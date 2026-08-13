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QTJL: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

42.14 USD 0.30 (0.72%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QTJL汇率已更改0.72%。当日，交易品种以低点41.97和高点42.14进行交易。

关注Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QTJL股票今天的价格是多少？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票今天的定价为42.14。它在41.97 - 42.14范围内交易，昨天的收盘价为41.84，交易量达到7。QTJL的实时价格图表显示了这些更新。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票是否支付股息？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July目前的价值为42.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注15.17%和USD。实时查看图表以跟踪QTJL走势。

如何购买QTJL股票？

您可以以42.14的当前价格购买Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票。订单通常设置在42.14或42.44附近，而7和0.24%显示市场活动。立即关注QTJL的实时图表更新。

如何投资QTJL股票？

投资Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July需要考虑年度范围36.59 - 42.29和当前价格42.14。许多人在以42.14或42.44下订单之前，会比较4.41%和。实时查看QTJL价格图表，了解每日变化。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July的最高价格是42.29。在36.59 - 42.29内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July的绩效。

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July股票的最低价格是多少？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July（QTJL）的最低价格为36.59。将其与当前的42.14和36.59 - 42.29进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QTJL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QTJL股票是什么时候拆分的？

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、41.84和15.17%中可见。

日范围
41.97 42.14
年范围
36.59 42.29
前一天收盘价
41.84
开盘价
42.04
卖价
42.14
买价
42.44
最低价
41.97
最高价
42.14
交易量
7
日变化
0.72%
月变化
4.41%
6个月变化
6.93%
年变化
15.17%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%