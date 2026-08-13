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XLKI: The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund

26.57 USD 0.10 (0.37%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日XLKI汇率已更改-0.37%。当日，交易品种以低点26.49和高点26.70进行交易。

关注The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

XLKI股票今天的价格是多少？

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为26.57。它在26.49 - 26.70范围内交易，昨天的收盘价为26.67，交易量达到26。XLKI的实时价格图表显示了这些更新。

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为26.57。股息政策取决于公司，而投资者也会关注9.23%和USD。实时查看图表以跟踪XLKI走势。

如何购买XLKI股票？

您可以以26.57的当前价格购买The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在26.57或26.87附近，而26和0.08%显示市场活动。立即关注XLKI的实时图表更新。

如何投资XLKI股票？

投资The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围22.83 - 28.25和当前价格26.57。许多人在以26.57或26.87下订单之前，会比较6.24%和。实时查看XLKI价格图表，了解每日变化。

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是28.25。在22.83 - 28.25内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLKI）的最低价格为22.83。将其与当前的26.57和22.83 - 28.25进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLKI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

XLKI股票是什么时候拆分的？

The Technology Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、26.67和9.23%中可见。

日范围
26.49 26.70
年范围
22.83 28.25
前一天收盘价
26.67
开盘价
26.55
卖价
26.57
买价
26.87
最低价
26.49
最高价
26.70
交易量
26
日变化
-0.37%
月变化
6.24%
6个月变化
8.94%
年变化
9.23%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%