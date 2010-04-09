Advance Liquidity Sweep
- 指标
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- 版本: 4.0
- 激活: 5
Liquidity Sweep v4 – 买方与卖方流动性扫单指标
简单清晰的指标，帮助你在图表上发现流动性扫单。
它做什么
价格经常会突破波段高点（买方流动性）或波段低点（卖方流动性），吃掉止损后再反转。本指标能识别这些扫单，并评为 Strong（强）或 Weak（弱），用箭头清晰标出。
主要功能
- 识别 BSL（买方流动性）和 SSL（卖方流动性）扫单
- 找出真实的波段高低点，包括相等高低点
- 根据影线长度、成交量和收盘位置评为 Strong / Weak
- ATR 过滤，忽略微小噪音
- 收盘突破水平 = 结构突破（水平被取消），不算扫单
- 趋势过滤（市场结构或 EMA）：只关注真正有意义的扫单
- 下跌趋势 → 关注 BSL
- 上涨趋势 → 关注 SSL
- 逆势扫单可降级或完全隐藏
- 默认只在已收盘K线出信号（不重绘）
- 可选当前K线预览
- 清晰面板：趋势、关注方向、当日统计、最新信号、警报状态
- 可选画出被扫过的水平线
- 完整警报：弹窗、声音、手机推送、邮件 —— Strong/Weak BSL 和 SSL 可单独开关
灵敏度预设
- Conservative — 信号少，质量高
- Balanced — 推荐默认
- Aggressive — 信号更多
使用方法
- 加载到任意品种和周期
- 选择灵敏度预设
- 设置如何处理逆势扫单（降级 / 隐藏 / 关闭）
- 打开需要的警报
- 观察箭头和面板即可
适用于外汇、黄金、指数、加密货币等所有经纪商支持的品种。
干净、快速，专注一件事：告诉你流动性何时被扫走，价格又何时拒绝该水平。