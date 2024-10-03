- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
255 (77.27%)
Negociações com perda:
75 (22.73%)
Melhor negociação:
21.67 USD
Pior negociação:
-27.52 USD
Lucro bruto:
867.14 USD (685 452 pips)
Perda bruta:
-674.27 USD (478 962 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (43.76 USD)
Máximo lucro consecutivo:
43.76 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
3.48%
Depósito máximo carregado:
75.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.25
Negociações longas:
165 (50.00%)
Negociações curtas:
165 (50.00%)
Fator de lucro:
1.29
Valor esperado:
0.58 USD
Lucro médio:
3.40 USD
Perda média:
-8.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-0.93 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.77 USD (4)
Crescimento mensal:
-34.38%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
93%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.04 USD
Máximo:
154.24 USD (28.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
65.84% (154.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
52.25% (122.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|329
|GBPUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|193
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|206K
|GBPUSD
|0
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.67 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +43.76 USD
Máxima perda consecutiva: -0.93 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 1
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.83 × 342
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.90 × 21
|
FPMarketsLLC-Live
|1.13 × 53
|
ICTrading-MT5-4
|1.22 × 226
|
Exness-MT5Real15
|1.47 × 171
|
Exness-MT5Real12
|1.49 × 39
|
GOMarketsMU-Live
|1.50 × 26
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.62 × 66
|
PlexyTrade-Server01
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 280
|
Exness-MT5Real11
|4.00 × 11
|
Exness-MT5Real
|4.10 × 20
|
Exness-MT5Real7
|4.87 × 69
|
Exness-MT5Real28
|5.00 × 9
|
Ava-Real 1-MT5
|5.42 × 19
|
Exness-MT5Real3
|5.92 × 36
|
OctaFX-Real2
|6.00 × 1
