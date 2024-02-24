交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 736 1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399 新评论 Mihail Marchukajtes 2018.03.09 14:23 #7351 第一只麋鹿来了。TC把两个事实吹得天花乱坠。 1.高波动性。 2.信号发出后的时间。这就是需要澄清的地方。预测的时间拖得越长，可能性就越小。今天我们在美国开盘前只有一个基本策略的信号，从很早开始，当然白天它没有回来，我们整天都在负值区。在白天，他们可能会改变主意，但我们不会在美国之前看到信号，所以......，我们看...看着... P.S. 出场变量是在没有止损的情况下形成的，但实际上我使用500点的止损。最近，这对英镑来说是不够的，但在这里我正在发展统计优势的时刻。总的来说，有很多工作，而我是一个人 :-( [删除] 2018.03.09 18:03 #7352 关于RL的另一个有趣的报告者......仍在试图弄清楚哪一端适合这种方法 没有人在Mql上做过，谷歌说 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220 Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications www.sciencedirect.com The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o… Andrey Dik 2018.03.09 22:50 #7353 一切都是徒劳的 生活是狗屎 贸易是狗屁 性是没有意义的 沃尔昌斯基--继续吧，这越来越无聊了 Mihail Marchukajtes 2018.03.09 23:10 #7354 安德烈-迪克一切都是徒劳的 生活是狗屎 贸易是狗屁 性是没有意义的。 沃尔坎斯基，加入进来吧。这越来越无聊了。不...我今天很好..... :-) Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:07 #7355 谢谢你这样的好话。Sincerely pleased!!!!很长时间以来，我一直在考虑做一个关于建立TS和机器学习的培训项目，因为有些人不理解赚钱的全部意义，以及什么是交易策略交易时，什么资金可以被认为是固定的利润，等等。 Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:12 #7356 老实说，我在一个点上卡住了。ClusterX项目 中没有为MT5提供随机指标。我有一个4岁的，我会努力寻找一个5岁的。我没有找到，我将尝试搜索，但如果我找不到，有人会帮我翻译。 附加的文件： ClusterX_Stochastic.mq4 13 kb [删除] 2018.03.10 15:22 #7357 Mihail Marchukajtes: 谢谢你这样的好话。真诚的 glad!!!!我想了很久，想做一个建立TS和机器学习的培训项目，因为有些人不了解赚钱的全部意义，也不知道什么是交易策略，什么资金可以算作固定利润等等。别笑得那么难看 :) 每条信息都是一颗珍珠和一个地壳 Mihail Marchukajtes 2018.03.10 15:37 #7358 马克西姆-德米特里耶夫斯基。别这么搞笑了 :) 每条信息都是珍珠和地壳。除了说话，你就不能做点什么吗？像一个正常的孩子一样，帮着做一下随机应变。我将在很长一段时间内需要这个工具，但我不能没有它）。 会不会很奇怪？帮助 ...... [删除] 2018.03.10 15:41 #7359 Mihail Marchukajtes:而除了喋喋不休之外，你能做些什么吗？像一个正常的孩子一样，对随机性的帮助。你会让文章在未来几周内出来，因为我要花很长时间来清理这个指标，没有他我做不到 :-) 会不会很奇怪？帮助...... 不怕，我不相信这些想法。我有自己的粮农组织 [删除] 2018.03.10 15:52 #7360 Mihail Marchukajtes:底线是，不要...di........因为我在一英里外就能闻到你们这些沙发上拉屎的味道....但我想知道接下来会发生什么......。谁将会表现出....当情况发生变化时。 这有什么关系，你只是被告知你做错了什么，那里没有鱼。你需要更加灵活地吸收信息，改变范式，动摇世界的图景等等。 1...729730731732733734735736737738739740741742743...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
第一只麋鹿来了。TC把两个事实吹得天花乱坠。
1.高波动性。
2.信号发出后的时间。这就是需要澄清的地方。预测的时间拖得越长，可能性就越小。今天我们在美国开盘前只有一个基本策略的信号，从很早开始，当然白天它没有回来，我们整天都在负值区。在白天，他们可能会改变主意，但我们不会在美国之前看到信号，所以......，我们看...看着...
P.S. 出场变量是在没有止损的情况下形成的，但实际上我使用500点的止损。最近，这对英镑来说是不够的，但在这里我正在发展统计优势的时刻。总的来说，有很多工作，而我是一个人 :-(
关于RL的另一个有趣的报告者......仍在试图弄清楚哪一端适合这种方法
没有人在Mql上做过，谷歌说
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220
不...我今天很好..... :-)
谢谢你这样的好话。真诚的 glad!!!!我想了很久，想做一个建立TS和机器学习的培训项目，因为有些人不了解赚钱的全部意义，也不知道什么是交易策略，什么资金可以算作固定利润等等。
别笑得那么难看 :) 每条信息都是一颗珍珠和一个地壳
别这么搞笑了 :) 每条信息都是珍珠和地壳。
除了说话，你就不能做点什么吗？像一个正常的孩子一样，帮着做一下随机应变。我将在很长一段时间内需要这个工具，但我不能没有它）。
会不会很奇怪？帮助 ......
而除了喋喋不休之外，你能做些什么吗？像一个正常的孩子一样，对随机性的帮助。你会让文章在未来几周内出来，因为我要花很长时间来清理这个指标，没有他我做不到 :-)
会不会很奇怪？帮助......
底线是，不要...di........因为我在一英里外就能闻到你们这些沙发上拉屎的味道....但我想知道接下来会发生什么......。谁将会表现出....当情况发生变化时。