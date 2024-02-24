交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 630 1...623624625626627628629630631632633634635636637...3399 新评论 [删除] 2018.01.30 11:50 #6291 尤里-阿索连科。 我不会断言，但在我看来，这些都是幻觉。只是出于一般原因。 为什么，弗拉基米尔-佩雷文科在他的文章中有一些信息，他们在数百个输入上学习得非常快 Yuriy Asaulenko 2018.01.30 12:00 #6292 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 为什么，弗拉基米尔-佩列文科在他的文章里有信息，他们在数百个输入上训练得非常快我没有读过这些文章，也不会去争论。我只见过图片）。 比方说，MLP可以在10-15分钟内得到完美的训练，它的功能也会很完美。是的，但那是如果数据被很好地分类，集被分开的话。 如果市场上（或你的训练样本中）没有可分离的集合，那么你可以永远训练你喜欢的任何东西，也不会有任何结果。 Aleksey Terentev 2018.01.30 12:06 #6293 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 为什么，弗拉基米尔-佩列文科在他的文章里有信息，他们在数百个输入上学习得非常快一切都取决于架构和数据量。 用于模式识别的网络在GPU上学习了一个星期。而且有几十层的三维张量。 [删除] 2018.01.30 12:10 #6294 阿列克谢-特伦特夫。这完全取决于架构和数据量。 用于模式识别的网络在GPU上需要一个星期的时间来学习。而且有几十层的三维张量。在那里，他描述了更简单的方法--例如，玻尔兹曼 网+MLP。 https://www.mql5.com/ru/articles/1103#2_2_2 Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" 2014.11.27Vladimir Perervenkowww.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... Aleksey Terentev 2018.01.30 12:11 #6295 尤里-阿索连科。我没有读过这些文章，也不会去争论。我只见过图片）。 比方说，MLP可以在10-15分钟内得到完美的训练，它的功能也会很完美。是的，但那是如果数据被很好地分类，集被分开的话。 如果在市场上（或在你的训练样本中）根本没有可分离的集合，那么你可以永远随心所欲地训练，也不会有结果。为了 "科学知识"，让我们简单地进行一次实验。 让我们选择数据、维度、MLP架构、输出数据。 而每个人都会用自己的工具做自己的测试。 火焰的数量会变少。 顺便说一下，我们可以制定这样一个传统，并与整个世界一起测试每一个新的建筑。=) Yuriy Asaulenko 2018.01.30 12:32 #6296 阿列克谢-特伦特夫。为了 "科学知识"，我们就做个实验吧。 让我们选择数据、维度、MLP架构、输出。 而每个人都会用自己的工具做自己的测试。 火焰的数量会变少。 顺便说一下，我们可以制定这样一个传统，并与整个世界一起测试每个新的建筑。=)(我担心我太弱了)。我认为解决抽象的问题没有意义。而意见的交流根本不是火焰。我从这个火焰中得到了很多。并走向了不同的方向）。而且，如果没有那些抨击，我还不如去打听一下。 [删除] 2018.01.31 09:12 #6297 我在此分享我的NS的第一个成果。架构与神描述的一样，我没有做任何改变。 高原是相当均匀的，NS在1000次时已经学得很好，结果没有进一步提高。 我在上个月已经学习了15分钟。我花了~0.65美元用于培训。 我每月的交易数量是~300。 前两个月的结果还不错，但也不是太差。 我将尝试增加一个隐藏层，寻找更多的错误:)，然后我将尝试进行更长时间的训练。 Vladimir Perervenko 2018.01.31 13:11 #6298 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 为什么，弗拉基米尔-佩雷文科在他的文章里有信息，他们在数百个输入上学习得非常快 所有的文章都包含数据集和脚本，可以通过复制来获得具体在你的硬件上学习时间的真实数据。有两个隐藏层的DNN训练时间最长为1分钟。 祝好运 Vladimir Perervenko 2018.01.31 13:13 #6299 阿列克谢-特伦特夫。为了 "科学知识"，我们就做个实验吧。 让我们选择数据、维度、MLP架构、输出。 而每个人都会用自己的工具做自己的测试。 火焰的数量会变少。 顺便说一下，我们可以制定这样一个传统，并与整个世界一起测试每个新的建筑。=) 举个例子。首先是 forexman77 2018.01.31 15:15 #6300 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我在此分享我的NS的第一个成果。架构与神描述的一样，我没有做任何改变。 高原是相当均匀的，NS在1000次时已经学得很好，结果没有进一步提高。 我在上个月已经学习了15分钟。我花了~0.65美元用于培训。 我每月的交易数量是~300。 前两个月的结果还不错，但也不是太差。 我将尝试增加一个隐藏层，寻找更多的错误:)，然后我将尝试进行更长时间的训练。你在第二层的输入有三个神经元被sigmoid处理吗？你如何调整第二层的权重，比如说范围从-1到1，步长为0.1。 在我的网络中，处理完第二层后，交易数量 下降了，我的结果也没有多大改善。这不同于用9个输入和一个输出神经元来拟合一个感知器，然后用另一个独立的感知器，用第一个感知器的保存设置再次拟合它，等等。 1...623624625626627628629630631632633634635636637...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我不会断言，但在我看来，这些都是幻觉。只是出于一般原因。
为什么，弗拉基米尔-佩列文科在他的文章里有信息，他们在数百个输入上训练得非常快
我没有读过这些文章，也不会去争论。我只见过图片）。
比方说，MLP可以在10-15分钟内得到完美的训练，它的功能也会很完美。是的，但那是如果数据被很好地分类，集被分开的话。
如果市场上（或你的训练样本中）没有可分离的集合，那么你可以永远训练你喜欢的任何东西，也不会有任何结果。
一切都取决于架构和数据量。
用于模式识别的网络在GPU上学习了一个星期。而且有几十层的三维张量。
在那里，他描述了更简单的方法--例如，玻尔兹曼 网+MLP。
https://www.mql5.com/ru/articles/1103#2_2_2
为了 "科学知识"，让我们简单地进行一次实验。
让我们选择数据、维度、MLP架构、输出数据。
而每个人都会用自己的工具做自己的测试。
火焰的数量会变少。
顺便说一下，我们可以制定这样一个传统，并与整个世界一起测试每一个新的建筑。=)
我在此分享我的NS的第一个成果。架构与神描述的一样，我没有做任何改变。
高原是相当均匀的，NS在1000次时已经学得很好，结果没有进一步提高。
我在上个月已经学习了15分钟。我花了~0.65美元用于培训。 我每月的交易数量是~300。
前两个月的结果还不错，但也不是太差。
我将尝试增加一个隐藏层，寻找更多的错误:)，然后我将尝试进行更长时间的训练。
所有的文章都包含数据集和脚本，可以通过复制来获得具体在你的硬件上学习时间的真实数据。有两个隐藏层的DNN训练时间最长为1分钟。
祝好运
你在第二层的输入有三个神经元被sigmoid处理吗？你如何调整第二层的权重，比如说范围从-1到1，步长为0.1。
在我的网络中，处理完第二层后，交易数量 下降了，我的结果也没有多大改善。这不同于用9个输入和一个输出神经元来拟合一个感知器，然后用另一个独立的感知器，用第一个感知器的保存设置再次拟合它，等等。