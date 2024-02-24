交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 624 1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399 新评论 [删除] 2018.01.29 09:32 #6231 该模型在启动时被训练为3000条（你可以看到，绿色和红色的线条非常匹配，差异很小）。其他都是向前看。而且我们可以看到，该模型的预测能力已经不那么好了，因为这个原因，方差已经大大增加......但尽管如此，我还是很惊讶，该模型在纯粹的视觉上很好地放大了向前运动。我不知道它是否适用于配对交易，我必须检查。 Igooor_45 2018.01.29 09:35 #6232 在合理范围内，一个培训课程应该花费多少钱？只写真实的价格，如果你也能指定真实的课程。 [删除] 2018.01.29 09:47 #6233 视频里放错了，是法郎对欧元，而不是英镑......英镑对欧元已经很糟糕了......但你可以试着改进。 下面有几个图表。 СанСаныч Фоменко 2018.01.29 10:34 #6234 卖家资料: 卖家资料的新评论'4567718 [删除] 2018.01.29 10:43 #6235 开盘价 中的Thrall СанСаныч Фоменко 2018.01.29 10:55 #6236 [删除] 2018.01.29 11:28 #6237 兄弟，我不认为它的工作是正确的。:( Aleksei Kuznetsov 2018.01.29 14:15 #6238 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 在截图中，红色只是当前货币对的滞后55的增量。它是什么意思？ 0条和55条的价格差异？ [删除] 2018.01.29 14:18 #6239 elibrarius。它是什么意思？ 0 rar和55 rar之间的价格差异？log(close[0]/close[55]) 你可以取差额而不取商数......或者你可以以任何方式转换它。尤里写到了2种泥浆的区别。你可以从价格中减去一个面具。 然后你可以重建原始系列，据我所知。 Aleksei Kuznetsov 2018.01.29 14:20 #6240 马克西姆-德米特里耶夫斯基。log(close[0]/close[55]) 那么你就可以恢复原来的系列，据我所知。你为什么要走这么远？我想我应该把它旁边的那个... 1...617618619620621622623624625626627628629630631...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
该模型在启动时被训练为3000条（你可以看到，绿色和红色的线条非常匹配，差异很小）。其他都是向前看。而且我们可以看到，该模型的预测能力已经不那么好了，因为这个原因，方差已经大大增加......但尽管如此，我还是很惊讶，该模型在纯粹的视觉上很好地放大了向前运动。我不知道它是否适用于配对交易，我必须检查。
视频里放错了，是法郎对欧元，而不是英镑......英镑对欧元已经很糟糕了......但你可以试着改进。
下面有几个图表。
在截图中，红色只是当前货币对的滞后55的增量。
0条和55条的价格差异？
0 rar和55 rar之间的价格差异？
你可以取差额而不取商数......或者你可以以任何方式转换它。尤里写到了2种泥浆的区别。你可以从价格中减去一个面具。
log(close[0]/close[55])
那么你就可以恢复原来的系列，据我所知。
你为什么要走这么远？我想我应该把它旁边的那个...