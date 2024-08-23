mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 118 1...111112113114115116117118119120121122123124125...247 新评论 Alexey Navoykov 2019.01.05 10:41 #1171 不，我错了，当Optimize=1时，FastLog2确实工作得更快，这是一个奇迹......我必须在C++中检查它。 Nikolai Semko 2019.01.05 10:46 #1172 Alexey Navoykov:顺便说一下，关于零，FastLog2不检查零，这给了它一个先机。但如果测试正确，它仍然比log2慢1.5-2倍）。那么它有什么不正确的地方呢？ 因为即使是你的测试版本也会产生。 2019.01.05 04:43:12.372 TestLog (EURUSD,H1) Result log2: sum=1400005128 time=297 ms 2019.01.05 04:43:12.635 TestLog (EURUSD,H1) Result log2_: sum=1400018381 time=262 ms 2019.01.05 04:43:12.809 TestLog (EURUSD,H1) Result _FastLog2: sum=1400004095 time=174 ms Georgiy Merts 2019.01.05 11:06 #1173 Alexey Navoykov:顺便说一下，关于零，FastLog2不检查零，这给了它一个先机。但如果测试正确的话，它仍然比log2慢1.5-2倍）。当然，我们应该从log2中删除零点检查，或者在FastLog2中添加同样的检查。 这个问题实际上是关于计算部分的速度。在log2中，一切都纯粹是通过移位和加法来计算。FastLog2在涉及乘法的巧妙转换后使用表值。这段代码非常古老，它是在数学协处理器时代使用的，从那时起情况很可能已经发生了变化。 Alexey Navoykov 2019.01.05 11:46 #1174 在C++中检查了一下。 是的，FastLog2的确是最快的。这是个棘手的代码，虽然 )也许原因是位操作比比较操作快得多。 Ilya Malev 2019.01.05 17:37 #1175 我已经在MT4中测试了所有的代码。在MT4中，编译器没有进行任何优化（也就是说，带有sum的变体与我原来没有sum的变体显示出相同的相对结果），而且在MT4中log2的运行速度比FastLog2快。而在MT5中，优化已经在不求和的情况下进行（即代码显然没有完全执行），FastLog2变体比log2快。从中可以得出什么结论，我不知道，因为没有关于代码优化器如何工作的细节，那里和那里。 Ilya Malev 2019.01.14 10:49 #1176 void f(){ static int a[]; Print("a[]=",ArraySize(a)); ArrayResize(a, 100); Print("a[]=",ArraySize(a));} class A { public: A(){ f(); } }; A _a; void OnStart() { } fxsaber 2019.01.14 10:58 #1177 Ilya Malev:这是标准的MQL5行为：静态变量排在全局变量之后。 你可以因为这个而变得非常严重的混乱。 Ilya Malev 2019.01.14 11:01 #1178 fxsaber:这是MQL5的标准行为：静态变量在全局变量之后开始。这就是为什么类/结构的每一个静态变量都必须在结构本身之后声明？即使不给它赋予任何价值...也许我们应该建议编译器自动完成这一切？ Alexey Navoykov 2019.01.14 15:26 #1179 这实质上是一个错误，是程序代码执行的不正确顺序。编译器原则上不应该允许这样做。 你应该多向开发者吼叫这个问题。 在C++中，代码被编译器严格地从上到下处理，所以上面的一切都已经被初始化了。 而且你不能访问下面的代码。这就是为什么一切都很清楚。 既然开发者在这里引入了他们自己的规则，就让他们提供正确的代码执行顺序。 fxsaber 2019.01.14 15:48 #1180 Alexey Navoykov:在C++中，代码被编译器严格地从上到下处理，所以上面的任何东西都已经被初始化了。 而你无法访问下面的。这就是为什么一切都很清楚。灵活性较低。 1...111112113114115116117118119120121122123124125...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么它有什么不正确的地方呢？
因为即使是你的测试版本也会产生。
当然，我们应该从log2中删除零点检查，或者在FastLog2中添加同样的检查。
这个问题实际上是关于计算部分的速度。在log2中，一切都纯粹是通过移位和加法来计算。FastLog2在涉及乘法的巧妙转换后使用表值。这段代码非常古老，它是在数学协处理器时代使用的，从那时起情况很可能已经发生了变化。
这是标准的MQL5行为：静态变量排在全局变量之后。你可以因为这个而变得非常严重的混乱。
这就是为什么类/结构的每一个静态变量都必须在结构本身之后声明？即使不给它赋予任何价值...也许我们应该建议编译器自动完成这一切？
这实质上是一个错误，是程序代码执行的不正确顺序。编译器原则上不应该允许这样做。 你应该多向开发者吼叫这个问题。
在C++中，代码被编译器严格地从上到下处理，所以上面的一切都已经被初始化了。 而且你不能访问下面的代码。这就是为什么一切都很清楚。 既然开发者在这里引入了他们自己的规则，就让他们提供正确的代码执行顺序。
灵活性较低。