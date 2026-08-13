ASTX股票今天的价格是多少？ ASTEX制药公司股票今天的定价为15.54。它在13.63 - 15.64范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到4024。ASTX的实时价格图表显示了这些更新。

ASTEX制药公司股票是否支付股息？ ASTEX制药公司目前的价值为15.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.51%和USD。实时查看图表以跟踪ASTX走势。

如何购买ASTX股票？ 您可以以15.54的当前价格购买ASTEX制药公司股票。订单通常设置在15.54或15.84附近，而4024和5.36%显示市场活动。立即关注ASTX的实时图表更新。

如何投资ASTX股票？ 投资ASTEX制药公司需要考虑年度范围8.80 - 114.18和当前价格15.54。许多人在以15.54或15.84下订单之前，会比较55.09%和。实时查看ASTX价格图表，了解每日变化。

ASTEX制药公司股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，ASTEX制药公司的最高价格是114.18。在8.80 - 114.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ASTEX制药公司的绩效。

ASTEX制药公司股票的最低价格是多少？ ASTEX制药公司（ASTX）的最低价格为8.80。将其与当前的15.54和8.80 - 114.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。