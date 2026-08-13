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ASTX: ASTEX制药公司

15.54 USD 1.16 (8.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ASTX汇率已更改8.07%。当日，交易品种以低点13.63和高点15.64进行交易。

关注ASTEX制药公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

ASTX股票今天的价格是多少？

ASTEX制药公司股票今天的定价为15.54。它在13.63 - 15.64范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到4024。ASTX的实时价格图表显示了这些更新。

ASTEX制药公司股票是否支付股息？

ASTEX制药公司目前的价值为15.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.51%和USD。实时查看图表以跟踪ASTX走势。

如何购买ASTX股票？

您可以以15.54的当前价格购买ASTEX制药公司股票。订单通常设置在15.54或15.84附近，而4024和5.36%显示市场活动。立即关注ASTX的实时图表更新。

如何投资ASTX股票？

投资ASTEX制药公司需要考虑年度范围8.80 - 114.18和当前价格15.54。许多人在以15.54或15.84下订单之前，会比较55.09%和。实时查看ASTX价格图表，了解每日变化。

ASTEX制药公司股票的最高价格是多少？

在过去一年中，ASTEX制药公司的最高价格是114.18。在8.80 - 114.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ASTEX制药公司的绩效。

ASTEX制药公司股票的最低价格是多少？

ASTEX制药公司（ASTX）的最低价格为8.80。将其与当前的15.54和8.80 - 114.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ASTX股票是什么时候拆分的？

ASTEX制药公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.38和-43.51%中可见。

日范围
13.63 15.64
年范围
8.80 114.18
前一天收盘价
14.38
开盘价
14.75
卖价
15.54
买价
15.84
最低价
13.63
最高价
15.64
交易量
4.024 K
日变化
8.07%
月变化
55.09%
6个月变化
-58.01%
年变化
-43.51%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%