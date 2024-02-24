交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 739 1...732733734735736737738739740741742743744745746...3399 新评论 Andrey Dik 2018.03.13 05:32 #7381 亚历山大-伊万诺夫。 和 "Curvafitter "这个词是神经的东西吗？不，是淫秽的东西 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 05:39 #7382 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你会看到更少的过度装配和你的模型在所有的荣耀和肮脏。我有雷舍托夫的神经元选择在3个月内对3个有能力的特征进行1000多次交易，它在真实的情况下工作在零。而其他神经元的优化甚至更好。而你继续用你的100笔交易说一些废话，你是如此的愚蠢，这是一种自我安慰，或者是为了向别人证明你是坚不可摧的curvafitter。好吧，.......看这个...巴巴巴巴巴... 而你却在千篇一律的酒吧里继续做你的模特儿.....。 你不明白概括的物理意义。一切辉煌都是简单的。一个模型不一定要复杂，越简单越好。好运!!!! 这是同一个模型运行的第二周，是的，在40个点上训练的....。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 05:40 #7383 Mihail Marchukajtes:好吧，....看这个...巴巴巴巴巴... 而你却一直在用你的模型在一千多条.....。 你不明白概括的物理意义。一切辉煌都是简单的。一个模型不一定要复杂，越简单越好。好运!!!! 顺便说一下，这是同一个模型运行的第二周，是的，在40个点上训练的....。虽然你的结果可能比我的要酷得多。那么我在哪里适合.... Mihail Marchukajtes 2018.03.13 05:46 #7384 你还是不明白，我不是在一个时期内喂养所有的条子，我也是有选择地喂养，所以我不会让网络在不必要的条子上做无用功。例如在亚洲或在晚上。但是你用整个市场来喂养它，让它永远在市场上。所以它最后给了你一个废话。 但我还是要说。这场争论的赢家将是资产负债表曲线在正确水平上增长的一方。.....。 Dr. Trader 2018.03.13 05:58 #7385 Mihail Marchukajtes:这仍然是同一个模型运行的第二周，是的，在40个点上训练的....。等待2个月，我认为这是你需要的最低时间，以确保一切正常工作。在这段时间里，任何事情都可能发生。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 06:05 #7386 交易员博士。等待两个月，我想这是确保一切正常工作所需的最短时间。在这段时间里，任何事情都可能发生。我同意，但谁会把一个模型保存那么久？我认为本周将是另一个星期，最多一个星期，然后重新培训......。 СанСаныч Фоменко 2018.03.13 08:08 #7387 那些无意识地要求更大样本量的人是被极限定理削弱的人：他们下意识地认为更大的样本量会使估计值更可能是真的。 我注意到，在潜意识层面，因为通常所有这些人都知道，样本量并不能保证从梅花。 我们究竟为什么要通过估计非稳态噪声来说明未来呢？ 如果我们讨论的是米哈伊尔-马奇卡耶特 模型，那么有两种情况因为样本量的讨论而被忽略了。 相互信息这种相互信息被阈值所考虑。在没有这两种立场的情况下讨论样本量，是一条通往 "垃圾进-垃圾出 "的道路。 PS。 在医学上，几十个例子的样本量是很常见的。尽管如此，由此产生的关于此类样本的统计数据构成了关于药物使用的决策基础。 为什么？ 因为，在理论上创造一种药物时，要花很多精力来论证该药物对疾病的影响。 唯一使我们不同的是，我们把所有东西都放在一起。看看这个主题：99%是关于透镜的，几乎没有关于数据挖掘的。 [删除] 2018.03.13 09:09 #7388 Mihail Marchukajtes:好吧，....看这个...巴巴巴巴巴... 而你却一直在用你的模型在一千多条.....。 你不明白概括的物理意义。一切辉煌都是简单的。一个模型不一定要复杂，越简单越好。好运!!!! 顺便说一下，这是同一个模型运行的第二周，是的，在40个点上训练的....。 是的，我在3天内就做到了，也是+150%，然后市场会发生变化，于是......呜......呜......呜......呜......呜。 Mihail Marchukajtes 2018.03.13 09:15 #7389 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我已经有3天了，它是+150%，然后市场会改变，所以...存款百分比并不意味着什么。我的余额不多，所以这个参数不大，但除此之外，"利润 "因素也很重要。它超过了3，这是非常好的。有了两个人，有时就可以了...... 本周还没有结束，请等待..... Mihail Marchukajtes 2018.03.13 09:23 #7390 Dobro Post!!!! 基于多项式本身并不重要，重要的是获得它的方法，你可以做以下实验。 你准备好你的100个点的数据集。你保留了一个OOS区间，但只给我发送了一个跟踪。所有可能的输入和一些带有0和1的输出（如果输出是可能的）。 最后，该表应该包含100列（这些是输入），5-6列输出，全部为100行。 我制作模型并寄给你，比如说10件。然后你把这些模型的结果保存在一个跟踪图上，并再次发送给我。我告诉你这10个模型中的哪一个是有效的。你设置了它，并在OOS....... 部分上运行，但只有在有图形和数字的子级报告的条件下。最大的开放实验... 这个计划如何呢???? 1...732733734735736737738739740741742743744745746...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
和 "Curvafitter "这个词是神经的东西吗？
不，是淫秽的东西
你会看到更少的过度装配和你的模型在所有的荣耀和肮脏。
你不明白概括的物理意义。一切辉煌都是简单的。一个模型不一定要复杂，越简单越好。好运!!!!
这是同一个模型运行的第二周，是的，在40个点上训练的....。
虽然你的结果可能比我的要酷得多。那么我在哪里适合....
你还是不明白，我不是在一个时期内喂养所有的条子，我也是有选择地喂养，所以我不会让网络在不必要的条子上做无用功。例如在亚洲或在晚上。但是你用整个市场来喂养它，让它永远在市场上。所以它最后给了你一个废话。
但我还是要说。这场争论的赢家将是资产负债表曲线在正确水平上增长的一方。.....。
这仍然是同一个模型运行的第二周，是的，在40个点上训练的....。
等待2个月，我认为这是你需要的最低时间，以确保一切正常工作。在这段时间里，任何事情都可能发生。
等待两个月，我想这是确保一切正常工作所需的最短时间。在这段时间里，任何事情都可能发生。
我同意，但谁会把一个模型保存那么久？我认为本周将是另一个星期，最多一个星期，然后重新培训......。
那些无意识地要求更大样本量的人是被极限定理削弱的人：他们下意识地认为更大的样本量会使估计值更可能是真的。
我注意到，在潜意识层面，因为通常所有这些人都知道，样本量并不能保证从梅花。
我们究竟为什么要通过估计非稳态噪声来说明未来呢？
如果我们讨论的是米哈伊尔-马奇卡耶特 模型，那么有两种情况因为样本量的讨论而被忽略了。
在没有这两种立场的情况下讨论样本量，是一条通往 "垃圾进-垃圾出 "的道路。
PS。
在医学上，几十个例子的样本量是很常见的。尽管如此，由此产生的关于此类样本的统计数据构成了关于药物使用的决策基础。
为什么？
因为，在理论上创造一种药物时，要花很多精力来论证该药物对疾病的影响。
唯一使我们不同的是，我们把所有东西都放在一起。看看这个主题：99%是关于透镜的，几乎没有关于数据挖掘的。
我已经有3天了，它是+150%，然后市场会改变，所以...
存款百分比并不意味着什么。我的余额不多，所以这个参数不大，但除此之外，"利润 "因素也很重要。它超过了3，这是非常好的。有了两个人，有时就可以了......
本周还没有结束，请等待.....
Dobro Post!!!!
基于多项式本身并不重要，重要的是获得它的方法，你可以做以下实验。
你准备好你的100个点的数据集。你保留了一个OOS区间，但只给我发送了一个跟踪。所有可能的输入和一些带有0和1的输出（如果输出是可能的）。
最后，该表应该包含100列（这些是输入），5-6列输出，全部为100行。
我制作模型并寄给你，比如说10件。然后你把这些模型的结果保存在一个跟踪图上，并再次发送给我。我告诉你这10个模型中的哪一个是有效的。你设置了它，并在OOS....... 部分上运行，但只有在有图形和数字的子级报告的条件下。最大的开放实验...
这个计划如何呢????