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QTJL: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July
Курс QTJL за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.97, а максимальная — 42.14.
Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QTJL сегодня?
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) сегодня оценивается на уровне 42.14. Инструмент торгуется в пределах 41.97 - 42.14, вчерашнее закрытие составило 41.84, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTJL в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July?
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July в настоящее время оценивается в 42.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.17% и USD. Отслеживайте движения QTJL на графике в реальном времени.
Как купить акции QTJL?
Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) по текущей цене 42.14. Ордера обычно размещаются около 42.14 или 42.44, тогда как 7 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTJL на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QTJL?
Инвестирование в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July предполагает учет годового диапазона 36.59 - 42.29 и текущей цены 42.14. Многие сравнивают 4.41% и 6.93% перед размещением ордеров на 42.14 или 42.44. Изучайте ежедневные изменения цены QTJL на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July?
Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) за последний год составила 42.29. Акции заметно колебались в пределах 36.59 - 42.29, сравнение с 41.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July?
Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) за год составила 36.59. Сравнение с текущими 42.14 и 36.59 - 42.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTJL во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QTJL?
В прошлом Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.84 и 15.17% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 41.84
- Open
- 42.04
- Bid
- 42.14
- Ask
- 42.44
- Low
- 41.97
- High
- 42.14
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.72%
- Месячное изменение
- 4.41%
- 6-месячное изменение
- 6.93%
- Годовое изменение
- 15.17%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%