KurseKategorien
Währungen / MDXH
Zurück zum Aktien

MDXH: MDxHealth SA - American Depositary Shares

4.16 USD 0.26 (6.67%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDXH hat sich für heute um 6.67% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.88 bis zu einem Hoch von 4.17 gehandelt.

Verfolgen Sie die MDxHealth SA - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDXH News

Tagesspanne
3.88 4.17
Jahresspanne
1.34 4.17
Vorheriger Schlusskurs
3.90
Eröffnung
3.88
Bid
4.16
Ask
4.46
Tief
3.88
Hoch
4.17
Volumen
538
Tagesänderung
6.67%
Monatsänderung
17.18%
6-Monatsänderung
188.89%
Jahresänderung
100.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K