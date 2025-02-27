Divisas / MDXH
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MDXH: MDxHealth SA - American Depositary Shares
3.68 USD 0.12 (3.16%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDXH de hoy ha cambiado un -3.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.68, mientras que el máximo ha alcanzado 3.79.
Siga la dinámica de la pareja de divisas MDxHealth SA - American Depositary Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDXH News
- Earnings call transcript: MDxHealth Q2 2025 sees revenue growth, stock jumps
- MDxHealth ADR earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MDxHealth names Michael Holder to board, CFO Ron Kalfus to depart
- mdxhealth sa reschedules extraordinary general meeting for june 27
- MDxHealth Reports Q1-2025 Results
- MDxHealth ADR earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- MDxHealth SA (MDXH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
3.68 3.79
Rango anual
1.34 3.91
- Cierres anteriores
- 3.80
- Open
- 3.76
- Bid
- 3.68
- Ask
- 3.98
- Low
- 3.68
- High
- 3.79
- Volumen
- 121
- Cambio diario
- -3.16%
- Cambio mensual
- 3.66%
- Cambio a 6 meses
- 155.56%
- Cambio anual
- 76.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B