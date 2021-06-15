1200个用户！！！ - 页 64 1...575859606162636465666768697071...230 新评论 [删除] 2017.04.01 00:19 #631 让我们撇开 "人群效应 "不谈......不是每个人都会跑到每个人要去的地方）我对信号也这么说......。 Andrey F. Zelinsky 2017.04.01 00:31 #632 尼古拉-盖里斯。 让我们跳过 "人群效应"......不是所有的，像羔羊一样跑到每个人都做的地方）我对信号也会说...... 是的，不是每个人 -- 如果你以帕累托的 "80/20 "原则的结论为基础，只有20%的人不跑步。如果你怀疑绝大部分人都在往上跑--信号服务 适合进行这种分析。数量总是胜过质量。因此，要评估信号提供者作为一个交易者的水平--你应该总是看他的策略。为了评估一个开发人员的水平，作为一个专业的开发人员，你应该经常看看他的代码并分析功能。订阅者通过外部指标来估计它--反馈显示--昨天价格向错误的方向移动，交易员就不好，今天价格向正确的方向移动，交易员就是最好的。客户也是通过外部指标来判断的--一个小时内创建的专家顾问是最好的开发者。如果你问客户代码的质量，他将回答说他不擅长或可能擅长。P.s. 为什么对TOP的主要抱怨是--TOP主要建立在数量指标上。因为参与其中的人明白：质量和数量是不相容的，你必须选择--要么质量和不给他妈的TOP，要么数量和TOP。采用这种方法的原因是，定性指标很难正式化。而对于定性评价，有审查和其他评价。但不幸的是，它们并没有反映在TOP中。 Alexey Volchanskiy 2017.04.01 02:39 #633 尤里-扎伊采夫。为什么很多人，远非愚蠢，不能成为一个团队。如果你注意观察，他们不断地诱导和嘲弄对方，尽管他们基本上是坐在同一个战壕里，但同时他们又设法向对方的子弹里撒尿。 我把弹药放在我的收藏夹里)在外汇中可能没有一个团队。他们都是竞争者，而且大多数人都互相羡慕。顺便说一句，尤拉，我也不知道可以查看信号中的交易，我想我对这一点不够感兴趣。由于某些原因，它只显示在欧元兑英镑上。我已经一个星期没有上这个论坛了，我刚刚接触到这些信息。我不知道为什么它只显示在一个符号上。如果有人知道，也请回答我吧。如果我理解的话，它是以极大的延迟和在有最大交易的对子上显示的？ Alexey Volchanskiy 2017.04.01 03:07 #634 Andrey F. Zelinsky: 里面有一些东西--其中一个评论。-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口和未宣布的策略测试信号服务 由于你这个月的表现不佳，我们应该在四月得到折扣......-这个月的损失为430美元-30美元买了一堆借口。 由于你这个月的表现不佳，我们应该在4月份获得折扣...-- 他们对信号不满意，但他们希望下个月能有折扣 我想知道如何获得折扣。我懒得看规则，但以前只能提高订阅价格。没有办法对信号给予个人折扣。还是我错过了什么？ Alexey Navoykov 2017.04.01 03:24 #635 Andrey F. Zelinsky:这是毫无疑问的 -- 互联网公司知道他的项目随时可能因为冻结而被关闭 -- 他对此将完全没有后悔的余地。 该项目是成功的。它已经成功了。它能活多长时间并不重要。这对你来说没有区别。但对于提供者来说，为什么要这样做呢？他在这上面赚了不少钱，无疑想让它继续下去。你把它在你的脑子里都搞混了。 Evgeny Belyaev 2017.04.01 03:36 #636 阿列克谢-沃尔昌斯基。 我想知道你如何能获得折扣？我懒得看规则，但以前只能提高订阅价格。我认为不可能获得信号的个人折扣。或者，也许我错过了什么？ 它不能通过网站完成。 Andrey F. Zelinsky 2017.04.01 06:12 #637 阿列克谢-纳沃伊科夫。这对你来说没有区别。但对于提供者来说，为什么要这样做呢？他在这上面赚了不少钱，无疑想让它继续下去。你把它在你的脑子里都搞混了。 一切都很简单，答案也很明显。这非常容易和简单，答案是显而易见的。过去几周在他的账户上进行的交易已经表明了一些相当明确的观点。-- 揭示了他的交易策略：逆势而为，坐享其成 -- 这种策略使他能够保持平坦的平衡和增长曲线，以及高比例的正面交易 -- 不仅如此，很明显，他没有也从未有任何其他交易策略-- 他的策略的潜力是每月10%的利润 -- 走得太远就是频繁的、急剧的缩减-- 他的10%的损失只有300-400点的无损 -- 这对欧元、英镑和欧元/英镑（他交易的货币对）来说不是问题，因为这些货币对的报价处于历史低位。如果在这种情况下，当他的账户暴跌时，他保证会撕掉他的头发，这对他的潜在订户来说只会更好。但他不会这样做，在他的账户不可避免地丢失的情况下，他只会说："嗯。不错的旅程。"对于公众来说，将产生类似于："VC已经耗尽了我的账户"，并将提供订阅他的PAMM或他的新账户。 Alexandr Bryzgalov 2017.04.01 06:35 #638 阿列克谢-沃尔昌斯基。 我已经把子弹加到了我最喜欢的短语中))在外汇方面不能有单一的团队。他们都是竞争对手，大多数人都互相羡慕。顺便说一句，尤拉，我也不知道可以通过信号看交易，我想我对它的兴趣还不够。由于某些原因，它只显示在欧元兑英镑上。我已经一个星期没有上论坛了，我刚刚看到这些帖子。我不知道为什么它只显示在一个符号上。如果有人知道，也请回答我吧。如果我理解，它是以很大的延迟和最大的交易量显示的？ 在市场概述中是否有任何其他符号？ Alexey Volchanskiy 2017.04.01 07:52 #639 亚历山大-布里兹加洛夫。 在市场概览中是否有任何其他符号？ 当然，这不是我在外汇市场的第一天。在这个信号中所交易的一切，都在那里。据我所知，显示的是滞后2周的交易。 [删除] 2017.04.01 16:02 #640 Andrey F. Zelinsky: 这很简单，答案也很明显。愿望和现实并不总是兼容的。他账户上最后几周的交易显示了一些明确的要点。-- 揭示了他的交易策略：逆势而为，坐享其成 -- 这种策略使他能够保持平坦的平衡和增长曲线，以及高比例的正面交易 -- 事实上，很明显，他没有其他交易策略，也从来没有过-- 他的策略的潜力是每月10%的利润 -- 走得太远就是频繁的、急剧的缩减-- 他的10%的损失只有300-400点的无损 -- 这对欧元、英镑和欧元/英镑（他交易的货币对）来说不是问题，因为这些货币对的报价处于历史低位。如果在这种情况下，当他的账户暴跌时，他保证会撕掉他的头发，这对他的潜在订户来说只会更好。但他不会这样做，在他的账户不可避免地丢失的情况下，他只会说："嗯。不错的旅程。"对于公众来说，将产生类似于："DC耗尽我的账户"，并将提供订阅他的PAMM或他的新账户。它看起来非常片面。所有的攻击，攻击性。而且，在你看来，你的意见是唯一正确的，因为 "这很简单，答案很明显。但由于某些原因，你忽略了以下事实。1.这个人在近两年内没有暴跌（至少到目前为止）。2.他的交易以红色收盘。而不仅仅是坐在外面 "看运气"。3. 没有负值的月份。4.缩水率从44%降至10%-15%。部分原因是这个人觉得自己有责任（我想是的），想继续从交易中赚钱（当然也可以从订户那里赚钱）。5.从帖子中可以看出，这个人是建立在一个基础上的，所以并不全是随意的。如果这一切不符合你对适当交易的想法--这并不意味着你是对的。但你的意见--对他的订户来说并不有趣，而且你也没有展示你自己的交易（正确），所以当你只是一个 "沙发 "批评家。 1...575859606162636465666768697071...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
让我们跳过 "人群效应"......不是所有的，像羔羊一样跑到每个人都做的地方）我对信号也会说......
是的，不是每个人 -- 如果你以帕累托的 "80/20 "原则的结论为基础，只有20%的人不跑步。
如果你怀疑绝大部分人都在往上跑--信号服务 适合进行这种分析。
数量总是胜过质量。
因此，要评估信号提供者作为一个交易者的水平--你应该总是看他的策略。
为了评估一个开发人员的水平，作为一个专业的开发人员，你应该经常看看他的代码并分析功能。
订阅者通过外部指标来估计它--反馈显示--昨天价格向错误的方向移动，交易员就不好，今天价格向正确的方向移动，交易员就是最好的。
客户也是通过外部指标来判断的--一个小时内创建的专家顾问是最好的开发者。如果你问客户代码的质量，他将回答说他不擅长或可能擅长。
P.s. 为什么对TOP的主要抱怨是--TOP主要建立在数量指标上。因为参与其中的人明白：质量和数量是不相容的，你必须选择--要么质量和不给他妈的TOP，要么数量和TOP。采用这种方法的原因是，定性指标很难正式化。而对于定性评价，有审查和其他评价。但不幸的是，它们并没有反映在TOP中。
为什么很多人，远非愚蠢，不能成为一个团队。
如果你注意观察，他们不断地诱导和嘲弄对方，尽管他们基本上是坐在同一个战壕里，但同时他们又设法向对方的子弹里撒尿。
我把弹药放在我的收藏夹里)在外汇中可能没有一个团队。他们都是竞争者，而且大多数人都互相羡慕。
顺便说一句，尤拉，我也不知道可以查看信号中的交易，我想我对这一点不够感兴趣。由于某些原因，它只显示在欧元兑英镑上。我已经一个星期没有上这个论坛了，我刚刚接触到这些信息。我不知道为什么它只显示在一个符号上。
如果有人知道，也请回答我吧。如果我理解的话，它是以极大的延迟和在有最大交易的对子上显示的？
里面有一些东西--其中一个评论。
-这个月的损失为430美元
-30美元买了一堆借口和未宣布的策略测试信号服务
由于你这个月的表现不佳，我们应该在四月得到折扣......
-这个月的损失为430美元
-30美元买了一堆借口。
由于你这个月的表现不佳，我们应该在4月份获得折扣...
我想知道如何获得折扣。我懒得看规则，但以前只能提高订阅价格。没有办法对信号给予个人折扣。还是我错过了什么？
这是毫无疑问的 -- 互联网公司知道他的项目随时可能因为冻结而被关闭 -- 他对此将完全没有后悔的余地。
该项目是成功的。它已经成功了。它能活多长时间并不重要。
这对你来说没有区别。但对于提供者来说，为什么要这样做呢？他在这上面赚了不少钱，无疑想让它继续下去。你把它在你的脑子里都搞混了。
我想知道你如何能获得折扣？我懒得看规则，但以前只能提高订阅价格。我认为不可能获得信号的个人折扣。或者，也许我错过了什么？
它不能通过网站完成。
这对你来说没有区别。但对于提供者来说，为什么要这样做呢？他在这上面赚了不少钱，无疑想让它继续下去。你把它在你的脑子里都搞混了。
一切都很简单，答案也很明显。这非常容易和简单，答案是显而易见的。
过去几周在他的账户上进行的交易已经表明了一些相当明确的观点。
-- 揭示了他的交易策略：逆势而为，坐享其成 -- 这种策略使他能够保持平坦的平衡和增长曲线，以及高比例的正面交易 -- 不仅如此，很明显，他没有也从未有任何其他交易策略
-- 他的策略的潜力是每月10%的利润 -- 走得太远就是频繁的、急剧的缩减
-- 他的10%的损失只有300-400点的无损 -- 这对欧元、英镑和欧元/英镑（他交易的货币对）来说不是问题，因为这些货币对的报价处于历史低位。
如果在这种情况下，当他的账户暴跌时，他保证会撕掉他的头发，这对他的潜在订户来说只会更好。
但他不会这样做，在他的账户不可避免地丢失的情况下，他只会说："嗯。不错的旅程。"对于公众来说，将产生类似于："VC已经耗尽了我的账户"，并将提供订阅他的PAMM或他的新账户。
我已经把子弹加到了我最喜欢的短语中))在外汇方面不能有单一的团队。他们都是竞争对手，大多数人都互相羡慕。
顺便说一句，尤拉，我也不知道可以通过信号看交易，我想我对它的兴趣还不够。由于某些原因，它只显示在欧元兑英镑上。我已经一个星期没有上论坛了，我刚刚看到这些帖子。我不知道为什么它只显示在一个符号上。
如果有人知道，也请回答我吧。如果我理解，它是以很大的延迟和最大的交易量显示的？
在市场概览中是否有任何其他符号？
当然，这不是我在外汇市场的第一天。在这个信号中所交易的一切，都在那里。据我所知，显示的是滞后2周的交易。
这很简单，答案也很明显。愿望和现实并不总是兼容的。
他账户上最后几周的交易显示了一些明确的要点。
-- 揭示了他的交易策略：逆势而为，坐享其成 -- 这种策略使他能够保持平坦的平衡和增长曲线，以及高比例的正面交易 -- 事实上，很明显，他没有其他交易策略，也从来没有过
-- 他的策略的潜力是每月10%的利润 -- 走得太远就是频繁的、急剧的缩减
-- 他的10%的损失只有300-400点的无损 -- 这对欧元、英镑和欧元/英镑（他交易的货币对）来说不是问题，因为这些货币对的报价处于历史低位。
如果在这种情况下，当他的账户暴跌时，他保证会撕掉他的头发，这对他的潜在订户来说只会更好。
但他不会这样做，在他的账户不可避免地丢失的情况下，他只会说："嗯。不错的旅程。"对于公众来说，将产生类似于："DC耗尽我的账户"，并将提供订阅他的PAMM或他的新账户。
它看起来非常片面。所有的攻击，攻击性。而且，在你看来，你的意见是唯一正确的，因为 "这很简单，答案很明显。
但由于某些原因，你忽略了以下事实。
1.这个人在近两年内没有暴跌（至少到目前为止）。
2.他的交易以红色收盘。而不仅仅是坐在外面 "看运气"。
3. 没有负值的月份。
4.缩水率从44%降至10%-15%。部分原因是这个人觉得自己有责任（我想是的），想继续从交易中赚钱（当然也可以从订户那里赚钱）。
5.从帖子中可以看出，这个人是建立在一个基础上的，所以并不全是随意的。
如果这一切不符合你对适当交易的想法--这并不意味着你是对的。但你的意见--对他的订户来说并不有趣，而且你也没有展示你自己的交易（正确），所以当你只是一个 "沙发 "批评家。