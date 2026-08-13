RGTU: Tradr 2X Long RGTI Daily ETF
今日RGTU汇率已更改5.83%。当日，交易品种以低点14.13和高点15.17进行交易。
关注Tradr 2X Long RGTI Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- W1
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常见问题解答
RGTU股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票今天的定价为15.07。它在14.13 - 15.17范围内交易，昨天的收盘价为14.24，交易量达到95。RGTU的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF目前的价值为15.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.37%和USD。实时查看图表以跟踪RGTU走势。
如何购买RGTU股票？
您可以以15.07的当前价格购买Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票。订单通常设置在15.07或15.37附近，而95和0.80%显示市场活动。立即关注RGTU的实时图表更新。
如何投资RGTU股票？
投资Tradr 2X Long RGTI Daily ETF需要考虑年度范围5.80 - 481.32和当前价格15.07。许多人在以15.07或15.37下订单之前，会比较44.90%和。实时查看RGTU价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long RGTI Daily ETF的最高价格是481.32。在5.80 - 481.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long RGTI Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF（RGTU）的最低价格为5.80。将其与当前的15.07和5.80 - 481.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RGTU股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long RGTI Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.24和-63.37%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.24
- 开盘价
- 14.95
- 卖价
- 15.07
- 买价
- 15.37
- 最低价
- 14.13
- 最高价
- 15.17
- 交易量
- 95
- 日变化
- 5.83%
- 月变化
- 44.90%
- 6个月变化
- 110.92%
- 年变化
- -63.37%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%