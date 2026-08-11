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QTJL: Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

42.14 USD 0.30 (0.72%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс QTJL за сегодня изменился на 0.72%. При этом минимальная цена на торгах достигала 41.97, а максимальная — 42.14.

Следите за динамикой Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QTJL сегодня?

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) сегодня оценивается на уровне 42.14. Инструмент торгуется в пределах 41.97 - 42.14, вчерашнее закрытие составило 41.84, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QTJL в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July?

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July в настоящее время оценивается в 42.14. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 15.17% и USD. Отслеживайте движения QTJL на графике в реальном времени.

Как купить акции QTJL?

Вы можете купить акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) по текущей цене 42.14. Ордера обычно размещаются около 42.14 или 42.44, тогда как 7 и 0.24% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QTJL на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QTJL?

Инвестирование в Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July предполагает учет годового диапазона 36.59 - 42.29 и текущей цены 42.14. Многие сравнивают 4.41% и 6.93% перед размещением ордеров на 42.14 или 42.44. Изучайте ежедневные изменения цены QTJL на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July?

Самая высокая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) за последний год составила 42.29. Акции заметно колебались в пределах 36.59 - 42.29, сравнение с 41.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July?

Самая низкая цена Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) за год составила 36.59. Сравнение с текущими 42.14 и 36.59 - 42.29 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QTJL во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QTJL?

В прошлом Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 41.84 и 15.17% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
41.97 42.14
Годовой диапазон
36.59 42.29
Предыдущее закрытие
41.84
Open
42.04
Bid
42.14
Ask
42.44
Low
41.97
High
42.14
Объем
7
Дневное изменение
0.72%
Месячное изменение
4.41%
6-месячное изменение
6.93%
Годовое изменение
15.17%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%