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RGTU: Tradr 2X Long RGTI Daily ETF

15.07 USD 0.83 (5.83%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RGTU汇率已更改5.83%。当日，交易品种以低点14.13和高点15.17进行交易。

关注Tradr 2X Long RGTI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RGTU股票今天的价格是多少？

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票今天的定价为15.07。它在14.13 - 15.17范围内交易，昨天的收盘价为14.24，交易量达到95。RGTU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票是否支付股息？

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF目前的价值为15.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.37%和USD。实时查看图表以跟踪RGTU走势。

如何购买RGTU股票？

您可以以15.07的当前价格购买Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票。订单通常设置在15.07或15.37附近，而95和0.80%显示市场活动。立即关注RGTU的实时图表更新。

如何投资RGTU股票？

投资Tradr 2X Long RGTI Daily ETF需要考虑年度范围5.80 - 481.32和当前价格15.07。许多人在以15.07或15.37下订单之前，会比较44.90%和。实时查看RGTU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Tradr 2X Long RGTI Daily ETF的最高价格是481.32。在5.80 - 481.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long RGTI Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票的最低价格是多少？

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF（RGTU）的最低价格为5.80。将其与当前的15.07和5.80 - 481.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RGTU股票是什么时候拆分的？

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.24和-63.37%中可见。

日范围
14.13 15.17
年范围
5.80 481.32
前一天收盘价
14.24
开盘价
14.95
卖价
15.07
买价
15.37
最低价
14.13
最高价
15.17
交易量
95
日变化
5.83%
月变化
44.90%
6个月变化
110.92%
年变化
-63.37%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%