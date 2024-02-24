交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 669

新评论
[删除]  
格里戈里-乔宁
我终于相信，试图用NS来预测具体事件。我的意思是，跟着老师学习，我没有任何收获。我认为要看一看没有老师的学习。我想到了自组织地图。他们能够将数据分解成类，而不指定输出类。一旦你有了这些课程，你可以看看这些故事，看看你能从中得到什么。一般来说，这对我来说是一个新领域。我一般会得出一个微不足道的结论。TC的构建从寻找模式开始。我所提出的方法是一种方法。你可以简单地从视觉上研究历史。长期以来一直是这样做的。于是出现了头和肩等等。但我毕竟是个程序员，我想找到搜索模式的算法。也就是说，把一切都归结为他们的软件搜索。试图寻找关于这个问题的材料，但没有得到结果。是否是神经网络并不重要。交易的本质是利润，用什么方法来获得利润并不重要。但还是那句话，一切都要从寻找模式开始。

阅读Sutton, Barto--用强化学习。稍微改变一下你的观点。

 
Grigoriy Chaunin:
我终于相信，试图用NS预测具体事件。也就是说，跟着老师学习不会有任何结果。我正在考虑在没有老师的情况下学习的问题。我想到了自组织地图。他们能够将数据分解成类，而不指定输出类。一旦你有了这些课程，你可以看看这些故事，看看你能从中得到什么。一般来说，这对我来说是一个新领域。我一般会得出一个微不足道的结论。TC的构建从寻找模式开始。我所提出的方法是一种方法。你可以简单地从视觉上研究历史。长期以来一直是这样做的。于是出现了头和肩等等。但我毕竟是个程序员，我想找到搜索模式的算法。也就是说，把一切都归结为他们的软件搜索。试图寻找关于这个问题的材料，但没有得到结果。是否是神经网络并不重要。交易的本质是利润，用什么方法来获得利润并不重要。但同样，一切都从寻找模式开始。
还要看老师的质量。很多事情都取决于此。
123
我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法 和其他东西来达到类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色为信号，浅色为预报）。
[删除]  
阿列克谢-特伦特夫
还要看老师的质量。很多事情都取决于此。

我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法等来获得类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色为信号，浅色为预报）。

什么是回测和正向机器人？

 
阿列克谢-特伦特夫
还要看老师的质量。很多事情都取决于此。

我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法等来获得类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色是信号，浅色是预报）。
而看到这个信号就更有意思了)
[删除]  

有谁知道为什么在重新计算时，左角的指标值可能会闪烁？ 烦人的:) 动画 gif


 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

有谁知道为什么在重新计算时左角的指标值可能会闪烁？


给我看看代码。

[删除]  
如果你需要检查，可以用普通的rsi写下手柄
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

有谁知道为什么左角的指标值在重新计算时可能会闪烁？ 烦人的:) 动画GIF

当我不是一个接一个地拿时间序列条，而是一个接一个地拿时，问题就出现了。

在5个公园里当然可以，在4个公园里--正常

)

[删除]  
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

当我把时间序列的条形图不是一个接一个地计算，而是一个接一个地计算时，我出现了这种情况

)

它是如何一个接一个地进行的？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在一个如何？

i=i+2，而不是i++
1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399
新评论