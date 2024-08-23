mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 90

阿列克谢-纳沃伊科夫

这里有一个使用高分辨率winapi计时器的变体，给出了5.6e-13秒的精度。

你在说什么呢？事实证明，这个频率是1786GHz。而这是红外辐射的频率。:))
你只是把频率和计数器搞混了。
实际上是3.8e-07秒。这大约是三分之一微秒的时间。与MQL没有显著差异


 
尼古拉-森科

是的，没错，我搞错了。

 
阿列克谢-纳沃伊科夫

是的，没错，混在一起)

这倒是一个真正的解决方案。
检查了一下--他们的计数器对当地时间变化没有反应。
因此，如果我需要微秒并长期使用它们 - 请使用Kernel32.dll
谢谢你!

所以这毕竟是一个错误，对于MQ来说，这很容易解决。
 

我们需要向服务台发送集体请求。因为否则就没有用了。 他们甚至已经停止了对编译器错误的回应。有很多要求，但都无济于事......

同样，我一直要求他们创建毫秒级的TimeLocal和TimeCurrent（尤其是第二个，因为自己实现它是有问题的）。

 
Konstantin:

有一个用途，你可以用它来卸载GUI，例如这里。

整个图表的画布类对象，绘制表格中的数据，集群数据，水平等，如果OnTimer调到最大，GUI放在那里（我总是这样做），那么没有时间滞后，一个图表加载我的VPS大约45-60%，如果我做一个250的延迟，那么一切都正常化到最小，图形对按钮反应清晰，系统不被加载。

这里讨论的GetMicrosecondCount()和OnTimer()之间有什么联系？
 
阿列克谢-纳沃伊科夫

这里有一个使用高分辨率winapi计时器的变体，给出了3.8e-07 秒的精度。

这就是我们计算微秒的方法
 
Renat Fatkhullin:
这就是我们计算微秒的方法

Renat，你能修复与本地时间 GetMicrosecondCount()的绑定吗？
因为对于不了解这一特点的人来说，后果可能是非常难以预料的。




int OnInit()
  {
   EventSetMillisecondTimer(1000);
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const int begin,
                const double &price[])
  {
   return(rates_total);
  }
void OnTimer()
  {
    Comment("Программа уже работает: "+(string)(round(double(GetMicrosecondCount())/1000000.0))+" сек");
  }
 
不，它是一个用于准确测量时间间隔的相对计时器，而不是天文时间。
 
雷纳特-法特库林
不，它是一个相对的计时器，用于精确的时间间隔，而不是天文时间。

谢谢你，我会知道的。
我被这个提法误导了。

 
Renat Fatkhullin:
这就是我们计算微秒的方法

我们为什么不以同样的方式计算GetTickCount 呢？ 那么15ms分辨率的问题就会消失，并引起一些问题。

