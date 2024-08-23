mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 124

我不知道它是否被贴在这里，但它可能对某人有用。当你想重载一个参数化类的方法时，只需要看它是通过值还是通过引用接受相同类型的参数（结构只通过引用，简单类型最常通过值）。可以这样做（第二种方式正好适用于没有&的变体，否则基本结构类型将无法编译）。

template<typename T>
class A
 {
public:
  A* operator<<(T&p){ Print("<< &",typename(T)); return &this; }
  template<typename F>
  A* operator<<(F p){ Print("<< ",typename(F)); return &this; }
 };

void OnStart()
 {
    double ask=Ask,bid=Bid;
    MqlTick mt;
    A<double> a1;
    a1<<Ask<<Bid<<ask;
    A<MqlTick> a2;
    a2<<mt; 
 }

然后发现，一个为结构类型设计的类可以接受各种数字类型。又该如何处理它们呢？

 
在这种情况下，该类旨在用于混合类型--用于结构和简单类型，否则这种结构就没有意义。为了避免在F中采取不必要的类型，你可以在那里对tyename(F)、sizeof(F)等写一个检查。

 
Typename不会保护接受不必要的类型）为此，你需要用适当的类型做一个重载的私有方法。

而且，如果类是为任何类型准备的，为什么要用模板参数将其参数化，造成混乱？虽然有更简单的拐杖变体，没有模板类。

 
Alexey Navoykov:

如果一个类打算是任何类型的，为什么要用模板参数对其进行参数化，造成混乱？

那么，你如何在不提交参数化的情况下采取正确的类型，可以是任何类型？你不能在没有指定类型的情况下声明一个参数或字段。例如，它可以是一个任意数据类型 上的 "包装 "类。

阿列克谢-纳沃伊科夫

typename并不能防止接受不必要的类型 )

如果你写tyename(F)==typename(T)，它就会保护。

 
Ilya Malev:

那么，你将如何接受正确的类型，它可以是任何东西，而不传递参数化？你不能在没有指定类型的情况下声明一个参数或字段。例如，它可以是一个任意数据类型 的 "包装 "类。

好吧，那么它只是A类。如果一个模式的参数与该类的行为没有任何关系，为什么要声明这个模式呢？

Ilya Malev:

如果你写tyename(F)==typename(T)，它将保护它。

这真的是一件很残酷的事情。你将不得不把类型名控制带到运行时阶段。你的代码将不得不调试多年

 
