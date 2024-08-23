mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 192 1...185186187188189190191192193194195196197198199...247 新评论 Vasiliy_Saharov 2020.10.22 22:39 #1911 traveller00:从统计数据来看：每天大约有200-300笔交易。即使是正常的检查，但在没有任何真正棘手的检查的情况下，平均每周有2-3次我抓到了一个双批的开口。计算概率并评估你是否需要或准备接受这种概率。就我个人而言，我已经把我的支票做到了最大。 谢谢你。你的Ping是多少？ traveller00 2020.10.23 04:52 #1912 Vasiliy_Saharov: 谢谢。你的ping值是多少？ 它在55-60ms的范围内跳动。但这并不是说平局。正如我所说，即使是正常的检查也是如此。这时的等待已经很充分了，就像等待1秒钟。但这是它飞出的地方，即使是超过ping数量级的范围也是如此。 P.S. 在主题中对幻象订单进行有趣的测试 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2220#comment_7834585 Ошибки, баги, вопросы 2018.06.20www.mql5.com Общее обсуждение: Ошибки, баги, вопросы Andrey Khatimlianskii 2020.10.23 11:02 #1913 Vasiliy_Saharov: 如果你有一个赚取0.1手的算法，那么有一个赚取0.1两次的概率，由于我认为这个概率趋向于零，而三次，我认为是不可能的。更不用说20次了。毕竟，我们正在谈论应用的东西。作为一个经验法则，服务器的反应可能在10分钟的限度内（是这样吗？ 我不确定）。在你看来，抢到第二笔交易的概率有多高？你自己做这个检查吗？是否会发生服务器可能需要很长的时间来响应？ 服务器对交易结果 的响应可能会因为非常不同的原因而延迟，在任何情况下你都不能指望10ms（即使ping是1ms）。 当然，我做了这个检查。更准确地说，我使用准备好的MT4Orders，它考虑到了这一点（和许多其他事情）。 traveller00 2020.10.25 05:36 #1914 const int a=2; void OnStart() { int b[a]; //'[' - invalid index value } 这种与C++不同的行为是一个特点还是一个错误？ Andrey Khatimlianskii 2020.10.28 14:01 #1915 Igor Makanu:在指标中，将不等待CopyXXX的结果在指标的定时器中作为一个选项来处理CopyXXX并从EA调用该指标 成功了，谢谢你的主意! fxsaber 2020.11.03 04:51 #1916 夏天/冬天的时间变化如何打破MT5-测试仪。 解释这个问题的最简单方法是举一个例子。有一个符号与这些限制的报价会议。 然而，在价格历史中，有22:15至23:15之后的价格。 这些价格是有效的，尽管超出了报价时段。 事实是，在转为冬令时 之前，该时段为：03:00 - 23:15。解释很简单。交易服务器改变了时间，但报价符号没有改变。例如，该指数。由于这个原因，交易服务器改变了相应符号的会话时间。 这种情况在MT5-测试仪中会导致非常不愉快的后果。你不能在22:15和23:15之间的有效价格进行交易，并得到一个[市场关闭] 的拒绝形式。也就是说，交易确实是在那里进行的，但测试者不允许它。 事实上，测试仪通过故意给出错误的结果扭曲了交易。注意到这种特殊性是很有问题的。要解决这个问题，你需要自己纠正会话时间。 忘记这个问题（和其他一些问题），你可以切换到一个自定义符号，它自动计算/写入适当的会话时间。 在符号设置的顶部截图中，有一个底线 "使用时间限制"。也许当它生效时，你仍然可以通过它来解决这个问题。 目前来说，这个规则是有效的--自定义符号可以大大增加MT5测试器结果正确的概率。 记住，当你在终端对价格历史（CopyRates/CopyTicks）提出要求时，不要关注报价时段。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 09:10 #1917 fxsaber:夏天/冬天的时间变化如何破坏MT5-Tester。 谢谢你分享有趣的观察结果--我之前也提出了时间问题，但我注意到当条形图上的价格小于0时，未来的标记不正确。 这个问题出现了，是否有这样的情况，即完全禁止在测试器中进行交易是正确的，或者至少有一个工具的报价，在现实中禁止在某些时间进行交易？我知道有不同的指数，不清楚如何计算它们的利润，但在这种情况下，你可以强行以点数计算，只需在日志中写下该工具没有交易的信息，但你可以检查TS。 fxsaber 2020.11.03 09:29 #1918 Aleksey Vyazmikin:有一个工具的报价，在现实中禁止在某些时间内进行交易？ 午夜后的第一分钟是被禁止的。当它可能很重要的时候，我就打上勾。 // true - торговые сессии совпадают с котировочными, false - иначе. bool IsSessionsQuoteEqualTrade( const string Symb ) { bool Res = true; for (int i = 0; (i < 7) && Res; i++) { datetime FromQuote; datetime ToQuote; datetime FromTrade; datetime ToTrade; if (SymbolInfoSessionQuote(Symb, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, 0, FromQuote, ToQuote) && (FromQuote != ToQuote)) Res = SymbolInfoSessionTrade(Symb, (ENUM_DAY_OF_WEEK)i, 0, FromTrade, ToTrade) && (FromQuote == FromTrade) && (ToQuote == ToTrade); } return(Res); } 当一天内有几场会议时，我就不检查了。 Aleksey Vyazmikin 2020.11.03 09:39 #1919 fxsaber: 午夜后的第一分钟是禁区。当它可能很重要时，我就在上面打勾。当一天内有几场会议时，我不会检查。 这是由经纪公司创造的人为情况。假设在一个封闭的拍卖会上有交易，但它们是有报价的。 fxsaber 2020.11.03 11:26 #1920 Aleksey Vyazmikin:这是由特区创造的人为情况，但是否有真实的例子？比方说，在一个封闭的拍卖中，有交易，但却有报价。 绝对所有的规则都是人为的。 1...185186187188189190191192193194195196197198199...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
从统计数据来看：每天大约有200-300笔交易。即使是正常的检查，但在没有任何真正棘手的检查的情况下，平均每周有2-3次我抓到了一个双批的开口。计算概率并评估你是否需要或准备接受这种概率。就我个人而言，我已经把我的支票做到了最大。
谢谢。你的ping值是多少？
它在55-60ms的范围内跳动。但这并不是说平局。正如我所说，即使是正常的检查也是如此。这时的等待已经很充分了，就像等待1秒钟。但这是它飞出的地方，即使是超过ping数量级的范围也是如此。P.S. 在主题中对幻象订单进行有趣的测试 https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2220#comment_7834585
如果你有一个赚取0.1手的算法，那么有一个赚取0.1两次的概率，由于我认为这个概率趋向于零，而三次，我认为是不可能的。更不用说20次了。毕竟，我们正在谈论应用的东西。作为一个经验法则，服务器的反应可能在10分钟的限度内（是这样吗？ 我不确定）。在你看来，抢到第二笔交易的概率有多高？你自己做这个检查吗？是否会发生服务器可能需要很长的时间来响应？
服务器对交易结果 的响应可能会因为非常不同的原因而延迟，在任何情况下你都不能指望10ms（即使ping是1ms）。
当然，我做了这个检查。更准确地说，我使用准备好的MT4Orders，它考虑到了这一点（和许多其他事情）。
这种与C++不同的行为是一个特点还是一个错误？
在指标中，将不等待CopyXXX的结果
在指标的定时器中作为一个选项来处理CopyXXX并从EA调用该指标
成功了，谢谢你的主意!
夏天/冬天的时间变化如何打破MT5-测试仪。
解释这个问题的最简单方法是举一个例子。有一个符号与这些限制的报价会议。
然而，在价格历史中，有22:15至23:15之后的价格。 这些价格是有效的，尽管超出了报价时段。
事实是，在转为冬令时 之前，该时段为：03:00 - 23:15。解释很简单。交易服务器改变了时间，但报价符号没有改变。例如，该指数。由于这个原因，交易服务器改变了相应符号的会话时间。
这种情况在MT5-测试仪中会导致非常不愉快的后果。你不能在22:15和23:15之间的有效价格进行交易，并得到一个[市场关闭] 的拒绝形式。也就是说，交易确实是在那里进行的，但测试者不允许它。
事实上，测试仪通过故意给出错误的结果扭曲了交易。注意到这种特殊性是很有问题的。要解决这个问题，你需要自己纠正会话时间。
忘记这个问题（和其他一些问题），你可以切换到一个自定义符号，它自动计算/写入适当的会话时间。
在符号设置的顶部截图中，有一个底线 "使用时间限制"。也许当它生效时，你仍然可以通过它来解决这个问题。
目前来说，这个规则是有效的--自定义符号可以大大增加MT5测试器结果正确的概率。
记住，当你在终端对价格历史（CopyRates/CopyTicks）提出要求时，不要关注报价时段。
谢谢你分享有趣的观察结果--我之前也提出了时间问题，但我注意到当条形图上的价格小于0时，未来的标记不正确。
这个问题出现了，是否有这样的情况，即完全禁止在测试器中进行交易是正确的，或者至少有一个工具的报价，在现实中禁止在某些时间进行交易？我知道有不同的指数，不清楚如何计算它们的利润，但在这种情况下，你可以强行以点数计算，只需在日志中写下该工具没有交易的信息，但你可以检查TS。
午夜后的第一分钟是被禁止的。当它可能很重要的时候，我就打上勾。
当一天内有几场会议时，我就不检查了。
这是由经纪公司创造的人为情况。假设在一个封闭的拍卖会上有交易，但它们是有报价的。
绝对所有的规则都是人为的。