交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易

nowi 2017.06.13 15:30 #4081
大家好！......我是一台机器......厌倦了战斗我想学习外汇......来向你们学习......。你会带我去吗？......我有技能......如果你需要我，我可以带你到未来....。

Aleksey Terentev 2017.06.13 15:34 #4082
Vladimir Perervenko: 通常情况下，除了一些爱好者试图用MCL重写一些模型外，一切都在R中完成。至于包，这取决于人们使用哪种模型--树、神经网络、深度神经网络等。你对哪个型号感兴趣？祝好运

我的解决方案首先是基于OpenNN（C++）。
现在我学到了很多东西，并转到了Keras（Python）项目，这很好。
我主要是处理分类问题预测的深度学习。

Aleksey Terentev 2017.06.13 15:35 #4083
nowi:大家好！......我是一台机器......厌倦了战斗我想学习外汇......来向你们学习......。你会接受我吗？......我有技能......如果你需要我，我可以到未来去....。
去商店...)

Aleksei Kuznetsov 2017.06.13 15:37 #4084
elibrarius。
但RNN的误差=0，在学习曲线上。这也很酷。我可能会把我的实验写进博客这里有一个用RNN的实验https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984

RNN переобучается или недообучается?
2017.06.13elibrariuswww.mql5.com
Я немного поэксперементировал с RNN и похоже, что она просто запоминает примеры обучения (важные в связке с шумовыми предикторами), а на новых данных шумовые предикторы портят результат. Т.е. RNN...

Alexander Ivanov 2017.06.13 15:44 #4085
机器学习理论家，嗯。有什么结果吗？神经机器人准备好了吗？还是你在开玩笑，从志高潭到柯尼斯堡？

[删除] 2017.06.13 15:44 #4086
elibrarius。下面是RNN的实验https://www.mql5.com/ru/blogs/post/697984
好家伙，你至少应该写上是ReshetovN而不是RNN，我什么都不明白:)RNN是一种递归神经网络，与你所做的没有关系谢谢你的问答，信息量很大。写明是雷舍托夫的专家系统而不是RNN

Alexander Ivanov 2017.06.13 15:47 #4087
请公布完成的神经机器人。或者告诉我它是什么样子的。

Alexander Ivanov 2017.06.13 15:47 #4088
至少要有一个小结果。为了让我们在这里感到高兴--世界上有一个完美的机器人。否则，这一切都将付诸东流。

Mihail Marchukajtes 2017.06.13 15:48 #4089
亚历山大-伊万诺夫。
请发布一个现成的神经机器人。或者告诉我它是什么样子的。
Neurobot????这是新的东西....:-)它甚至有点像不工作的谐音....。:-)

Aleksei Kuznetsov 2017.06.13 15:50 #4090
马克西姆-德米特里耶夫斯基。
好家伙，你至少应该写上是ReshetovN而不是RNN，但我读了却什么都不明白:)RNN是一种递归神经网络，与你所做的事情没有关系。
是的，它与Reshetov的网络有关，你想用MQL重写它，对吗？所以我就用它做了实验。
通常情况下，除了一些爱好者试图用MCL重写一些模型外，一切都在R中完成。至于包，这取决于人们使用哪种模型--树、神经网络、深度神经网络等。
你对哪个型号感兴趣？
现在我学到了很多东西，并转到了Keras（Python）项目，这很好。
我主要是处理分类问题预测的深度学习。
但RNN的误差=0，在学习曲线上。这也很酷。我可能会把我的实验写进博客
这里有一个用RNN的实验
机器学习理论家，嗯。有什么结果吗？
神经机器人准备好了吗？
还是你在开玩笑，从志高潭到柯尼斯堡？
好家伙，你至少应该写上是ReshetovN而不是RNN，我什么都不明白:)RNN是一种递归神经网络，与你所做的没有关系
谢谢你的问答，信息量很大。写明是雷舍托夫的专家系统而不是RNN
至少要有一个小结果。为了让我们在这里感到高兴--世界上有一个完美的机器人。
否则，这一切都将付诸东流。
请发布一个现成的神经机器人。或者告诉我它是什么样子的。
Neurobot????这是新的东西....:-)它甚至有点像不工作的谐音....。:-)
