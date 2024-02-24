交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 389 1...382383384385386387388389390391392393394395396...3399 新评论 Ivan Negreshniy 2017.06.09 19:58 #3881 瓦西里-佩雷佩尔金。 你不需要训练机器，你首先需要有铁的神经和在权力高层的关系，以便进行有利的交易。也许吧，但这是强硬、野蛮人的方式，谦虚的知识分子也应该有这样的方式...... 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 计算机学习：理论与实践（交易，不仅仅是）。 SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17 不，当然不是。我正忙着为未来的一些保障措施做准备。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 05:44 #3882 大家好!!!!很高兴看到这个话题还活着，所以我有一个问题要问公众。我有一个用于训练的数据集，但不幸的是，它已经变得如此之大，以至于训练时间过长。谁能用自己的作品建立一个模型，然后我们可以一起看看它是如何工作的!!!!!。 附加的文件： BuySell.txt 368 kb [删除] 2017.06.10 05:52 #3883 Mihail Marchukajtes: 大家好!!!!很高兴，这个主题没有消亡，仍然活得很好，所以我有一个问题要问用户。我有用于训练的数据集，但不幸的是，它变得如此之大，训练时间太长。谁能用自己的作品建立一个模型，然后我们可以一起看看它是如何工作的!!!!!。 你已经决定如何抛出成套的东西，以便你能建立一个模型？:)使用azure机器学习工作室进行验证，这是在云中快速阅读。如果我有时间，我以后会建立一个模型，并告诉你如何做。原则上，有详细的帮助和例子，你可以轻松地做所有事情，而不需要编程。然后将你训练好的模型挂在云端，通过webrequest用机器人检索结果https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/ Mihail Marchukajtes 2017.06.10 07:12 #3884 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你已经决定了你要如何建造模型吗？:)使用azure机器学习工作室进行验证，这是在云中快速阅读。如果我有时间，我以后会建立一个模型，并告诉你如何做。原则上，有详细的帮助和例子，一切都可以轻松完成，不需要编程。然后在云端建立你的训练模型，并通过webrequest用机器人检索结果。https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/ 现在我试着把它弄清楚。 [删除] 2017.06.10 07:20 #3885 Mihail Marchukajtes: 我现在就想办法解决。 我已经在做了，以后再报告)你唯一需要做的是用分隔符", "代替工作室的";"，否则列不会被正确定义有一本很好的手册，其中有俄文的例子最初为分类器Reshetov准备的一套？顺便说一下，我应该为OpenCl用mql5重写它。 Dr. Trader 2017.06.10 07:50 #3886 Mihail Marchukajtes: 能否有人用自己的作品建立一个模型，然后我们一起看看效果如何!!!!!。 我无法训练模型，预测器和目标不匹配。 [删除] 2017.06.10 07:52 #3887 蓝色决策树，红色提升决策树，2个模型的比较，训练/测试采样75/25 [删除] 2017.06.10 07:58 #3888 现在只要把实验品上传到工作室，然后玩一玩https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017。你可以改变训练模型，替代其他模块，例如神经元网，做一个特征过滤器，对特征进行一些转换，等等。对于神经网络，你也需要做一些归一化，因为决策树不需要归一化就可以工作。 BuySell created on 10.06.2017 max Dmitrievskygallery.cortanaintelligence.com Tags: Just checking features and evaluate 2 models Mihail Marchukajtes 2017.06.10 08:12 #3889 交易员博士。 我一直无法训练模型，预测器和目标不一致。 关键是这是一项分类任务... Mihail Marchukajtes 2017.06.10 08:24 #3890 马克西姆-德米特里耶夫斯基。现在只要把实验品上传到工作室，然后玩一玩https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017。你可以改变训练模型，替代其他模块，例如神经元网，做一个特征过滤器，对特征进行一些转换，等等。对于神经网络，你也需要做一些归一化处理，因为决策树不需要归一化处理就可以工作。 实验是好的，但如何在MT中使用其结果？我可以卸载模型并将其放入一个指标中，看看它在样本外区域的工作情况????。 1...382383384385386387388389390391392393394395396...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你不需要训练机器，你首先需要有铁的神经和在权力高层的关系，以便进行有利的交易。
也许吧，但这是强硬、野蛮人的方式，谦虚的知识分子也应该有这样的方式......
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
计算机学习：理论与实践（交易，不仅仅是）。
SanSanych Fomenko, 2017.06.09 15:17
不，当然不是。
我正忙着为未来的一些保障措施做准备。
大家好!!!!很高兴，这个主题没有消亡，仍然活得很好，所以我有一个问题要问用户。我有用于训练的数据集，但不幸的是，它变得如此之大，训练时间太长。谁能用自己的作品建立一个模型，然后我们可以一起看看它是如何工作的!!!!!。
你已经决定如何抛出成套的东西，以便你能建立一个模型？:)使用azure机器学习工作室进行验证，这是在云中快速阅读。
如果我有时间，我以后会建立一个模型，并告诉你如何做。原则上，有详细的帮助和例子，你可以轻松地做所有事情，而不需要编程。
然后将你训练好的模型挂在云端，通过webrequest用机器人检索结果
https://azure.microsoft.com/ru-ru/services/machine-learning/
现在我试着把它弄清楚。
我现在就想办法解决。
我已经在做了，以后再报告)你唯一需要做的是用分隔符", "代替工作室的";"，否则列不会被正确定义
有一本很好的手册，其中有俄文的例子
最初为分类器Reshetov准备的一套？顺便说一下，我应该为OpenCl用mql5重写它。
蓝色决策树，红色提升决策树，2个模型的比较，训练/测试采样75/25
现在只要把实验品上传到工作室，然后玩一玩https://gallery.cortanaintelligence.com/Experiment/BuySell-created-on-10-06-2017。
你可以改变训练模型，替代其他模块，例如神经元网，做一个特征过滤器，对特征进行一些转换，等等。
对于神经网络，你也需要做一些归一化，因为决策树不需要归一化就可以工作。
我一直无法训练模型，预测器和目标不一致。
实验是好的，但如何在MT中使用其结果？我可以卸载模型并将其放入一个指标中，看看它在样本外区域的工作情况????。