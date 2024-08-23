mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 208 1...201202203204205206207208209210211212213214215...247 新评论 fxsaber 2021.08.12 19:38 #2071 mktr8591:显然，我误解了交易情况。我想象的方式是：待定限价单被几个交易执行。一直以来，它都挂在实时订单中，ORDER_TIME_SETUP 字段不是一个常数。在最后一次交易后，它进入了历史。在那一刻，ORDER_TIME_SETUP 成为一个常量。还是没有？ ORDER_TIME_SETUP总是一个常数。当它进入历史记录时 - ORDER_TIME_DONE出现了。 mktr8591 2021.08.12 19:43 #2072 fxsaber:ORDER_TIME_SETUP总是一个常数。当被历史击中时--ORDER_TIME_DONE出现。 我现在在这里设置延迟的限制。然后我用手和脚本来改变它，ORDER_TIME_SETUP 就会改变。 我做错了什么？ mktr8591 2021.08.12 19:57 #2073 你在过去曾发布过类似的案例。 https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249 https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154 Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы 2020.04.09www.mql5.com В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач... fxsaber 2021.08.12 20:04 #2074 mktr8591:我现在在这里设置一个延迟的限制器。然后，我手动和通过脚本改变它，ORDER_TIME_SETUP 就会改变。我做错了什么？ 它不会改变设定的时间。 fxsaber 2021.08.12 20:07 #2075 mktr8591:你在过去曾发布过类似的案例。https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page170#comment_15824249https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page172#comment_15829154 的确，我有。但我完全记不起来了。我想这是一个错误。 fxsaber: 我不知道重复部分执行会发生什么。 现在我知道--在这个经纪人（我倾向于他们软件中的一个错误），它不会再有任何变化。 fxsaber 2021.09.08 14:15 #2076 // Возвращает снепшот котирования символа. int QuotesSnapshot( const string Symb = NULL, const datetime From = 0 ) { int Snapshot = INT_MAX; MqlTick Ticks[]; #define DAY (24 * 3600) const int Size = CopyTicksRange(Symb, Ticks, COPY_TICKS_INFO, From ? From * 1000 : SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_TIME) / DAY * DAY * 1000); #undef DAY for (int i = 1; i < Size; i++) { const int Interval = (int)(Ticks[i].time_msc - Ticks[i - 1].time_msc); if (Interval < Snapshot) Snapshot = Interval; } return(Snapshot); } 有时，了解抽搐的播放频率是很有用的。 fxsaber 2021.09.16 18:44 #2077 一个CloseBy交易会产生两个交易。第一笔（CloseBy中的第一个头寸）交易的互换包含两个头寸的互换之和。第二个交易的互换是零。 如果通过CloseBy关闭部分头寸，那么剩余的部分未平仓头寸将被剥夺掉--它被清零。 // Демонстрация работы со свопами во время частичного закрытия через CloseBy. #define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #define REPORT_BROWSER // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL. #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) void OnTick() { static bool FirstRun = true; if (FirstRun) { if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS)) FirstRun = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 100, Ask, 0, 0, 0); else if (OrderSwap()) { const TICKET_TYPE Ticket = OrderTicket(); // FirstRun = !(OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0), Ticket) && FirstRun = !(OrderCloseBy(Ticket, OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0)) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0)); } } } 结果。 因此，在最小的头寸上很可能有一个巨大的互换，而这个头寸从未经历过展期。而对于已经滚动的大头寸，则是零交换。 fxsaber 2021.09.16 19:10 #2078 计算滚动的数量（不是最快的选择）。 #define DAY (24 * 3600) #define WEEK (DAY * 7) // Возврящает количество "четвергов" между двумя датами. int GetAmountWeekDay( const datetime Begin, const datetime End, const int DayWeek = -1 ) { const datetime OffsetTime = (DayWeek - WEDNESDAY) * DAY; return((DayWeek != -1) ? (int)((End - OffsetTime) / WEEK - (Begin - OffsetTime) / WEEK) : 0); } // Возврящает количество рабочих дней между двумя датами. int GetAmountWorkingDays( const datetime Begin, const datetime End ) { const int Res = (int)(End / DAY - Begin / DAY); return(Res ? Res - GetAmountWeekDay(Begin, End, SATURDAY) - GetAmountWeekDay(Begin, End, SUNDAY) : 0); } // Возвращает количество ролловеров (включая тройные) между двумя датами. int GetRolloverAmounts( datetime TimeOpen, datetime TimeClose, datetime RolloverTime = 0, const int Rollover3Days = WEDNESDAY ) { RolloverTime = RolloverTime % DAY; TimeOpen -= RolloverTime; TimeClose -= RolloverTime; const int Res = GetAmountWorkingDays(TimeOpen, TimeClose); return(Res ? Res + (GetAmountWeekDay(TimeOpen, TimeClose, Rollover3Days) << 1) : 0); } #undef WEEK #undef DAY 使用实例。 // Сравниваем реальные и вычисленные значения свопов. #include <MT4Orders.mqh> input datetime inRolloverTime = 0; // Время ролловера input int inCount = 100; // Маскимальное количество распечаток // Вычисляет своп закрытой позиции. double CalcOrderSwap( const datetime RolloverTime = 0 ) { return(((OrderType() <= OP_SELL) && (SymbolInfoInteger(OrderSymbol(), SYMBOL_SWAP_MODE) == SYMBOL_SWAP_MODE_POINTS)) // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page208#comment_24667438 ? GetRolloverAmounts(OrderOpenTime(), OrderCloseTime(), RolloverTime, (int)SymbolInfoInteger(OrderSymbol(), SYMBOL_SWAP_ROLLOVER3DAYS)) * SymbolInfoDouble(OrderSymbol(), OrderType() ? From * 1000 : SymbolInfoInteger(Symb, SYMBOL_TIME) / DAY * DAY * 1000);
#undef DAY
  
  for (int i = 1; i < Size; i++)
  {
    const int Interval = (int)(Ticks[i].time_msc - Ticks[i - 1].time_msc);
    
    if (Interval < Snapshot)
      Snapshot = Interval;
  }
  
  return(Snapshot);
}

有时，了解抽搐的播放频率是很有用的。

fxsaber 2021.09.16 18:44 #2077

一个CloseBy交易会产生两个交易。第一笔（CloseBy中的第一个头寸）交易的互换包含两个头寸的互换之和。第二个交易的互换是零。

如果通过CloseBy关闭部分头寸，那么剩余的部分未平仓头寸将被剥夺掉--它被清零。

// Демонстрация работы со свопами во время частичного закрытия через CloseBy.
#define REPORT_TESTER   // В тестере будут автоматически записываться отчеты
#define REPORT_BROWSER  // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL.

#include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801

#define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK)

void OnTick()
{
  static bool FirstRun = true;
  
  if (FirstRun)
  {
    if (!OrderSelect(0, SELECT_BY_POS))
      FirstRun = OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 100, Ask, 0, 0, 0);
    else if (OrderSwap())
    {
      const TICKET_TYPE Ticket = OrderTicket();
      
//      FirstRun = !(OrderCloseBy(OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0), Ticket) &&
      FirstRun = !(OrderCloseBy(Ticket, OrderSend(_Symbol, OP_SELL, 0.01, OrderClosePrice(),0, 0, 0)) &&
                   OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0));
    }
  }
}

结果。

因此，在最小的头寸上很可能有一个巨大的互换，而这个头寸从未经历过展期。而对于已经滚动的大头寸，则是零交换。

fxsaber 2021.09.16 19:10 #2078

计算滚动的数量（不是最快的选择）。

#define DAY (24 * 3600)
#define WEEK (DAY * 7)

// Возврящает количество "четвергов" между двумя датами.
int GetAmountWeekDay( const datetime Begin, const datetime End, const int DayWeek = -1 )
{
  const datetime OffsetTime = (DayWeek - WEDNESDAY) * DAY;
  
  return((DayWeek != -1) ?
显然，我误解了交易情况。
我想象的方式是：待定限价单被几个交易执行。一直以来，它都挂在实时订单中，ORDER_TIME_SETUP 字段不是一个常数。在最后一次交易后，它进入了历史。在那一刻，ORDER_TIME_SETUP 成为一个常量。
还是没有？
ORDER_TIME_SETUP总是一个常数。当它进入历史记录时 - ORDER_TIME_DONE出现了。
它不会改变设定的时间。
的确，我有。但我完全记不起来了。我想这是一个错误。
我不知道重复部分执行会发生什么。
现在我知道--在这个经纪人（我倾向于他们软件中的一个错误），它不会再有任何变化。
有时，了解抽搐的播放频率是很有用的。
一个CloseBy交易会产生两个交易。第一笔（CloseBy中的第一个头寸）交易的互换包含两个头寸的互换之和。第二个交易的互换是零。
如果通过CloseBy关闭部分头寸，那么剩余的部分未平仓头寸将被剥夺掉--它被清零。
结果。
因此，在最小的头寸上很可能有一个巨大的互换，而这个头寸从未经历过展期。而对于已经滚动的大头寸，则是零交换。
计算滚动的数量（不是最快的选择）。
使用实例。
结果。
绝对不是，因为部分关闭（OrderClose而不是完整的OrderLots）会相应地消耗掉交换的资金。
我不认为有多少人考虑到了这些情况。