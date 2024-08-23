mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 90 1...838485868788899091929394959697...247 新评论 Nikolai Semko 2018.07.27 20:44 #891 阿列克谢-纳沃伊科夫。这里有一个使用高分辨率winapi计时器的变体，给出了5.6e-13秒的精度。 你在说什么呢？事实证明，这个频率是1786GHz。而这是红外辐射的频率。:)) 你只是把频率和计数器搞混了。 实际上是3.8e-07秒。这大约是三分之一微秒的时间。与MQL没有显著差异 Alexey Navoykov 2018.07.27 21:23 #892 尼古拉-森科。你在说什么呢？事实证明，该频率为1786GHz。而这就是红外辐射的频率。:)) 你只是把频率和计数器搞混了。 实际上是3.8e-07秒。这大约是三分之一微秒的时间。与MQL没有太大区别。是的，没错，我搞错了。 Nikolai Semko 2018.07.27 21:26 #893 阿列克谢-纳沃伊科夫。是的，没错，混在一起)这倒是一个真正的解决方案。 检查了一下--他们的计数器对当地时间变化没有反应。 因此，如果我需要微秒并长期使用它们 - 请使用Kernel32.dll 谢谢你! 所以这毕竟是一个错误，对于MQ来说，这很容易解决。 Alexey Navoykov 2018.07.27 21:37 #894 我们需要向服务台发送集体请求。因为否则就没有用了。 他们甚至已经停止了对编译器错误的回应。有很多要求，但都无济于事...... 同样，我一直要求他们创建毫秒级的TimeLocal和TimeCurrent（尤其是第二个，因为自己实现它是有问题的）。 A100 2018.07.28 20:20 #895 Konstantin: 有一个用途，你可以用它来卸载GUI，例如这里。整个图表的画布类对象，绘制表格中的数据，集群数据，水平等，如果OnTimer调到最大，GUI放在那里（我总是这样做），那么没有时间滞后，一个图表加载我的VPS大约45-60%，如果我做一个250的延迟，那么一切都正常化到最小，图形对按钮反应清晰，系统不被加载。 这里讨论的GetMicrosecondCount()和OnTimer()之间有什么联系？ Renat Fatkhullin 2018.07.30 18:37 #896 阿列克谢-纳沃伊科夫。这里有一个使用高分辨率winapi计时器的变体，给出了3.8e-07 秒的精度。 这就是我们计算微秒的方法 Nikolai Semko 2018.07.30 21:14 #897 Renat Fatkhullin: 这就是我们计算微秒的方法Renat，你能修复与本地时间 GetMicrosecondCount()的绑定吗？ 因为对于不了解这一特点的人来说，后果可能是非常难以预料的。 int OnInit() { EventSetMillisecondTimer(1000); return(INIT_SUCCEEDED); } int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double &price[]) { return(rates_total); } void OnTimer() { Comment("Программа уже работает: "+(string)(round(double(GetMicrosecondCount())/1000000.0))+" сек"); } Renat Fatkhullin 2018.07.30 23:47 #898 不，它是一个用于准确测量时间间隔的相对计时器，而不是天文时间。 Nikolai Semko 2018.07.30 23:51 #899 雷纳特-法特库林。 不，它是一个相对的计时器，用于精确的时间间隔，而不是天文时间。谢谢你，我会知道的。 我被这个提法误导了。 Alexey Navoykov 2018.07.31 05:49 #900 Renat Fatkhullin: 这就是我们计算微秒的方法我们为什么不以同样的方式计算GetTickCount 呢？ 那么15ms分辨率的问题就会消失，并引起一些问题。 1...838485868788899091929394959697...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你在说什么呢？事实证明，这个频率是1786GHz。而这是红外辐射的频率。:))
你只是把频率和计数器搞混了。
实际上是3.8e-07秒。这大约是三分之一微秒的时间。与MQL没有显著差异
是的，没错，我搞错了。
是的，没错，混在一起)
这倒是一个真正的解决方案。所以这毕竟是一个错误，对于MQ来说，这很容易解决。
检查了一下--他们的计数器对当地时间变化没有反应。
因此，如果我需要微秒并长期使用它们 - 请使用Kernel32.dll
谢谢你!
我们需要向服务台发送集体请求。因为否则就没有用了。 他们甚至已经停止了对编译器错误的回应。有很多要求，但都无济于事......
同样，我一直要求他们创建毫秒级的TimeLocal和TimeCurrent（尤其是第二个，因为自己实现它是有问题的）。
有一个用途，你可以用它来卸载GUI，例如这里。
整个图表的画布类对象，绘制表格中的数据，集群数据，水平等，如果OnTimer调到最大，GUI放在那里（我总是这样做），那么没有时间滞后，一个图表加载我的VPS大约45-60%，如果我做一个250的延迟，那么一切都正常化到最小，图形对按钮反应清晰，系统不被加载。
这就是我们计算微秒的方法
Renat，你能修复与本地时间 GetMicrosecondCount()的绑定吗？
因为对于不了解这一特点的人来说，后果可能是非常难以预料的。
不，它是一个相对的计时器，用于精确的时间间隔，而不是天文时间。
谢谢你，我会知道的。
我被这个提法误导了。
我们为什么不以同样的方式计算GetTickCount 呢？ 那么15ms分辨率的问题就会消失，并引起一些问题。