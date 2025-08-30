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HYGW: iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate
Курс HYGW за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.83, а максимальная — 28.88.
Следите за динамикой iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций HYGW сегодня?
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate (HYGW) сегодня оценивается на уровне 28.84. Инструмент торгуется в пределах 28.83 - 28.88, вчерашнее закрытие составило 28.89, а торговый объем достиг 26. Всю динамику можно отследить на ценовом графике HYGW в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate?
iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate в настоящее время оценивается в 28.84. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -3.61% и USD. Отслеживайте движения HYGW на графике в реальном времени.
Как купить акции HYGW?
Вы можете купить акции iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate (HYGW) по текущей цене 28.84. Ордера обычно размещаются около 28.84 или 29.14, тогда как 26 и -0.14% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения HYGW на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции HYGW?
Инвестирование в iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate предполагает учет годового диапазона 28.79 - 29.96 и текущей цены 28.84. Многие сравнивают -0.24% и -3.29% перед размещением ордеров на 28.84 или 29.14. Изучайте ежедневные изменения цены HYGW на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate?
Самая высокая цена iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate (HYGW) за последний год составила 29.96. Акции заметно колебались в пределах 28.79 - 29.96, сравнение с 28.89 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate?
Самая низкая цена iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate (HYGW) за год составила 28.79. Сравнение с текущими 28.84 и 28.79 - 29.96 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения HYGW во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций HYGW?
В прошлом iShares Trust iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strate проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 28.89 и -3.61% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 28.89
- Open
- 28.88
- Bid
- 28.84
- Ask
- 29.14
- Low
- 28.83
- High
- 28.88
- Объем
- 26
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- -0.24%
- 6-месячное изменение
- -3.29%
- Годовое изменение
- -3.61%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%