在 "Deductor Studio "程序中，一切在视觉上都很好，树、规则--我在R中还没有看到这一点，在MT5中也不会有（也就是说，一切都可以做，但你要为它付出多少......）。所以，事实证明，我应该使用algib库来将随机森林纳入MT5，不是吗？
在这里我找到了一段C4.5 算法的代码 http://datascientist.one/algorithm-c4-5/，在MT5中实现起来是不是非常困难？
我在上面写了一个最简单的方法
如果你愿意，你甚至可以这样做。我不知道这些块状物是什么，我没有时间为小事分心 )
2.R数据集是r文件。这意味着在数据选项卡中，原始数据被加载为RData文件--这就是R方面的工作空间。在这个工作空间中，准备了两个数据框架：一个用于训练和测试模型，另一个作为这个非常R数据集。
对你来说，最简单的方法是加载一个现成的Excel文件，下载日志，退出到R，把你得到的数据框分成两个。
打开R本身，在那里下载excel文件--这是一行字。然后，它将数据框分成两部分。
但必须运行训练好的模型的第二个文件。
老实说--我不明白。我在excel中把一个数据文件分成两个，我训练了第一个文件，现在我需要在第二个文件上测试模型。要做到这一点，需要以某种方式加载第二个文件，在数据选项卡上不能这样做，因为第一个文件已经有了空间，在评估 选项卡上，我只能加载一个CSV类型的文件，由于错误，我无法加载。
你要求使用一个CSV文件作为你的测试数据集，但你没有确定哪个文件。
在执行之前，请使用Spreadsheet按钮选择你想用作测试集的CSV文件。
响尾蛇5.1.0
而且他妈的知道我应该如何处理这个错误。
还是我原来拆错了文件，我不应该以某种方式拆开Excel，我应该拆开一个纯R文件？"分裂框架 "是什么意思？
还有，我应该如何在第一个文件中保存模型训练结果，然后在第二个文件中检查它们？
我一定是完全傻了...
你不可能什么都学--我没有学习R语言编程的目标，我需要的是能够检查预测器并将规则集转换为MT5。一般来说，如果是一句话，为什么不直接为你写呢？好吧，在这期间，我已经用手头的手段来处理了。
你说 "一切 "是什么意思？
我正在与那些友好并愿意分享他们所掌握的节目和NS知识的人交流，我并不要求他们泄露任何秘密。
我自己也分享了关于我的预测器的信息。
在一般情况下，到底什么不适合你？我有私人恩怨吗？
我的英语不好，所以我在用翻译。
你要求使用一个CSV文件作为你的测试套件，但你没有指定哪个文件。
在执行之前，请使用表格按钮选择你想作为测试集使用的CSV文件。
响尾蛇5.1.0
嗯，是的，我想用CSV文件作为测试数据集，但如果选择了CSV文件，我还没有确定哪个文件，你在截图中可以看到，这他妈的是什么意思？而 "表"（Spreadsheet）按钮在哪里？
仔细阅读!你已经被清楚地写入了。
但在第二个文件上运行训练好的模型是必须的。
而你却编造了一些东西。
不是 "第一个文件 的模型训练结果"，而是 "训练过的模型"。
也就是说，你在第一个文件上训练一个模型，然后将第二个文件的数据输入训练好的模型。
你是否是一个程序员？程序员通常了解每一个单词和逗号。对于被遗忘的或不必要的.;;(){}[]，在调试程序时将花费大量时间。因此，你必须非常注意细节。
如果你一下子不明白，可以读2到3遍代码。
但是，要问每一个基本的喷嚏，请原谅，这已经是不雅的了。
是的，我就是这样理解的。当然，应该根据新的数据来检查训练好的模型。我写道，我分割了文件，但当我试图加载一个新文件时，我得到一个错误。
SanSanych在这里写道："对你来说，最简单的方法是下载一个现成的excel文件，下载日志，退出到R中，把那里得到的数据框分成两份。"我下载了日志，出来到R，但我不知道如何在那里分帧。即使我把它拆开，那么该如何处理日志，在哪里插入？
或者"打开R本身并在那里加载一个excel文件--这是一行字。然后将收到的数据帧分成两份。" 同样，我不知道如何在R中进行划分，所以我用excel进行划分。我接下来该怎么做？
是的，我认为问一问总比呆呆地坐着好。而一般来说，如果你积极回应我的问题，我会理解你的主张，但没有....。
你就不能翻翻书，把它当作一本参考书吗？所以我不回答你的问题）。