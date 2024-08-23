mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 93 1...8687888990919293949596979899100...247 新评论 Nikolai Semko 2018.07.31 15:57 #921 Renat Fatkhullin: 这就是WinAPI的作用。我不同意。 WinAPI对本地时间 校正没有反应，不像GetMicrosecondCount那样。 附加的文件： TestGetMicrosecondCount.mq5 7 kb Renat Fatkhullin 2018.07.31 16:22 #922 Nikolai Semko: 我不同意。 WinAPI对本地时间校正没有反应，不像GetMicrosecondCount那样。这是因为这里显示的时间不是绝对的，而是从程序开始算起的delta。 GetMicrosecondCount()函数返回自MQL5程序开始 以来所经过的微秒数。 由于计数器的值在应用程序开始时是固定的，所以这个delta会受到日期变化的影响。当依赖时间的软件运行时，认真地改变你电脑上的日期是破坏行为，也是俄罗斯人用日本电锯的做法。为了讲一个轶事，这就够了。 "好吧，背景时间校正器起作用了 "的理由在这里不起作用--它的校正是每天几毫秒，而且没有效果。 微秒计时器 需要用于精确测量小周期，而不是用于从时间开始计数。 Konstantin 2018.07.31 16:27 #923 尼古拉-森科。我不同意。 与GetMicrosecondCount不同，WinAPI对本地时间的修正没有反应。你如何看待GetMicrosecondCount的实际应用，它破坏了当前版本中程序的整个工作？ 描述实际应用 例如，我在C++和这里都没有看到任何变体，除了Renat描述的那些，即用MCS精确测量代码执行时间。 坦率地说，我不理解你的执着。 Nikolai Semko 2018.07.31 16:53 #924 雷纳特-法特库林。由于应用程序开始时的计数器值是固定的，所以这个delta会受到日期变化的影响。为了在计算机上严重改变日期，当依赖时间的软件正在运行时，就会出现破坏行为，以及俄罗斯人拿着日本电锯的做法。这可以作为一个轶事。我特意在动画GIF上显示了互联网上的时间同步情况。这种同步在默认情况下是自动进行的，它经常发生，并按照时间表进行，不需要任何人的参与。 而且不能保证在测量的时候，这种同步能够发生。 我不担心自己，因为我已经知道GetMicrosecondCount()的这种特殊性，这个函数比GetTickCount慢。 但是其他人，如果他们不读这个分支，而是非常仔细地读这个函数的帮助，如果他们在实际EA的逻辑中使用GetMicrosecondCount()，可能会遇到麻烦，因为在测试过程中一切正常，但在实际交易中，在计划的时间同步或切换到夏季时间时，可能会发生OY，特别是如果时间减少和发生ulong这样的 溢出。 顺便说一下，这个对我来说没有记录的新信息，对multitimer类的逻辑做了重大调整，这个类现在已经创建，它同时组织了几个定时器的操作。在这个班的工作中，微秒函数被全力使用。但现在我明白了，为了提高速度，我将不得不牺牲15625µs的精度。 法布尔是一个pliz。他并不邪恶，他只是爱出风头，但他是好人。 妈的，我也要被禁言了 :( ) Aleksey Vyazmikin 2018.07.31 16:59 #925 雷纳特-法特库林。这是因为显示的时间不是绝对的，而是从节目开始算起的delta。 由于应用程序启动时的计数器值是固定的，所以这个delta会受到日期变化的影响。认真改变计算机上的日期，当依赖时间的软件运行时，就会出现破坏行为，以及俄罗斯人拿着日本电锯的做法。为了讲一个轶事，这就够了。 "好吧，背景时间校正器起作用了 "的理由在这里并不适用--它的校正是每天几毫秒，而且没有效果。 微秒计时器需要用于精确测量小周期，而不是用于从时间开始计数。也就是说，定期重置终端是否有意义？ Renat Fatkhullin 2018.07.31 17:02 #926 Nikolai Semko: 我在gif动画中特别展示了通过互联网进行的时间同步。这种同步在默认情况下对每个人都是自动进行的，而且是在没有任何人参与的情况下按计划进行的，而且相当频繁。我明确地写道--每天以毫秒为单位的修正是自动的。 是的，当你通过改变日期，甚至是以秒为单位，把一个废品塞进电锯时，你也会被一个纯粹的WinAPI函数（无论是GetTickCount 还是QueryPerformanceCounter）轰走。你所说的所谓的保护，根本就没有。无中生有地把问题和所谓的解决方案都吸走了。 所以一切都很正确--这就是WinAPI，这就是现实。 Renat Fatkhullin 2018.07.31 17:03 #927 阿列克谢-维亚兹米 金。也就是说，定期重启终端是否有意义？ 没有。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.31 17:06 #928 雷纳特-法特库林。 没有。我的蜡烛图收盘时间计数器在一个星期内开始急剧增加5秒，我以为这与软件有关。它有助于重新启动并与相关服务同步时间。 不久前给母亲换了电池。 Renat Fatkhullin 2018.07.31 17:44 #929 阿列克谢-维亚兹米 金。我的蜡烛图收盘时间计数器在一个星期内开始急剧增加5秒，我以为这与软件有关。它有助于重新启动并与相关服务同步时间。 不久前，我给我母亲换了电池。 将Windows的内部时间服务设置为每晚（或更频繁）与pool.ntp.org同步，每天的修正将以毫秒为单位。 Aleksey Vyazmikin 2018.07.31 17:51 #930 雷纳特-法特库林。 设置一个内部的Windows时间服务，每天晚上（或更频繁）与pool.ntp.org同步，每天的修正将以毫秒为单位。配置了，但它没有帮助--我不明白其中的原因。但我的服务器是ntp2.stratum2.ru 1...8687888990919293949596979899100...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
WinAPI对本地时间 校正没有反应，不像GetMicrosecondCount那样。
这是因为这里显示的时间不是绝对的，而是从程序开始算起的delta。
GetMicrosecondCount()函数返回自MQL5程序开始 以来所经过的微秒数。
由于计数器的值在应用程序开始时是固定的，所以这个delta会受到日期变化的影响。当依赖时间的软件运行时，认真地改变你电脑上的日期是破坏行为，也是俄罗斯人用日本电锯的做法。为了讲一个轶事，这就够了。
"好吧，背景时间校正器起作用了 "的理由在这里不起作用--它的校正是每天几毫秒，而且没有效果。
微秒计时器 需要用于精确测量小周期，而不是用于从时间开始计数。
你如何看待GetMicrosecondCount的实际应用，它破坏了当前版本中程序的整个工作？ 描述实际应用
例如，我在C++和这里都没有看到任何变体，除了Renat描述的那些，即用MCS精确测量代码执行时间。
坦率地说，我不理解你的执着。
我特意在动画GIF上显示了互联网上的时间同步情况。这种同步在默认情况下是自动进行的，它经常发生，并按照时间表进行，不需要任何人的参与。
而且不能保证在测量的时候，这种同步能够发生。
我不担心自己，因为我已经知道GetMicrosecondCount()的这种特殊性，这个函数比GetTickCount慢。
但是其他人，如果他们不读这个分支，而是非常仔细地读这个函数的帮助，如果他们在实际EA的逻辑中使用GetMicrosecondCount()，可能会遇到麻烦，因为在测试过程中一切正常，但在实际交易中，在计划的时间同步或切换到夏季时间时，可能会发生OY，特别是如果时间减少和发生ulong这样的 溢出。
顺便说一下，这个对我来说没有记录的新信息，对multitimer类的逻辑做了重大调整，这个类现在已经创建，它同时组织了几个定时器的操作。在这个班的工作中，微秒函数被全力使用。但现在我明白了，为了提高速度，我将不得不牺牲15625µs的精度。
"好吧，背景时间校正器起作用了 "的理由在这里并不适用--它的校正是每天几毫秒，而且没有效果。
微秒计时器需要用于精确测量小周期，而不是用于从时间开始计数。
我在gif动画中特别展示了通过互联网进行的时间同步。这种同步在默认情况下对每个人都是自动进行的，而且是在没有任何人参与的情况下按计划进行的，而且相当频繁。
我明确地写道--每天以毫秒为单位的修正是自动的。
是的，当你通过改变日期，甚至是以秒为单位，把一个废品塞进电锯时，你也会被一个纯粹的WinAPI函数（无论是GetTickCount 还是QueryPerformanceCounter）轰走。你所说的所谓的保护，根本就没有。无中生有地把问题和所谓的解决方案都吸走了。
所以一切都很正确--这就是WinAPI，这就是现实。
没有。
它有助于重新启动并与相关服务同步时间。
不久前给母亲换了电池。
它有助于重新启动并与相关服务同步时间。
设置一个内部的Windows时间服务，每天晚上（或更频繁）与pool.ntp.org同步，每天的修正将以毫秒为单位。
配置了，但它没有帮助--我不明白其中的原因。但我的服务器是ntp2.stratum2.ru