mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 172 1...165166167168169170171172173174175176177178179...247 新评论 fxsaber 2020.04.09 13:26 #1711 Alexey Viktorov: 如果你拍一张照片，会更清楚。 以上更新。 Artyom Trishkin 2020.04.09 13:35 #1712 fxsaber: 现场买入限价。 好吧，它显示的是体积--已填充和剩余的体积。它显示了部分执行。还是我不明白这个问题？ Alexey Viktorov 2020.04.09 13:37 #1713 Artyom Trishkin: 那么，它显示的是体积--已填充的和剩余的体积。你可以看到，这是一个部分执行。或者是我不理解这个问题？ 订单的 时间已经变成了部分执行的时间。 也许，我们必须关注开发商。也许我们应该再引入一个订单的属性。 fxsaber 2020.04.09 13:39 #1714 Alexey Viktorov: 订单的 时间已经变成了部分执行的时间。 这里可以清楚地看到它。 我不知道当订单再次被部分执行时会发生什么。 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 图书馆: MT4Orders fxsaber, 2020.04.07 18:47 在MT5中很容易发现部分执行。 // true - сделка в результате частичного исполнения. bool IsPartial( const ulong TicketDeal ) { const ulong TicketOrder = HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_ORDER); return((HistoryDealGetInteger(TicketDeal, DEAL_TYPE) <= DEAL_TYPE_SELL) && (!TicketOrder || (HistoryDealGetDouble(TicketDeal, DEAL_VOLUME) != HistoryOrderGetDouble(TicketOrder, ORDER_VOLUME_INITIAL)))); } // Вывод всех частично-исполненных сделок. input datetime inFrom = D'2020.01.01'; void OnStart() { if (HistorySelect(inFrom, INT_MAX)) { for (int i = HistoryDealsTotal() - 1; i >= 0; i--) { const ulong TicketDeal = HistoryDealGetTicket(i); if (IsPartial(TicketDeal)) Print(TicketDeal); } } } Alexey Viktorov 2020.04.09 13:42 #1715 fxsaber: 你可以在这里看到很好。 这在某些情况下可能是不好的。这肯定应该报告给开发者。 Alexey Viktorov 2020.04.09 13:45 #1716 fxsaber: 你可以在这里看到很好。 第二次部分演出会发生什么--我不知道。 而且你把历史记录设置为显示订单和交易。如果你把它改成只有订单？ fxsaber 2020.04.09 13:46 #1717 Alexey Viktorov: 这在某些情况下可能根本就不好。这肯定应该报告给开发者。 很难说这是否是一件坏事。另外，CloseBy的崩溃似乎失去了majicas。你需要去看看。 fxsaber 2020.04.09 13:46 #1718 Alexey Viktorov: 而你的历史记录被设置为显示订单和交易。如果你把它改成只有订单？ 这就是交易模式。在其他模式下，它将不可见，因为订单仍然是活的。 Alexey Viktorov 2020.04.09 13:51 #1719 fxsaber: 这就是交易模式。在其他模式下，它将不可见，因为该订单仍然有效。 我仔细研究了一下，发现这些都是交易。但在这种情况下，显示的是交易的时间，而不是订单。这就是为什么在秩序模式下，它很有趣。 fxsaber 2020.04.09 13:58 #1720 Alexey Viktorov: 我仔细研究了一下，发现这些都是交易。但在这种情况下，它显示的是交易的时间，而不是订单。这就是为什么在订单模式下，它很有趣。 在秩序模式中，当它是活的时，不可能有秩序。死了之后--会有一个第一次执行的时间，正如最初所说的那样。 1...165166167168169170171172173174175176177178179...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你拍一张照片，会更清楚。
以上更新。
现场买入限价。
那么，它显示的是体积--已填充的和剩余的体积。你可以看到，这是一个部分执行。或者是我不理解这个问题？
订单的 时间已经变成了部分执行的时间。
也许，我们必须关注开发商。也许我们应该再引入一个订单的属性。
订单的 时间已经变成了部分执行的时间。
这里可以清楚地看到它。
我不知道当订单再次被部分执行时会发生什么。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
图书馆: MT4Orders
fxsaber, 2020.04.07 18:47在MT5中很容易发现部分执行。
你可以在这里看到很好。
这在某些情况下可能是不好的。这肯定应该报告给开发者。
你可以在这里看到很好。
第二次部分演出会发生什么--我不知道。
而且你把历史记录设置为显示订单和交易。如果你把它改成只有订单？
这在某些情况下可能根本就不好。这肯定应该报告给开发者。
很难说这是否是一件坏事。另外，CloseBy的崩溃似乎失去了majicas。你需要去看看。
而你的历史记录被设置为显示订单和交易。如果你把它改成只有订单？
这就是交易模式。在其他模式下，它将不可见，因为订单仍然是活的。
这就是交易模式。在其他模式下，它将不可见，因为该订单仍然有效。
我仔细研究了一下，发现这些都是交易。但在这种情况下，显示的是交易的时间，而不是订单。这就是为什么在秩序模式下，它很有趣。
我仔细研究了一下，发现这些都是交易。但在这种情况下，它显示的是交易的时间，而不是订单。这就是为什么在订单模式下，它很有趣。
在秩序模式中，当它是活的时，不可能有秩序。死了之后--会有一个第一次执行的时间，正如最初所说的那样。