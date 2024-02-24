交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 389

瓦西里-佩雷佩尔金
你不需要训练机器，你首先需要有铁的神经和在权力高层的关系，以便进行有利的交易。

也许吧，但这是强硬、野蛮人的方式，谦虚的知识分子也应该有这样的方式......

关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

计算机学习：理论与实践（交易，不仅仅是）。

SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17

不，当然不是。

我正忙着为未来的一些保障措施做准备。


 
大家好!!!!很高兴看到这个话题还活着，所以我有一个问题要问公众。我有一个用于训练的数据集，但不幸的是，它已经变得如此之大，以至于训练时间过长。谁能用自己的作品建立一个模型，然后我们可以一起看看它是如何工作的!!!!!。
BuySell.txt  368 kb
Mihail Marchukajtes:
大家好!!!!很高兴，这个主题没有消亡，仍然活得很好，所以我有一个问题要问用户。我有用于训练的数据集，但不幸的是，它变得如此之大，训练时间太长。谁能用自己的作品建立一个模型，然后我们可以一起看看它是如何工作的!!!!!。


你已经决定如何抛出成套的东西，以便你能建立一个模型？:)使用azure机器学习工作室进行验证，这是在云中快速阅读。

如果我有时间，我以后会建立一个模型，并告诉你如何做。原则上，有详细的帮助和例子，你可以轻松地做所有事情，而不需要编程。

然后将你训练好的模型挂在云端，通过webrequest用机器人检索结果

https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/

 
现在我试着把它弄清楚。
我已经在做了，以后再报告)你唯一需要做的是用分隔符", "代替工作室的";"，否则列不会被正确定义

有一本很好的手册，其中有俄文的例子

最初为分类器Reshetov准备的一套？顺便说一下，我应该为OpenCl用mql5重写它。

 
我无法训练模型，预测器和目标不匹配。
蓝色决策树，红色提升决策树，2个模型的比较，训练/测试采样75/25

现在只要把实验品上传到工作室，然后玩一玩https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

你可以改变训练模型，替代其他模块，例如神经元网，做一个特征过滤器，对特征进行一些转换，等等。

对于神经网络，你也需要做一些归一化，因为决策树不需要归一化就可以工作。

交易员博士
我一直无法训练模型，预测器和目标不一致。
关键是这是一项分类任务...
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

现在只要把实验品上传到工作室，然后玩一玩https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017

你可以改变训练模型，替代其他模块，例如神经元网，做一个特征过滤器，对特征进行一些转换，等等。

对于神经网络，你也需要做一些归一化处理，因为决策树不需要归一化处理就可以工作。


实验是好的，但如何在MT中使用其结果？我可以卸载模型并将其放入一个指标中，看看它在样本外区域的工作情况????。
