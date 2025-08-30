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HYGW: iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate

28.84 USD 0.00 (0.00%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYGW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.84和高点28.88进行交易。

关注iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYGW新闻

常见问题解答

HYGW股票今天的价格是多少？

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票今天的定价为28.84。它在28.84 - 28.88范围内交易，昨天的收盘价为28.84，交易量达到46。HYGW的实时价格图表显示了这些更新。

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票是否支付股息？

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate目前的价值为28.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.61%和USD。实时查看图表以跟踪HYGW走势。

如何购买HYGW股票？

您可以以28.84的当前价格购买iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票。订单通常设置在28.84或29.14附近，而46和-0.10%显示市场活动。立即关注HYGW的实时图表更新。

如何投资HYGW股票？

投资iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate需要考虑年度范围28.79 - 29.96和当前价格28.84。许多人在以28.84或29.14下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看HYGW价格图表，了解每日变化。

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate的最高价格是29.96。在28.79 - 29.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate的绩效。

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票的最低价格是多少？

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate（HYGW）的最低价格为28.79。将其与当前的28.84和28.79 - 29.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYGW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYGW股票是什么时候拆分的？

iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.84和-3.61%中可见。

日范围
28.84 28.88
年范围
28.79 29.96
前一天收盘价
28.84
开盘价
28.87
卖价
28.84
买价
29.14
最低价
28.84
最高价
28.88
交易量
46
日变化
0.00%
月变化
-0.24%
6个月变化
-3.29%
年变化
-3.61%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%