Renat Fatkhullin:

这就是WinAPI的作用。

我不同意。
WinAPI对本地时间 校正没有反应，不像GetMicrosecondCount那样。


Nikolai Semko:

这是因为这里显示的时间不是绝对的，而是从程序开始算起的delta。

GetMicrosecondCount()函数返回自MQL5程序开始 以来所经过的微秒数。

由于计数器的值在应用程序开始时是固定的，所以这个delta会受到日期变化的影响。当依赖时间的软件运行时，认真地改变你电脑上的日期是破坏行为，也是俄罗斯人用日本电锯的做法。为了讲一个轶事，这就够了。

"好吧，背景时间校正器起作用了 "的理由在这里不起作用--它的校正是每天几毫秒，而且没有效果。

微秒计时器 需要用于精确测量小周期，而不是用于从时间开始计数。

 
尼古拉-森科

你如何看待GetMicrosecondCount的实际应用，它破坏了当前版本中程序的整个工作？ 描述实际应用

例如，我在C++和这里都没有看到任何变体，除了Renat描述的那些，即用MCS精确测量代码执行时间

坦率地说，我不理解你的执着。

 
雷纳特-法特库林

由于应用程序开始时的计数器值是固定的，所以这个delta会受到日期变化的影响。为了在计算机上严重改变日期，当依赖时间的软件正在运行时，就会出现破坏行为，以及俄罗斯人拿着日本电锯的做法。这可以作为一个轶事。

我特意在动画GIF上显示了互联网上的时间同步情况。这种同步在默认情况下是自动进行的，它经常发生，并按照时间表进行，不需要任何人的参与。
而且不能保证在测量的时候，这种同步能够发生。
我不担心自己，因为我已经知道GetMicrosecondCount()的这种特殊性，这个函数比GetTickCount慢。
但是其他人，如果他们不读这个分支，而是非常仔细地读这个函数的帮助，如果他们在实际EA的逻辑中使用GetMicrosecondCount()，可能会遇到麻烦，因为在测试过程中一切正常，但在实际交易中，在计划的时间同步或切换到夏季时间时，可能会发生OY，特别是如果时间减少和发生ulong这样的 溢出。
顺便说一下，这个对我来说没有记录的新信息，对multitimer类的逻辑做了重大调整，这个类现在已经创建，它同时组织了几个定时器的操作。在这个班的工作中，微秒函数被全力使用。但现在我明白了，为了提高速度，我将不得不牺牲15625µs的精度。
法布尔是一个pliz。他并不邪恶，他只是爱出风头，但他是好人。
妈的，我也要被禁言了 :( )

 
雷纳特-法特库林

也就是说，定期重置终端是否有意义？

 
Nikolai Semko:

我在gif动画中特别展示了通过互联网进行的时间同步。这种同步在默认情况下对每个人都是自动进行的，而且是在没有任何人参与的情况下按计划进行的，而且相当频繁。

我明确地写道--每天以毫秒为单位的修正是自动的。

是的，当你通过改变日期，甚至是以秒为单位，把一个废品塞进电锯时，你也会被一个纯粹的WinAPI函数（无论是GetTickCount 还是QueryPerformanceCounter）轰走。你所说的所谓的保护，根本就没有。无中生有地把问题和所谓的解决方案都吸走了。

所以一切都很正确--这就是WinAPI，这就是现实。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

也就是说，定期重启终端是否有意义？

没有。
 
雷纳特-法特库林
没有。

我的蜡烛图收盘时间计数器在一个星期内开始急剧增加5秒，我以为这与软件有关。

它有助于重新启动并与相关服务同步时间。

不久前给母亲换了电池。

 
阿列克谢-维亚兹米 金。

将Windows的内部时间服务设置为每晚（或更频繁）与pool.ntp.org同步，每天的修正将以毫秒为单位。
 
雷纳特-法特库林
设置一个内部的Windows时间服务，每天晚上（或更频繁）与pool.ntp.org同步，每天的修正将以毫秒为单位。

配置了，但它没有帮助--我不明白其中的原因。但我的服务器是ntp2.stratum2.ru

