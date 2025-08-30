HYGW: iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate
今日HYGW汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点28.84和高点28.88进行交易。
关注iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
HYGW股票今天的价格是多少？
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票今天的定价为28.84。它在28.84 - 28.88范围内交易，昨天的收盘价为28.84，交易量达到46。HYGW的实时价格图表显示了这些更新。
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票是否支付股息？
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate目前的价值为28.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.61%和USD。实时查看图表以跟踪HYGW走势。
如何购买HYGW股票？
您可以以28.84的当前价格购买iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票。订单通常设置在28.84或29.14附近，而46和-0.10%显示市场活动。立即关注HYGW的实时图表更新。
如何投资HYGW股票？
投资iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate需要考虑年度范围28.79 - 29.96和当前价格28.84。许多人在以28.84或29.14下订单之前，会比较-0.24%和。实时查看HYGW价格图表，了解每日变化。
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate的最高价格是29.96。在28.79 - 29.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate的绩效。
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate股票的最低价格是多少？
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate（HYGW）的最低价格为28.79。将其与当前的28.84和28.79 - 29.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYGW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYGW股票是什么时候拆分的？
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、28.84和-3.61%中可见。
- 前一天收盘价
- 28.84
- 开盘价
- 28.87
- 卖价
- 28.84
- 买价
- 29.14
- 最低价
- 28.84
- 最高价
- 28.88
- 交易量
- 46
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -0.24%
- 6个月变化
- -3.29%
- 年变化
- -3.61%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%