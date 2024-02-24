交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 414 1...407408409410411412413414415416417418419420421...3399 新评论 [删除] 2017.06.14 16:09 #4131 elibrarius。为什么不知道呢？分割的集群数量在开始时被设定为输入值：K--所需的集群数量，K>=1 假设我把数据分成了4组，我应该怎么处理？ 我的意思是，我事先不知道在样本中什么类属于什么......之后在交易方面如何处理它们我不知道，可能是看哪些情况属于卖出信号，哪些属于买入，什么是更多，等等...... Aleksey Terentev 2017.06.14 16:10 #4132 阿列克谢-特伦特夫。 我所熟悉的那些ML包都允许改变层的激活函数。 基本上，如果你有足够的知识，如果库允许，你可以继承神经元类并在那里注册你的激活函数。 但这些都是极端的方法。 我想挤进去，写几个我的经常性层--好在我清醒过来了。=) Aleksei Kuznetsov 2017.06.14 16:18 #4133 阿列克谢-特伦特夫。 基本上，如果你有足够的知识，并且库允许的话，你可以继承神经元类并在那里编写你的激活函数。 但这些都是极端的方法。 有一次我想进入并写下我的几个经常性层，但好在我清醒过来了。=) 只是按输出类型初始选择网络类型，不需要重写任何东西（而且所有的内部层都是硬性规定的非线性的）。 [删除] 2017.06.14 16:24 #4134 softmax已经正常划分了信号，而不是像以前那样有少数买入和少数卖出，现在是平等的。但它仍然在亏损，我需要更好地制定预测因素和目标。 Mihail Marchukajtes 2017.06.14 17:34 #4135 伙计们，关于这两个有概率的出口。我认为你是完全正确的，买入一个出口是0.9，然后卖出另一个出口是0.1。但我们为什么需要它，这是一个有趣的问题。在样本外的图上，两个输入都会得到0.9的结果，那么????。最有可能的是，有一个来回的抖动。在市场上，当有不确定性时，也会发生这种情况。市场不知道该往哪里走，而信号已经出现。正如他们所说，你会得到更多信息... Mihail Marchukajtes 2017.06.14 17:36 #4136 你想让我写一篇关于如何识别市场的长文吗？完全?????。总之一个想法，你可以尝试一下，此外，在两台三台电脑上做会更快，考虑并行计算，我在3个核心上做了...... Mihail Marchukajtes 2017.06.14 17:43 #4137 我记得有人骂我，说我每天早上都要给我的模型确定方向，以便今后工作时使用。以下是我的直板模型今天是如何工作的。坏，你说，我当然会告诉你......现在在你的脑海中镜像它，并从第三个信号开始交易。现在如何?????而你说定向法是胡扯....也不需要对奶奶进行呵护!!!!:-))))) Mihail Marchukajtes 2017.06.15 02:46 #4138 好了，既然你已经说到了点子上，我就告诉你一个关于数据收集处理的想法。要在足够大的范围内训练一个具有高度概括性的模型真的很困难，因为市场是一个活的有机体，等等，等等。训练期越长，模型的表现越差，但时间越长。目标：制作一个长期运行的模型。分裂或方法二，然而对于那些使用两个网络的委员会。当网格显示在不同方向时，我们有三种状态 "是"、"不是 "和 "不知道"。我们在整个部分训练网络，在我们的例子中是452个条目。网络以55-60%的比例学习了这组数据，假设训练集中的 "不知道 "的回答为50%，那么226个信号网络就无法学习。好吧，现在我们只在 "不知道 "的状态上建立一个新模型，也就是说，我们试图在这种误导第一个模型的准状态上建立模型。结果大致相同，226人中只有一半会被识别，其余的会得到 "不知道 "的状态，然后再次建立模型。结果是113，然后是56，然后是28，然后是14。对于以前任何模型都不知道的14个条目，Jprediction优化器通常会计算出高达100%的可推广性。因此，我们有一个 "模式系统"，可以在三个月的时间内识别整个市场。这里有另一种方法，除了 "每日背景"，你如何将市场分割成子空间，并通过获得确切的 "模式系统 "来进行训练 这里有一个例子.... Mihail Marchukajtes 2017.06.15 02:57 #4139 说实话，我在这里做了一些不同的细分，但本质仍然是一样的。有一个288行的普通文件，我把它分成三个样本，训练样本的记录数在行Tootal模式中指定。* Sensitivity of generalization abiliy: 74.07407407407408% * Specificity of generalization ability: 70.96774193548387% * Generalization ability: 72.41379310344827% * TruePositives: 20 * FalsePositives: 7 * TrueNegatives: 22 * FalseNegatives: 9 * Total patterns in out of samples with statistics: 58 最后一个。* Sensitivity of generalization abiliy: 61.904761904761905% * Specificity of generalization ability: 60.0% * Generalization ability: 60.869565217391305% * TruePositives: 39 * FalsePositives: 24 * TrueNegatives: 45 * FalseNegatives: 30 * Total patterns in out of samples with statistics: 138 还有最后一个。* Sensitivity of generalization abiliy: 69.04761904761905% * Specificity of generalization ability: 66.0% * Generalization ability: 67.3913043478261% * TruePositives: 29 * FalsePositives: 13 * TrueNegatives: 33 * FalseNegatives: 17 * Total patterns in out of samples with statistics: 92 在没有条件的情况下，他们每个人都应该获得，但要注意这方面的交易总数为54件（基本策略）。而这就是他们同时一起工作时的情况。 Mihail Marchukajtes 2017.06.15 03:11 #4140 从05.29开始的15分钟，都是一个样本外的网站。它已经进入第三周。但是，如果它没有获得更多的收益，那么它基本上是一个微不足道的做法，但我相信......。:-) 1...407408409410411412413414415416417418419420421...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
为什么不知道呢？分割的集群数量在开始时被设定为输入值：K--所需的集群数量，K>=1
假设我把数据分成了4组，我应该怎么处理？
我的意思是，我事先不知道在样本中什么类属于什么......之后在交易方面如何处理它们我不知道，可能是看哪些情况属于卖出信号，哪些属于买入，什么是更多，等等......
我所熟悉的那些ML包都允许改变层的激活函数。
但这些都是极端的方法。
我想挤进去，写几个我的经常性层--好在我清醒过来了。=)
基本上，如果你有足够的知识，并且库允许的话，你可以继承神经元类并在那里编写你的激活函数。
softmax已经正常划分了信号，而不是像以前那样有少数买入和少数卖出，现在是平等的。但它仍然在亏损，我需要更好地制定预测因素和目标。
我记得有人骂我，说我每天早上都要给我的模型确定方向，以便今后工作时使用。以下是我的直板模型今天是如何工作的。坏，你说，我当然会告诉你......现在在你的脑海中镜像它，并从第三个信号开始交易。现在如何?????而你说定向法是胡扯....
也不需要对奶奶进行呵护!!!!:-)))))
好了，既然你已经说到了点子上，我就告诉你一个关于数据收集处理的想法。要在足够大的范围内训练一个具有高度概括性的模型真的很困难，因为市场是一个活的有机体，等等，等等。训练期越长，模型的表现越差，但时间越长。目标：制作一个长期运行的模型。分裂或方法二，然而对于那些使用两个网络的委员会。
当网格显示在不同方向时，我们有三种状态 "是"、"不是 "和 "不知道"。
我们在整个部分训练网络，在我们的例子中是452个条目。网络以55-60%的比例学习了这组数据，假设训练集中的 "不知道 "的回答为50%，那么226个信号网络就无法学习。好吧，现在我们只在 "不知道 "的状态上建立一个新模型，也就是说，我们试图在这种误导第一个模型的准状态上建立模型。结果大致相同，226人中只有一半会被识别，其余的会得到 "不知道 "的状态，然后再次建立模型。结果是113，然后是56，然后是28，然后是14。对于以前任何模型都不知道的14个条目，Jprediction优化器通常会计算出高达100%的可推广性。
因此，我们有一个 "模式系统"，可以在三个月的时间内识别整个市场。
这里有另一种方法，除了 "每日背景"，你如何将市场分割成子空间，并通过获得确切的 "模式系统 "来进行训练 这里有一个例子....
说实话，我在这里做了一些不同的细分，但本质仍然是一样的。
有一个288行的普通文件，我把它分成三个样本，训练样本的记录数在行Tootal模式中指定。
最后一个。
还有最后一个。
在没有条件的情况下，他们每个人都应该获得，但要注意这方面的交易总数为54件（基本策略）。而这就是他们同时一起工作时的情况。