mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 199

Igor Makanu 2021.02.28 02:16 #1981

Vitaly Muzichenko 2021.02.28 04:59 #1982

Igor Makanu 2021.02.28 05:59 #1983

Edgar Akhmadeev 2021.02.28 06:38 #1984
传统上，这种代码是从MS API文档中复制的。需要定义以避免为MQ5重写现成的代码。

Maxpain1000 Пидченко 2021.02.28 14:18 #1985
有人在吗？

Fast235 2021.02.28 15:53 #1986

Alexey Viktorov 2021.02.28 15:58 #1987

fxsaber 2021.02.28 15:59 #1988

fxsaber 2021.03.05 19:03 #1989
这很容易控制。

#property description "Original Filename: " + __FILE__
#property description "Compile Time: " + (string)__DATETIME__
#property description "Compiler Version: " + (string)__MQLBUILD__

void OnInit() {}

fxsaber 2021.03.15 13:42 #1990
如果你用鼠标拖动图形，对象*功能是非常滞后的。
WinAPI的mql圣经有这个功能
你的类型是不同的，它们一定是来自于C#。
所以我的问题是：哪里是正确的？
如有疑问，请到https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/fileapi/nf-fileapi-getvolumeinformationw
夏普与此毫无关系。
阅读Wiki中的 "预处理器 "和MQL帮助中的 "宏替换"--也许有些东西会变得很清楚。
在提出问题之前，我也用你的链接搜索了一下答案。
我对类型的不同感到困惑，例如，mql:ushort volume_name_buffer ，但在官方文档中是LPWSTRvolume_name_buffer。
这就是为什么这个问题是"哪里正确？"，而是确切的问题："在一个mql程序中使用什么是正确的？"
编译器预处理工作完成后，两个例子都是一样的，好吧，看看帮助，宏替换的作用是什么？
使用哪一个？- 这是一个品味问题，我会使用第一个--我很清楚这个代码意味着调用WinApi ----。
我以前没看到有人写过这个，原来要把MT5的图标换成品牌的，只要替换掉文件夹里的Terminal.ico就可以了。
这么多年来，在一堆相同的终端中挣扎着。
天啊......我已经有不同的图标很长时间了。而我有这些。
我可以分享...
我创建了自定义图标并将其替换掉，这样在任务栏中就能立即看到它的工作内容和位置。
