通貨 / MDXH
MDXH: MDxHealth SA - American Depositary Shares
3.90 USD 0.22 (5.98%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDXHの今日の為替レートは、5.98%変化しました。日中、通貨は1あたり3.62の安値と3.93の高値で取引されました。
MDxHealth SA - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MDXH News
- Earnings call transcript: MDxHealth Q2 2025 sees revenue growth, stock jumps
- MDxHealth ADR earnings missed by $0.03, revenue topped estimates
- MDxHealth SA (MDXH) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- MDxHealth names Michael Holder to board, CFO Ron Kalfus to depart
- mdxhealth sa reschedules extraordinary general meeting for june 27
- MDxHealth Reports Q1-2025 Results
- MDxHealth ADR earnings missed by $0.01, revenue topped estimates
- MDxHealth SA (MDXH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
3.62 3.93
1年のレンジ
1.34 3.93
- 以前の終値
- 3.68
- 始値
- 3.71
- 買値
- 3.90
- 買値
- 4.20
- 安値
- 3.62
- 高値
- 3.93
- 出来高
- 238
- 1日の変化
- 5.98%
- 1ヶ月の変化
- 9.86%
- 6ヶ月の変化
- 170.83%
- 1年の変化
- 87.50%
