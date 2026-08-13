XYZG: Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF
今日XYZG汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点16.97和高点17.12进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XYZG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票今天的定价为17.12。它在16.97 - 17.12范围内交易，昨天的收盘价为17.10，交易量达到10。XYZG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF目前的价值为17.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注86.09%和USD。实时查看图表以跟踪XYZG走势。
如何购买XYZG股票？
您可以以17.12的当前价格购买Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票。订单通常设置在17.12或17.42附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注XYZG的实时图表更新。
如何投资XYZG股票？
投资Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF需要考虑年度范围8.07 - 20.43和当前价格17.12。许多人在以17.12或17.42下订单之前，会比较-7.61%和。实时查看XYZG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF的最高价格是20.43。在8.07 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF（XYZG）的最低价格为8.07。将其与当前的17.12和8.07 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XYZG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XYZG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.10和86.09%中可见。
- 前一天收盘价
- 17.10
- 开盘价
- 17.12
- 卖价
- 17.12
- 买价
- 17.42
- 最低价
- 16.97
- 最高价
- 17.12
- 交易量
- 10
- 日变化
- 0.12%
- 月变化
- -7.61%
- 6个月变化
- 48.35%
- 年变化
- 86.09%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%