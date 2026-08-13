QTJL: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
今日QTJL汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点41.97和高点42.14进行交易。
关注Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QTJL股票今天的价格是多少？
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票今天的定价为42.14。它在41.97 - 42.14范围内交易，昨天的收盘价为41.84，交易量达到7。QTJL的实时价格图表显示了这些更新。
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票是否支付股息？
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July目前的价值为42.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.17%和USD。实时查看图表以跟踪QTJL走势。
如何购买QTJL股票？
您可以以42.14的当前价格购买Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票。订单通常设置在42.14或42.44附近，而7和0.24%显示市场活动。立即关注QTJL的实时图表更新。
如何投资QTJL股票？
投资Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July需要考虑年度范围36.59 - 42.29和当前价格42.14。许多人在以42.14或42.44下订单之前，会比较4.41%和。实时查看QTJL价格图表，了解每日变化。
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July的最高价格是42.29。在36.59 - 42.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July的绩效。
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票的最低价格是多少？
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July（QTJL）的最低价格为36.59。将其与当前的42.14和36.59 - 42.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QTJL股票是什么时候拆分的？
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.84和15.17%中可见。
- 前一天收盘价
- 41.84
- 开盘价
- 42.04
- 卖价
- 42.14
- 买价
- 42.44
- 最低价
- 41.97
- 最高价
- 42.14
- 交易量
- 7
- 日变化
- 0.72%
- 月变化
- 4.41%
- 6个月变化
- 6.93%
- 年变化
- 15.17%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%