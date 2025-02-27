Devises / MDXH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MDXH: MDxHealth SA - American Depositary Shares
4.14 USD 0.24 (6.15%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MDXH a changé de 6.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 3.88 et à un maximum de 4.17.
Suivez la dynamique MDxHealth SA - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDXH Nouvelles
- Earnings call transcript: MDxHealth Q2 2025 sees revenue growth, stock jumps
- MDxHealth ADR earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MDxHealth names Michael Holder to board, CFO Ron Kalfus to depart
- mdxhealth sa reschedules extraordinary general meeting for june 27
- MDxHealth Reports Q1-2025 Results
- MDxHealth ADR earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- MDxHealth SA (MDXH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Range quotidien
3.88 4.17
Range Annuel
1.34 4.17
- Clôture Précédente
- 3.90
- Ouverture
- 3.88
- Bid
- 4.14
- Ask
- 4.44
- Plus Bas
- 3.88
- Plus Haut
- 4.17
- Volume
- 923
- Changement quotidien
- 6.15%
- Changement Mensuel
- 16.62%
- Changement à 6 Mois
- 187.50%
- Changement Annuel
- 99.04%
20 septembre, samedi