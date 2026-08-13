RGTU股票今天的价格是多少？ Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票今天的定价为15.07。它在14.13 - 15.17范围内交易，昨天的收盘价为14.24，交易量达到95。RGTU的实时价格图表显示了这些更新。

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票是否支付股息？ Tradr 2X Long RGTI Daily ETF目前的价值为15.07。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.37%和USD。实时查看图表以跟踪RGTU走势。

如何购买RGTU股票？ 您可以以15.07的当前价格购买Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票。订单通常设置在15.07或15.37附近，而95和0.80%显示市场活动。立即关注RGTU的实时图表更新。

如何投资RGTU股票？ 投资Tradr 2X Long RGTI Daily ETF需要考虑年度范围5.80 - 481.32和当前价格15.07。许多人在以15.07或15.37下订单之前，会比较44.90%和。实时查看RGTU价格图表，了解每日变化。

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Tradr 2X Long RGTI Daily ETF的最高价格是481.32。在5.80 - 481.32内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long RGTI Daily ETF的绩效。

Tradr 2X Long RGTI Daily ETF股票的最低价格是多少？ Tradr 2X Long RGTI Daily ETF（RGTU）的最低价格为5.80。将其与当前的15.07和5.80 - 481.32进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RGTU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。