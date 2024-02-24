交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 624

该模型在启动时被训练为3000条（你可以看到，绿色和红色的线条非常匹配，差异很小）。其他都是向前看。而且我们可以看到，该模型的预测能力已经不那么好了，因为这个原因，方差已经大大增加......但尽管如此，我还是很惊讶，该模型在纯粹的视觉上很好地放大了向前运动。我不知道它是否适用于配对交易，我必须检查。


 
在合理范围内，一个培训课程应该花费多少钱？只写真实的价格，如果你也能指定真实的课程。
视频里放错了，是法郎对欧元，而不是英镑......英镑对欧元已经很糟糕了......但你可以试着改进。

下面有几个图表。


 
开盘价 中的Thrall
 
兄弟，我不认为它的工作是正确的。:(
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在截图中，红色只是当前货币对的滞后55的增量。

它是什么意思？

0条和55条的价格差异？

elibrarius

它是什么意思？

0 rar和55 rar之间的价格差异？

log(close[0]/close[55])

你可以取差额而不取商数......或者你可以以任何方式转换它。尤里写到了2种泥浆的区别。你可以从价格中减去一个面具。

然后你可以重建原始系列，据我所知。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

log(close[0]/close[55])

那么你就可以恢复原来的系列，据我所知。

你为什么要走这么远？我想我应该把它旁边的那个...

