货币 / MDXH
MDXH: MDxHealth SA - American Depositary Shares
3.70 USD 0.10 (2.63%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MDXH汇率已更改-2.63%。当日，交易品种以低点3.68和高点3.79进行交易。
关注MDxHealth SA - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.68 3.79
年范围
1.34 3.91
- 前一天收盘价
- 3.80
- 开盘价
- 3.76
- 卖价
- 3.70
- 买价
- 4.00
- 最低价
- 3.68
- 最高价
- 3.79
- 交易量
- 115
- 日变化
- -2.63%
- 月变化
- 4.23%
- 6个月变化
- 156.94%
- 年变化
- 77.88%
