.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.76 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
3.48%
Depósito máximo carregado:
75.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
165 (50.00%)
Negociações curtas:
165 (50.00%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
3.40 USD
Perda média:
-8.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.77 USD (4)
Crescimento mensal:
-34.38%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.04 USD
Máximo:
154.24 USD (28.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.84% (154.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.25% (122.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 329
GBPUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 193
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 206K
GBPUSD 0
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +21.67 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +43.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.93 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 1
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.83 × 342
ForexClub-MT5 Real Server
0.90 × 21
FPMarketsLLC-Live
1.13 × 53
ICTrading-MT5-4
1.22 × 226
Exness-MT5Real15
1.47 × 171
Exness-MT5Real12
1.49 × 39
GOMarketsMU-Live
1.50 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
1.62 × 66
PlexyTrade-Server01
2.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 280
Exness-MT5Real11
4.00 × 11
Exness-MT5Real
4.10 × 20
Exness-MT5Real7
4.87 × 69
Exness-MT5Real28
5.00 × 9
Ava-Real 1-MT5
5.42 × 19
Exness-MT5Real3
5.92 × 36
OctaFX-Real2
6.00 × 1
13 mais ...
2025.12.26 02:02
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 2.89% of days out of 450 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 07:39
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 4.9% of days out of 429 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 04:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 01:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 01:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 01:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.08 02:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.25 00:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 05:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 03:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.29 02:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.29 02:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 02:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 02:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
