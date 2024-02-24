交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 404

[删除]  
Mihail Marchukajtes:


金句：维克多-本尼迪克特维奇.....我还需要一个100型的阿莱莎?嗯，这很迅速，然后你可以从第一个帖子中计算出文件。当TS经过培训并开始工作时，该怎么做？对。遵循它的信号。但这是非常无聊的....

那么，交易骨架如何呢？谁有一个？

重点不是玩乐，而是挣钱;)
嗯，你可以为不同的目的在代码库中挑选任何东西，这完全取决于你的需求。有时你甚至不需要自己写什么。
 
Maxim Dmitrievsky:
我已经解决了关于数据收集及其进一步处理的问题，所以这个任务已经为我解决了。现在我想做一个完整的自动机。我希望它能检查通信错误的重新报价，捡起丢失的交易，等等。与可靠的卡拉什尼科夫机器进行交易对它来说很重要。而信号本身已经可以自己挤进去了。
 

我一直在使用资金管理和交易开仓策略，瞧，在05.29以来的同一时期，我得到了这样的股权，而且盈利能力超过了7分，所以...的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是一个意见问题 .....


[删除]  
Mihail Marchukajtes:

我很早就解决了我的数据收集和后续处理的问题，所以对我来说，这项任务已经解决了。现在我想让自己成为一个完整的自动装置。这样，它就会检查通信错误的重新报价，捡起破碎的交易，等等。与可靠的卡拉什尼科夫机器进行交易对它来说很重要。信号可以自己写在里面。

这很简单，几乎所有的机器人都有功能来检查一个位置是否被打开，是否被关闭......所有的东西都是标准的，对所有的东西都是一样的。
[删除]  
Mihail Marchukajtes:

那么，现在就在另一块历史上试试吧，看看这些模型能活多久
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我没有比以前的合同更深的数据，所以我要在战斗中测试它们。

[删除]  
Mihail Marchukajtes:

也许我可以在某个地方找到胶水
 
Mihail Marchukajtes:

事实上，存款负担并不小，但盈利水平只是偏高。的确，这对我的存款来说是一个沉重的负担，但我的收益水平却在不断上升。这是个谁得到什么的问题.....。


如果你有信号，看看新的RNN是如何工作的将是很有趣的，你可能也想买它。

而且不要忘记第一篇文章中的任务。虽然它是抽象的，但它有隐藏的预测者互动关系。而许多系统并没有考虑到这一点。如果你的抓住了这些互动，那将是很酷的。
 
埃利布留斯
试着从这个主题的第一个帖子中教你的系统的问题。我想知道会发生什么...

抱歉打扰了，这个问题不是给我的，但我只是好奇地用我的生成器试试--问题在MQL源代码中一瞬间就解决了--一棵树的森林，没有任何R。源代码有点大，我正在努力，但一切都在自动进行。

附带的文件MQH - 自动生成，MQ4 - 测试脚本，运行第一个论坛帖子中的CSV应该在文件夹中。

附加的文件：
dummy_set_features.mqh  191 kb
dummy_set_features.mq4  2 kb
 

好吧，从第一篇帖子的任务来看，我想每个人都对测试他们的MO系统感兴趣。
你的发电机很有趣。它是自己写的吗？

你是否将情节分为2个或3个。你用不熟悉的数据得到什么？

