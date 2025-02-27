Valute / MDXH
MDXH: MDxHealth SA - American Depositary Shares
4.14 USD 0.24 (6.15%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDXH ha avuto una variazione del 6.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 3.88 e ad un massimo di 4.17.
Segui le dinamiche di MDxHealth SA - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MDXH News
Intervallo Giornaliero
3.88 4.17
Intervallo Annuale
1.34 4.17
- Chiusura Precedente
- 3.90
- Apertura
- 3.88
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Minimo
- 3.88
- Massimo
- 4.17
- Volume
- 923
- Variazione giornaliera
- 6.15%
- Variazione Mensile
- 16.62%
- Variazione Semestrale
- 187.50%
- Variazione Annuale
- 99.04%
21 settembre, domenica