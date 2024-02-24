交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 413 1...406407408409410411412413414415416417418419420...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2017.06.14 15:16 #4121 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，他们可能使你可以有2个以上的类......所以它可能会有更多的聚类，你可以使用其他方法，如K-means :) 我完全不明白用k-means做什么...MS Azure有，但作为一个现成的解决方案，在这里它只是一个引擎，如何解释它的结果根本不清楚...... Aleksey Terentev 2017.06.14 15:40 #4122 一般来说，我建议使用一个具有tanh 激活函数的单一神经元，其定义区域为（-1;+1），来对买入/卖出进行分类。 数据更少，也更明显。 SoftMax，是的，纯粹用于分类，其中类的数量可以是任何。回顾（找到）对鸢尾花进行分类的任务。而 ，用 tanh（或sin）表示的结果非常方便，可以作为指标显示在图表上。https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function在截图中，底部的图形。绿色/红色是训练信号；紫色/蓝色是训练过的模型的预测结果。 [删除] 2017.06.14 15:48 #4123 elibrarius。 我完全不明白用k-means做什么...MS Azure有，但作为一个现成的解决方案，但在这里它只是一个引擎，如何解释它的结果根本不清楚...... 好吧，这是对同质数据的分组，它在没有老师的情况下工作，也就是说，班级（在这种情况下是集群）的数量是事先不知道的。 [删除] 2017.06.14 15:50 #4124 阿列克谢-特伦特夫。一般来说，我建议使用一个具有tanh 激活函数的单一神经元，其定义区域为（-1;+1），来对买入/卖出进行分类。 数据更少，也更明显。 SoftMax，是的，纯粹用于分类，其中类的数量可以是任何。回顾（找到）对鸢尾花进行分类的任务。而 ，用 tanh（或sin）表示的结果非常方便，可以作为指标显示在图表上。https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function在截图中，底部的图形。绿色/红色--训练信号，紫色/蓝色--基于训练模型的预测。 如果样本很大，1个神经元不是不够吗？) Aleksey Terentev 2017.06.14 15:52 #4125 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 如果样本很大，1个神经元还不够小吗？) 对不起，我说的是输出层。=) [删除] 2017.06.14 15:55 #4126 阿列克谢-特伦特夫。 对不起，我说的是输出层。=) 我在alglib中做了一个线性输出的网格，但范围限制在-1到1之间，用新数据训练后，它还是偶尔会超出范围。所以我现在想加入softmax。 Aleksei Kuznetsov 2017.06.14 16:00 #4127 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我在alglib中做了一个线性输出的网格，但范围限制为-1到1，在学习新数据后还是偶尔会超出范围。所以我现在想加入softmax 如果它超出了范围，可以认为是一个非常好的信号=150% )) [删除] 2017.06.14 16:03 #4128 elibrarius。 如果它出界了，可以认为是一个非常好的信号=150% )) 是的，有时0.1可能是1，也许是因为在训练中对数值进行了不同的标准化，然后在交易过程中，样本是不同的。 Aleksei Kuznetsov 2017.06.14 16:03 #4129 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嗯，这是对同质数据的分组，它在没有老师的情况下工作，也就是说，事先不知道班级（在这种情况下是群组）的数量。为什么不知道呢？要划分的聚类数量 - 在启动时设置为输入值：K - 所需的聚类数量，K>=1 假设我将数据分为4组，我应该如何处理它们？ Aleksey Terentev 2017.06.14 16:07 #4130 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我在alglib中做了一个线性输出的网格，但范围限制为-1到1，用新数据训练后，它还是偶尔会超出范围。所以我现在想加入softmax 我没有接触过alglib，我所熟悉的那些ML包，都允许我改变层的激活函数。 1...406407408409410411412413414415416417418419420...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，他们可能使你可以有2个以上的类......所以它可能会有更多的聚类，你可以使用其他方法，如K-means :)
一般来说，我建议使用一个具有tanh 激活函数的单一神经元，其定义区域为（-1;+1），来对买入/卖出进行分类。
数据更少，也更明显。
SoftMax，是的，纯粹用于分类，其中类的数量可以是任何。回顾（找到）对鸢尾花进行分类的任务。
而 ，用 tanh（或sin）表示的结果非常方便，可以作为指标显示在图表上。
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
在截图中，底部的图形。绿色/红色是训练信号；紫色/蓝色是训练过的模型的预测结果。
我完全不明白用k-means做什么...MS Azure有，但作为一个现成的解决方案，但在这里它只是一个引擎，如何解释它的结果根本不清楚......
好吧，这是对同质数据的分组，它在没有老师的情况下工作，也就是说，班级（在这种情况下是集群）的数量是事先不知道的。
一般来说，我建议使用一个具有tanh 激活函数的单一神经元，其定义区域为（-1;+1），来对买入/卖出进行分类。
数据更少，也更明显。
SoftMax，是的，纯粹用于分类，其中类的数量可以是任何。回顾（找到）对鸢尾花进行分类的任务。
而 ，用 tanh（或sin）表示的结果非常方便，可以作为指标显示在图表上。
https://en.wikipedia.org/wiki/Activation_function
在截图中，底部的图形。绿色/红色--训练信号，紫色/蓝色--基于训练模型的预测。
如果样本很大，1个神经元不是不够吗？)
如果样本很大，1个神经元还不够小吗？)
对不起，我说的是输出层。=)
对不起，我说的是输出层。=)
我在alglib中做了一个线性输出的网格，但范围限制在-1到1之间，用新数据训练后，它还是偶尔会超出范围。
所以我现在想加入softmax。
我在alglib中做了一个线性输出的网格，但范围限制为-1到1，在学习新数据后还是偶尔会超出范围。
所以我现在想加入softmax
如果它出界了，可以认为是一个非常好的信号=150% ))
是的，有时0.1可能是1，也许是因为在训练中对数值进行了不同的标准化，然后在交易过程中，样本是不同的。
嗯，这是对同质数据的分组，它在没有老师的情况下工作，也就是说，事先不知道班级（在这种情况下是群组）的数量。
为什么不知道呢？要划分的聚类数量 - 在启动时设置为输入值：K - 所需的聚类数量，K>=1
假设我将数据分为4组，我应该如何处理它们？
我在alglib中做了一个线性输出的网格，但范围限制为-1到1，用新数据训练后，它还是偶尔会超出范围。
所以我现在想加入softmax