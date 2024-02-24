交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 404 1...397398399400401402403404405406407408409410411...3399 新评论 [删除] 2017.06.12 09:43 #4031 Mihail Marchukajtes: 金句：维克多-本尼迪克特维奇.....我还需要一个100型的阿莱莎?嗯，这很迅速，然后你可以从第一个帖子中计算出文件。当TS经过培训并开始工作时，该怎么做？对。遵循它的信号。但这是非常无聊的....那么，交易骨架如何呢？谁有一个？ 重点不是玩乐，而是挣钱;) 嗯，你可以为不同的目的在代码库中挑选任何东西，这完全取决于你的需求。有时你甚至不需要自己写什么。 Mihail Marchukajtes 2017.06.12 09:59 #4032 Maxim Dmitrievsky: 重点不是玩，而是赚钱;) 嗯，你可以在代码库中挑选任何东西用于不同的目的，这一切都取决于你的需求。有时你甚至不需要自己写什么。 我已经解决了关于数据收集及其进一步处理的问题，所以这个任务已经为我解决了。现在我想做一个完整的自动机。我希望它能检查通信错误的重新报价，捡起丢失的交易，等等。与可靠的卡拉什尼科夫机器进行交易对它来说很重要。而信号本身已经可以自己挤进去了。 Mihail Marchukajtes 2017.06.12 10:02 #4033 我一直在使用资金管理和交易开仓策略，瞧，在05.29以来的同一时期，我得到了这样的股权，而且盈利能力超过了7分，所以...的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是一个意见问题 ..... [删除] 2017.06.12 10:06 #4034 Mihail Marchukajtes: 我很早就解决了我的数据收集和后续处理的问题，所以对我来说，这项任务已经解决了。现在我想让自己成为一个完整的自动装置。这样，它就会检查通信错误的重新报价，捡起破碎的交易，等等。与可靠的卡拉什尼科夫机器进行交易对它来说很重要。信号可以自己写在里面。 这很简单，几乎所有的机器人都有功能来检查一个位置是否被打开，是否被关闭......所有的东西都是标准的，对所有的东西都是一样的。 [删除] 2017.06.12 10:07 #4035 Mihail Marchukajtes:我一直在使用资金管理和交易开仓策略，瞧，自05.29以来的同一时期，我得到了以下的权益，盈利能力超过了7分，所以...的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是个谁得到什么的问题.....。 那么，现在就在另一块历史上试试吧，看看这些模型能活多久 Mihail Marchukajtes 2017.06.12 10:12 #4036 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我没有比以前的合同更深的数据，所以我要在战斗中测试它们。 好吧，问题是我没有比前一个合同更深的数据，我已经在第二天对模型进行训练了，所以我会在战斗中检查它们，正如他们所说的实时... [删除] 2017.06.12 10:13 #4037 Mihail Marchukajtes: 好吧，问题是我没有任何比以前的合同更深的数据，我已经在第二天对它进行模型训练了，所以我会在战斗中检查它们，正如他们所说的实时... 也许我可以在某个地方找到胶水 Aleksei Kuznetsov 2017.06.12 11:34 #4038 Mihail Marchukajtes:事实上，存款负担并不小，但盈利水平只是偏高。的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是个谁得到什么的问题.....。 如果你有信号，看看新的RNN是如何工作的将是很有趣的，你可能也想买它。 而且不要忘记第一篇文章中的任务。虽然它是抽象的，但它有隐藏的预测者互动关系。而许多系统并没有考虑到这一点。如果你的抓住了这些互动，那将是很酷的。 Ivan Negreshniy 2017.06.12 11:36 #4039 埃利布留斯。 试着从这个主题的第一个帖子中教你的系统的问题。我想知道会发生什么...抱歉打扰了，这个问题不是给我的，但我只是好奇地用我的生成器试试--问题在MQL源代码中一瞬间就解决了--一棵树的森林，没有任何R。源代码有点大，我正在努力，但一切都在自动进行。附带的文件MQH - 自动生成，MQ4 - 测试脚本，运行第一个论坛帖子中的CSV应该在文件夹中。 附加的文件： dummy_set_features.mqh 191 kb dummy_set_features.mq4 2 kb Aleksei Kuznetsov 2017.06.12 11:51 #4040 好吧，从第一篇帖子的任务来看，我想每个人都对测试他们的MO系统感兴趣。 你的发电机很有趣。它是自己写的吗？你是否将情节分为2个或3个。你用不熟悉的数据得到什么？ 1...397398399400401402403404405406407408409410411...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
金句：维克多-本尼迪克特维奇.....我还需要一个100型的阿莱莎?嗯，这很迅速，然后你可以从第一个帖子中计算出文件。当TS经过培训并开始工作时，该怎么做？对。遵循它的信号。但这是非常无聊的....
那么，交易骨架如何呢？谁有一个？
嗯，你可以为不同的目的在代码库中挑选任何东西，这完全取决于你的需求。有时你甚至不需要自己写什么。
重点不是玩，而是赚钱;)
我已经解决了关于数据收集及其进一步处理的问题，所以这个任务已经为我解决了。现在我想做一个完整的自动机。我希望它能检查通信错误的重新报价，捡起丢失的交易，等等。与可靠的卡拉什尼科夫机器进行交易对它来说很重要。而信号本身已经可以自己挤进去了。
我一直在使用资金管理和交易开仓策略，瞧，在05.29以来的同一时期，我得到了这样的股权，而且盈利能力超过了7分，所以...的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是一个意见问题 .....
这很简单，几乎所有的机器人都有功能来检查一个位置是否被打开，是否被关闭......所有的东西都是标准的，对所有的东西都是一样的。
那么，现在就在另一块历史上试试吧，看看这些模型能活多久
我没有比以前的合同更深的数据，所以我要在战斗中测试它们。
好吧，问题是我没有比前一个合同更深的数据，我已经在第二天对模型进行训练了，所以我会在战斗中检查它们，正如他们所说的实时...
也许我可以在某个地方找到胶水
事实上，存款负担并不小，但盈利水平只是偏高。的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是个谁得到什么的问题.....。
而且不要忘记第一篇文章中的任务。虽然它是抽象的，但它有隐藏的预测者互动关系。而许多系统并没有考虑到这一点。如果你的抓住了这些互动，那将是很酷的。
试着从这个主题的第一个帖子中教你的系统的问题。我想知道会发生什么...
抱歉打扰了，这个问题不是给我的，但我只是好奇地用我的生成器试试--问题在MQL源代码中一瞬间就解决了--一棵树的森林，没有任何R。源代码有点大，我正在努力，但一切都在自动进行。
附带的文件MQH - 自动生成，MQ4 - 测试脚本，运行第一个论坛帖子中的CSV应该在文件夹中。
好吧，从第一篇帖子的任务来看，我想每个人都对测试他们的MO系统感兴趣。
你的发电机很有趣。它是自己写的吗？
你是否将情节分为2个或3个。你用不熟悉的数据得到什么？