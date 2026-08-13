ASTX: ASTEX制药公司
今日ASTX汇率已更改8.07%。当日，交易品种以低点13.63和高点15.64进行交易。
关注ASTEX制药公司动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ASTX股票今天的价格是多少？
ASTEX制药公司股票今天的定价为15.54。它在13.63 - 15.64范围内交易，昨天的收盘价为14.38，交易量达到4024。ASTX的实时价格图表显示了这些更新。
ASTEX制药公司股票是否支付股息？
ASTEX制药公司目前的价值为15.54。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-43.51%和USD。实时查看图表以跟踪ASTX走势。
如何购买ASTX股票？
您可以以15.54的当前价格购买ASTEX制药公司股票。订单通常设置在15.54或15.84附近，而4024和5.36%显示市场活动。立即关注ASTX的实时图表更新。
如何投资ASTX股票？
投资ASTEX制药公司需要考虑年度范围8.80 - 114.18和当前价格15.54。许多人在以15.54或15.84下订单之前，会比较55.09%和。实时查看ASTX价格图表，了解每日变化。
ASTEX制药公司股票的最高价格是多少？
在过去一年中，ASTEX制药公司的最高价格是114.18。在8.80 - 114.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪ASTEX制药公司的绩效。
ASTEX制药公司股票的最低价格是多少？
ASTEX制药公司（ASTX）的最低价格为8.80。将其与当前的15.54和8.80 - 114.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ASTX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ASTX股票是什么时候拆分的？
ASTEX制药公司历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.38和-43.51%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.38
- 开盘价
- 14.75
- 卖价
- 15.54
- 买价
- 15.84
- 最低价
- 13.63
- 最高价
- 15.64
- 交易量
- 4.024 K
- 日变化
- 8.07%
- 月变化
- 55.09%
- 6个月变化
- -58.01%
- 年变化
- -43.51%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
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- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
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- 预测值
- 前值
- 5.058%