交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 669 1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399 新评论 [删除] 2018.02.12 07:03 #6681 格里戈里-乔宁。 我终于相信，试图用NS来预测具体事件。我的意思是，跟着老师学习，我没有任何收获。我认为要看一看没有老师的学习。我想到了自组织地图。他们能够将数据分解成类，而不指定输出类。一旦你有了这些课程，你可以看看这些故事，看看你能从中得到什么。一般来说，这对我来说是一个新领域。我一般会得出一个微不足道的结论。TC的构建从寻找模式开始。我所提出的方法是一种方法。你可以简单地从视觉上研究历史。长期以来一直是这样做的。于是出现了头和肩等等。但我毕竟是个程序员，我想找到搜索模式的算法。也就是说，把一切都归结为他们的软件搜索。试图寻找关于这个问题的材料，但没有得到结果。是否是神经网络并不重要。交易的本质是利润，用什么方法来获得利润并不重要。但还是那句话，一切都要从寻找模式开始。阅读Sutton, Barto--用强化学习。稍微改变一下你的观点。 Aleksey Terentev 2018.02.12 07:11 #6682 Grigoriy Chaunin: 我终于相信，试图用NS预测具体事件。也就是说，跟着老师学习不会有任何结果。我正在考虑在没有老师的情况下学习的问题。我想到了自组织地图。他们能够将数据分解成类，而不指定输出类。一旦你有了这些课程，你可以看看这些故事，看看你能从中得到什么。一般来说，这对我来说是一个新领域。我一般会得出一个微不足道的结论。TC的构建从寻找模式开始。我所提出的方法是一种方法。你可以简单地从视觉上研究历史。长期以来一直是这样做的。于是出现了头和肩等等。但我毕竟是个程序员，我想找到搜索模式的算法。也就是说，把一切都归结为他们的软件搜索。试图寻找关于这个问题的材料，但没有得到结果。是否是神经网络并不重要。交易的本质是利润，用什么方法来获得利润并不重要。但同样，一切都从寻找模式开始。 还要看老师的质量。很多事情都取决于此。 我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法 和其他东西来达到类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色为信号，浅色为预报）。 [删除] 2018.02.12 08:01 #6683 阿列克谢-特伦特夫。 还要看老师的质量。很多事情都取决于此。 我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法等来获得类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色为信号，浅色为预报）。什么是回测和正向机器人？ Aleksei Kuznetsov 2018.02.12 08:19 #6684 阿列克谢-特伦特夫。 还要看老师的质量。很多事情都取决于此。 我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法等来获得类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色是信号，浅色是预报）。 而看到这个信号就更有意思了) [删除] 2018.02.12 08:56 #6685 有谁知道为什么在重新计算时，左角的指标值可能会闪烁？ 烦人的:) 动画 gif Mykola Demko 2018.02.12 09:05 #6686 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有谁知道为什么在重新计算时左角的指标值可能会闪烁？ 给我看看代码。 [删除] 2018.02.12 09:19 #6687 如果你需要检查，可以用普通的rsi写下手柄 Renat Akhtyamov 2018.02.12 09:20 #6688 马克西姆-德米特里耶夫斯基。有谁知道为什么左角的指标值在重新计算时可能会闪烁？ 烦人的:) 动画GIF当我不是一个接一个地拿时间序列条，而是一个接一个地拿时，问题就出现了。 在5个公园里当然可以，在4个公园里--正常 ) [删除] 2018.02.12 09:21 #6689 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。当我把时间序列的条形图不是一个接一个地计算，而是一个接一个地计算时，我出现了这种情况 ) 它是如何一个接一个地进行的？ Renat Akhtyamov 2018.02.12 09:22 #6690 马克西姆-德米特里耶夫斯基。在一个如何？ i=i+2，而不是i++ 1...662663664665666667668669670671672673674675676...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我终于相信，试图用NS来预测具体事件。我的意思是，跟着老师学习，我没有任何收获。我认为要看一看没有老师的学习。我想到了自组织地图。他们能够将数据分解成类，而不指定输出类。一旦你有了这些课程，你可以看看这些故事，看看你能从中得到什么。一般来说，这对我来说是一个新领域。我一般会得出一个微不足道的结论。TC的构建从寻找模式开始。我所提出的方法是一种方法。你可以简单地从视觉上研究历史。长期以来一直是这样做的。于是出现了头和肩等等。但我毕竟是个程序员，我想找到搜索模式的算法。也就是说，把一切都归结为他们的软件搜索。试图寻找关于这个问题的材料，但没有得到结果。是否是神经网络并不重要。交易的本质是利润，用什么方法来获得利润并不重要。但还是那句话，一切都要从寻找模式开始。
阅读Sutton, Barto--用强化学习。稍微改变一下你的观点。
我终于相信，试图用NS预测具体事件。也就是说，跟着老师学习不会有任何结果。我正在考虑在没有老师的情况下学习的问题。我想到了自组织地图。他们能够将数据分解成类，而不指定输出类。一旦你有了这些课程，你可以看看这些故事，看看你能从中得到什么。一般来说，这对我来说是一个新领域。我一般会得出一个微不足道的结论。TC的构建从寻找模式开始。我所提出的方法是一种方法。你可以简单地从视觉上研究历史。长期以来一直是这样做的。于是出现了头和肩等等。但我毕竟是个程序员，我想找到搜索模式的算法。也就是说，把一切都归结为他们的软件搜索。试图寻找关于这个问题的材料，但没有得到结果。是否是神经网络并不重要。交易的本质是利润，用什么方法来获得利润并不重要。但同样，一切都从寻找模式开始。
我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法 和其他东西来达到类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色为信号，浅色为预报）。
还要看老师的质量。很多事情都取决于此。
我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法等来获得类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色为信号，浅色为预报）。
什么是回测和正向机器人？
还要看老师的质量。很多事情都取决于此。
我花了很长时间来选择信号、激活函数、网络训练方法等来获得类似的结果。现在，预测的质量很好。(深色是信号，浅色是预报）。
有谁知道为什么在重新计算时，左角的指标值可能会闪烁？ 烦人的:) 动画 gif
有谁知道为什么在重新计算时左角的指标值可能会闪烁？
给我看看代码。
有谁知道为什么左角的指标值在重新计算时可能会闪烁？ 烦人的:) 动画GIF
当我不是一个接一个地拿时间序列条，而是一个接一个地拿时，问题就出现了。
在5个公园里当然可以，在4个公园里--正常
)
当我把时间序列的条形图不是一个接一个地计算，而是一个接一个地计算时，我出现了这种情况
)
它是如何一个接一个地进行的？
在一个如何？