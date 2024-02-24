交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 873 1...866867868869870871872873874875876877878879880...3399 新评论 [删除] 2018.04.29 13:16 #8721 阿列克谢-维亚兹米 金。它看起来很好!但你如何将其转化为凡人可以理解的代码？翻译起来也很容易 Xmin= 0.0; Xmax= 10.0; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0; Xcc = Xmax*2.0/3.0; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if( x >= Xmax ) k= Kmax; else if( x <= Xmin ) k= Kmin; else if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) ) k= MathPow(X/Xcp,2.0); else if( (x>Xcp) &&(x<=Xcc) ) k= 1.0+((X-Xcp)/Xcp)/3.0; else if( (x>Xcc) &&(x<Xmax) ) k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,2.0); 参数X 的变化范围被划分为所需的子范围，函数K 的相应变化被指定在其中。它看起来不错，如上图所示，对于问题中指定的特定范围 Xmin=0.0。Xmax=10.0。 如果你改变了这些界限，美就会被打破。 但当范围边界可以改变且输出为所需的函数值时，也可以用一般的方式进行。好吧，我希望建设的原则是清楚的，可以理解的。 好运。 [删除] 2018.04.29 13:40 #8722 这样更好，我们将删除不必要的 . Xmin= 0.0; Xmax= 10.0; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if( x >= Xmax ) k= Kmax; else if( x <= Xmin ) k= Kmin; else if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) ) k= MathPow(X/Xcp,2.0); else if( (x>Xcp) &&(x<Xmax) ) k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,2.0); 好运。 [删除] 2018.04.29 13:45 #8723 有可能放大截断的效果 . Xmin= 0.0; Xmax= 10.0; Xcp = Xmin + (Xmax-Xmin)/2.0; Kmin= Xmin/Xcp; Kmax= Xmax/Xcp; if( x >= Xmax ) k= Kmax; else if( x <= Xmin ) k= Kmin; else if( (x>Xmin)&&(x<=Xcp) ) k= MathPow(X/Xcp,4.0); else if( (x>Xcp) &&(x<Xmax) ) k= 1.0+MathPow((X-Xcp)/Xcp,4.0); 我希望一切都很清楚，可以理解。 好运。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 13:52 #8724 Oleg avtomat:有可能加强截断的效果 . 我希望一切都很清楚，可以理解。 好运。谢谢你! 现在谈论清晰易懂还为时过早--我们必须实质性地考虑这个问题! Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 13:54 #8725 请版主将所有关于系数的主题移到这个主题https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439，以免它们在这里丢失。 Yuriy Asaulenko 2018.04.29 15:27 #8726 阿列克谢-维亚兹米 金。 我请求版主将所有关于系数的主题帖子移到这个主题https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 ， 这样它们就不会在这里丢失。在这里，我有一个问题，为什么你的挑战会出现在这个主题中？ 当然，我并不介意，已经有很多人打酱油了，但这很有趣。不，我甚至不反对它，只是感兴趣，没有别的。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 15:29 #8727 Yuriy Asaulenko: 在这里，我有一个问题，为什么你的挑战会出现在这个主题中？当然，我并不介意，已经有很多人在搞忽悠了，但这很有意思。不，我甚至不介意，只是感兴趣，没有别的。因为根据我的观察，这个主题的人很少在其他主题中发帖，这可能意味着他们不看这些主题。 这个问题对于机器学习来说必须解决，因为我想象它的解决对于强化学习 来说是必要的，所以它与这个主题有关。 Yuriy Asaulenko 2018.04.29 15:37 #8728 阿列克谢-维亚兹米 金。因为根据我的观察，这个主题里的人很少在其他主题里发帖，这可能意味着他们不看这些主题。 这个问题应该为机器学习所解决，因为我想象它需要为强化学习所解决，所以它与这个主题有关。而普通的sigmoids等不起作用？而在任何教科书中都有大量的内容。 而他们不读的东西，他们也不读。有时，也许。 Aleksey Vyazmikin 2018.04.29 15:46 #8729 尤里-阿索连科。标准的sigmoids等不适合吗？在任何一本教科书中，都有很多这样的人。我应该在哪个州寻找它们并检查它们是否适合？我没有知识，是个傻瓜，所以我问聪明的人。 Yuriy Asaulenko 2018.04.29 15:47 #8730 阿列克谢-维亚兹米 金。我应该在哪个州寻找它们并检查它们是否合适？我没有知识--我是个傻瓜，所以我问聪明的人。我们如何知道它们是否合适？你是否与NS（神经网络）打交道？ 如果没有，你会怎么做？而这将更接近于MO的主题）。 1...866867868869870871872873874875876877878879880...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它看起来很好!但你如何将其转化为凡人可以理解的代码？
翻译起来也很容易
参数X 的变化范围被划分为所需的子范围，函数K 的相应变化被指定在其中。
它看起来不错，如上图所示，对于问题中指定的特定范围
Xmin=0.0。
Xmax=10.0。
如果你改变了这些界限，美就会被打破。
但当范围边界可以改变且输出为所需的函数值时，也可以用一般的方式进行。
好吧，我希望建设的原则是清楚的，可以理解的。
好运。
这样更好，我们将删除不必要的
.
好运。
有可能放大截断的效果
.
我希望一切都很清楚，可以理解。
好运。
有可能加强截断的效果
.
我希望一切都很清楚，可以理解。
好运。
谢谢你!
现在谈论清晰易懂还为时过早--我们必须实质性地考虑这个问题!
我请求版主将所有关于系数的主题帖子移到这个主题https://www.mql5.com/ru/forum/172114/page2#comment_7267439 ， 这样它们就不会在这里丢失。
在这里，我有一个问题，为什么你的挑战会出现在这个主题中？
当然，我并不介意，已经有很多人打酱油了，但这很有趣。不，我甚至不反对它，只是感兴趣，没有别的。
因为根据我的观察，这个主题的人很少在其他主题中发帖，这可能意味着他们不看这些主题。
这个问题对于机器学习来说必须解决，因为我想象它的解决对于强化学习 来说是必要的，所以它与这个主题有关。
而普通的sigmoids等不起作用？而在任何教科书中都有大量的内容。
而他们不读的东西，他们也不读。有时，也许。
标准的sigmoids等不适合吗？在任何一本教科书中，都有很多这样的人。
我应该在哪个州寻找它们并检查它们是否适合？我没有知识，是个傻瓜，所以我问聪明的人。
我们如何知道它们是否合适？你是否与NS（神经网络）打交道？
如果没有，你会怎么做？而这将更接近于MO的主题）。