XLKI: The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund
今日XLKI汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点26.49和高点26.70进行交易。
关注The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XLKI股票今天的价格是多少？
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为26.57。它在26.49 - 26.70范围内交易，昨天的收盘价为26.67，交易量达到26。XLKI的实时价格图表显示了这些更新。
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为26.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.23%和USD。实时查看图表以跟踪XLKI走势。
如何购买XLKI股票？
您可以以26.57的当前价格购买The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在26.57或26.87附近，而26和0.08%显示市场活动。立即关注XLKI的实时图表更新。
如何投资XLKI股票？
投资The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围22.83 - 28.25和当前价格26.57。许多人在以26.57或26.87下订单之前，会比较6.24%和。实时查看XLKI价格图表，了解每日变化。
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是28.25。在22.83 - 28.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLKI）的最低价格为22.83。将其与当前的26.57和22.83 - 28.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLKI股票是什么时候拆分的？
The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.67和9.23%中可见。
- 前一天收盘价
- 26.67
- 开盘价
- 26.55
- 卖价
- 26.57
- 买价
- 26.87
- 最低价
- 26.49
- 最高价
- 26.70
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.37%
- 月变化
- 6.24%
- 6个月变化
- 8.94%
- 年变化
- 9.23%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%