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XYZG: Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

17.12 USD 0.02 (0.12%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XYZG汇率已更改0.12%。当日，交易品种以低点16.97和高点17.12进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XYZG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票今天的定价为17.12。它在16.97 - 17.12范围内交易，昨天的收盘价为17.10，交易量达到10。XYZG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF目前的价值为17.12。股息政策取决于公司，而投资者也会关注86.09%和USD。实时查看图表以跟踪XYZG走势。

如何购买XYZG股票？

您可以以17.12的当前价格购买Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票。订单通常设置在17.12或17.42附近，而10和0.00%显示市场活动。立即关注XYZG的实时图表更新。

如何投资XYZG股票？

投资Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF需要考虑年度范围8.07 - 20.43和当前价格17.12。许多人在以17.12或17.42下订单之前，会比较-7.61%和。实时查看XYZG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF的最高价格是20.43。在8.07 - 20.43内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF（XYZG）的最低价格为8.07。将其与当前的17.12和8.07 - 20.43进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XYZG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XYZG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、17.10和86.09%中可见。

日范围
16.97 17.12
年范围
8.07 20.43
前一天收盘价
17.10
开盘价
17.12
卖价
17.12
买价
17.42
最低价
16.97
最高价
17.12
交易量
10
日变化
0.12%
月变化
-7.61%
6个月变化
48.35%
年变化
86.09%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%