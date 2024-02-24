交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 626 1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399 新评论 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:04 #6251 马克西姆-德米特里耶夫斯基。为什么，不，有太多的树......即使有10棵也很好（我不记得我设置了多少棵）。 500个是很多的，对任何数据集来说都足够了 为什么小数会有这样的错误？ ......奇怪，我还以为机器会准确地学习......因此，在模式的情况下（在外汇中），它们的外观是很不明确的（像乘法表），如果你在60%的情况下得到真实的预测，这是很好的。 [删除] 2018.01.29 15:06 #6252 阿纳托利-扎因奇科夫斯基。 为什么小数会出现这样的错误？ ......奇怪，我以为机器可以准确地学习......因此，在模式的情况下（在外汇中），它们的形式是很不明确的（像乘法表），如果你在60%的情况下得到正确的预测就很好。错误发生的原因是r参数很低，这意味着只有一半的例子被用于训练，而这一半的例子是在一半的树上训练的：）而且例子很少。 你必须设置r~1才准确。用于假定性和对袋外样品的测试 只是这个机制需要调整，在森林的情况下，只有两个设置 你也应该明白，NS(RF)不是一个计算器，但它近似于一个函数，对于许多任务来说，太高的精度是弊大于利的。 [删除] 2018.01.29 15:09 #6253 elibrarius。我担心网络上的回归/预测会产生与在历史上寻找类似的网站/模式差不多的结果（我3个月前就这样做了）。 而分类也没有更好的办法：）原理是一样的，它只是把它分成了不同的类别。 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:17 #6254 马克西姆-德米特里耶夫斯基。错误发生的原因是r参数很低，这意味着只有一半的例子被用于训练，而这一半的例子是在一半的树上训练的：）而且例子很少。 你必须设置r~1才准确。用于假定性和对袋外样品的测试 你只需要知道如何调整这个机制，在森林的情况下，只有2个设置 如果你把r设置为1，那么它将在所有的例子上学习。这基本上是需要的，否则为什么要收集例子并展示它们？ [删除] 2018.01.29 15:20 #6255 阿纳托利-扎因奇科夫斯基。 也就是说，如果你把r设置为1，那么它将在所有样本上进行训练。反正森林不会使用所有的属性，所以有一个模型修改，你可以把它设置为使用所有的属性。但不建议这样做，因为森林会记住所有的选项 而设置的选择往往是这样一个主观的事情，你必须进行试验。 如果小于1，则在剩余的样本上验证模型（模型在未被纳入训练样本的数据上进行估计）。经典的r为0.67，则在剩余的33%上验证模型。当然，这对大样本来说是真的，对小样本来说，就像乘法表一样--最好设置为1。 Anatolii Zainchkovskii 2018.01.29 15:29 #6256 马克西姆-德米特里耶夫斯基。反正森林不会使用所有的属性，所以有一个模型修改，你可以把它设置为使用所有的属性。但不建议这样做，因为森林会记住所有的选项 而设置的选择往往是这样一个主观的事情，你必须进行试验。 如果它小于1，那么在剩下的样本上模型被验证（模型是在没有被纳入训练样本的数据上估计的）。 根据经典的r被设定为0.67，在剩下的33%上模型被验证。 谢谢你的提示，我将把它加进去 ) Vladimir Perervenko 2018.01.29 16:01 #6257 我无意中发现了一个旧的Python-MT4 API开发。最近似乎有人一直在研究这个课题。看看吧，也许会有帮助 https://github.com/zonquan/PyMT4 Aleksey Terentev 2018.01.30 07:19 #6258 特点选择 一点点的数据挖掘。我是通过Chi^2+KBest、RFE（递归特征消除）+（SGDClassifier，RidgeClassifier）、L2（Ridge，RidgeClassifier）、L1（Lasso）进行特征选择。山脊正则化给出了更理智的结果。 一些图表。RFE + Ridge & SGDRidge regressor（L2）。山脊分类器（L2） 该文件包含一个参数值的表格，以及通过特征选择对其进行抽样。 最重要的系数原来是：。10, 11 - 关闭，三角洲（开-关）。18-20 - 衍生品高点、低点、收点24 - 日志衍生关闭29, 30 - Lowess33 - Detranding Close - Lowess35 - EMA 26 (13作为一个选项)40 - 衍生品 EMA 13 PS。表中的Ridge分类器一行是基于一个类，它没有反映出对其他类的参数依赖性。参照 脚本。 附加的文件： selected_features.zip 9 kb Machine learning in trading: 使用MQL5和Python构建自优化的EA（第四部分）：模型堆叠 数据科学和机器学习（第 29 部分）：为 AI [删除] 2018.01.30 07:38 #6259 勾勒出一个新的网络图，这是第一个描述。以后会有更多（希望如此）。 https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html Идеальная нейронная сеть для финансовых рынков 2018.01.29rationatrix.blogspot.com.cy В данной статье, обсудим начало экспериментов с созданием нейронной сети, которая оптимальным образом подходила бы для работы на валютном рынке. Основной недостаток классических НС заключается в их статической/статистической природе, когда модель обучается на исторических данных и, впоследствии, рыночные закономерности меняются, а нейросеть... Aleksey Terentev 2018.01.30 07:41 #6260 马克西姆-德米特里耶夫斯基。勾勒出一个新的网络图，这是第一个描述。以后会有更多（希望如此）。 https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html我想知道为什么第一个帖子被删除了。他在博客上写下了这个计划。=) 1...619620621622623624625626627628629630631632633...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么，不，有太多的树......即使有10棵也很好（我不记得我设置了多少棵）。
500个是很多的，对任何数据集来说都足够了
为什么小数会出现这样的错误？ ......奇怪，我以为机器可以准确地学习......因此，在模式的情况下（在外汇中），它们的形式是很不明确的（像乘法表），如果你在60%的情况下得到正确的预测就很好。
错误发生的原因是r参数很低，这意味着只有一半的例子被用于训练，而这一半的例子是在一半的树上训练的：）而且例子很少。
你必须设置r~1才准确。用于假定性和对袋外样品的测试
只是这个机制需要调整，在森林的情况下，只有两个设置
你也应该明白，NS(RF)不是一个计算器，但它近似于一个函数，对于许多任务来说，太高的精度是弊大于利的。
我担心网络上的回归/预测会产生与在历史上寻找类似的网站/模式差不多的结果（我3个月前就这样做了）。
也就是说，如果你把r设置为1，那么它将在所有样本上进行训练。
反正森林不会使用所有的属性，所以有一个模型修改，你可以把它设置为使用所有的属性。但不建议这样做，因为森林会记住所有的选项
而设置的选择往往是这样一个主观的事情，你必须进行试验。
如果小于1，则在剩余的样本上验证模型（模型在未被纳入训练样本的数据上进行估计）。经典的r为0.67，则在剩余的33%上验证模型。当然，这对大样本来说是真的，对小样本来说，就像乘法表一样--最好设置为1。
特点选择
一点点的数据挖掘。我是通过Chi^2+KBest、RFE（递归特征消除）+（SGDClassifier，RidgeClassifier）、L2（Ridge，RidgeClassifier）、L1（Lasso）进行特征选择。山脊正则化给出了更理智的结果。
一些图表。
RFE + Ridge & SGD
Ridge regressor（L2）。
山脊分类器（L2）
该文件包含一个参数值的表格，以及通过特征选择对其进行抽样。
最重要的系数原来是：。
PS。表中的Ridge分类器一行是基于一个类，它没有反映出对其他类的参数依赖性。
- 10, 11 - 关闭，三角洲（开-关）。
- 18-20 - 衍生品高点、低点、收点
- 24 - 日志衍生关闭
- 29, 30 - Lowess
- 33 - Detranding Close - Lowess
- 35 - EMA 26 (13作为一个选项)
- 40 - 衍生品 EMA 13
参照 脚本。
勾勒出一个新的网络图，这是第一个描述。以后会有更多（希望如此）。
https://rationatrix.blogspot.ru/2018/01/blog-post.html
我想知道为什么第一个帖子被删除了。他在博客上写下了这个计划。=)