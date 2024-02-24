交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 736

第一只麋鹿来了。TC把两个事实吹得天花乱坠。

1.高波动性。

2.信号发出后的时间。这就是需要澄清的地方。预测的时间拖得越长，可能性就越小。今天我们在美国开盘前只有一个基本策略的信号，从很早开始，当然白天它没有回来，我们整天都在负值区。在白天，他们可能会改变主意，但我们不会在美国之前看到信号，所以......，我们看...看着...

P.S. 出场变量是在没有止损的情况下形成的，但实际上我使用500点的止损。最近，这对英镑来说是不够的，但在这里我正在发展统计优势的时刻。总的来说，有很多工作，而我是一个人 :-(

关于RL的另一个有趣的报告者......仍在试图弄清楚哪一端适合这种方法

没有人在Mql上做过，谷歌说

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567112001220

Testing Different Reinforcement Learning Configurations for Financial Trading: Introduction and Applications
  • www.sciencedirect.com
The construction of automatic Financial Trading Systems (FTSs) is a subject of research of high interest for both academic environment and financial o…
 

安德烈-迪克

不...我今天很好..... :-)

 
谢谢你这样的好话。Sincerely pleased!!!!很长时间以来，我一直在考虑做一个关于建立TS和机器学习的培训项目，因为有些人不理解赚钱的全部意义，以及什么是交易策略交易时，什么资金可以被认为是固定的利润，等等。
 
老实说，我在一个点上卡住了。ClusterX项目 中没有为MT5提供随机指标。我有一个4岁的，我会努力寻找一个5岁的。我没有找到，我将尝试搜索，但如果我找不到，有人会帮我翻译。
Mihail Marchukajtes:
谢谢你这样的好话。真诚的 glad!!!!我想了很久，想做一个建立TS和机器学习的培训项目，因为有些人不了解赚钱的全部意义，也不知道什么是交易策略，什么资金可以算作固定利润等等。

别笑得那么难看 :) 每条信息都是一颗珍珠和一个地壳

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

别这么搞笑了 :) 每条信息都是珍珠和地壳。

除了说话，你就不能做点什么吗？像一个正常的孩子一样，帮着做一下随机应变。我将在很长一段时间内需要这个工具，但我不能没有它）。

会不会很奇怪？帮助 ......

Mihail Marchukajtes:

而除了喋喋不休之外，你能做些什么吗？像一个正常的孩子一样，对随机性的帮助。你会让文章在未来几周内出来，因为我要花很长时间来清理这个指标，没有他我做不到 :-)

会不会很奇怪？帮助......

不怕，我不相信这些想法。我有自己的粮农组织
Mihail Marchukajtes:

底线是，不要...di........因为我在一英里外就能闻到你们这些沙发上拉屎的味道....但我想知道接下来会发生什么......。谁将会表现出....当情况发生变化时。

这有什么关系，你只是被告知你做错了什么，那里没有鱼。你需要更加灵活地吸收信息，改变范式，动摇世界的图景等等。
