交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 383

2017.06.03 23:01 #3821
尤里-阿索连科。

2017.06.03 23:15 #3822
Maxim Dmitrievsky:

2017.06.03 23:36 #3823
Yuriy Asaulenko:

2017.06.04 17:50 #3824

2017.06.04 17:57 #3825
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

2017.06.04 18:14 #3826
桑桑尼茨-弗门科。

2017.06.05 12:27 #3827
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

2017.06.05 12:32 #3828
阿廖沙。

2017.06.05 12:33 #3829
马克西姆-德米特里耶夫斯基。

2017.06.05 12:34 #3830
阿利奥沙。
我甚至不明白为什么需要代码）。任何事物的本质在普通的文字中都能更快更容易地解释。而且我们能够自己编写代码）。
是的，我现在正坐在那里研究蔚蓝云中的学习机工作室，分享链接，就像看多么有趣一样:)还有什么其他的代码应该附加在它上面
我仍然没有安装VS 2017，在拆掉它之后，又一次。 ( 而我对它抱有很大希望，至少在R支持方面。还有Azure也是如此。
在我看来，VS 2015似乎不会提供这样的飞行。顺便说一下，有些VS 2015的项目 在17号之前没有打开。
一般来说，我注意到用R的17在某种程度上是不稳定的......也许我只是需要适应它......例如，在安装一些软件包时挂起，有一次是在执行一个脚本时挂起。
在此之前，我安装了最新的R和Open R。它连接到了错误的R，并且在创建项目 时挂起，没有给出任何警告......我通过尝试和错误删除了R，只留下Mycrosoft R。
奇怪的是，它没有重新安装，这从来都不是一个问题......我想我们可以找到一个解决方案 )
但总的来说，微软在创建整个生态系统方面的范围......你得到工作室和几乎所有的语言，甚至统计语言，还不够吗？))
做了一个信用风险预测的例子，训练了2个模型（决策树和支持向量），并立即对它们进行了比较，很方便，你可以在两次点击中比较任何模型。事实证明，决策树的效果更好。我将开始为外汇开发:)唯一剩下的就是检查网络api，使用EA的现实性如何。
Z.U. 而最重要的是，在这里我可以通过OpenCL实现我的想法与模式识别，这很了不起。巨大的可能性。
1.有必要卸载所有已安装的R - 幸运的是，R可以在没有任何安装的情况下工作。
2.安装macrosoft R。这与CRAN不同。
3.Macrosoft R通常与英特尔的矩阵运算库一起工作（从记忆中看，它像mkl）。你必须仔细查看已安装程序的列表，以便有一个R和相应的 intel库按修订版。不匹配会导致不稳定的操作。
是的，我做了，现在显示它与mikroft的那个一起工作，它是确定的。工作室本身在安装新库时有时会挂起，偶尔在运行脚本时也会挂起，但这并不是太糟糕。那我再看看，也许是设置上的问题，我不知道在哪里可以找到英特尔的软件，我想所有最新的软件都已经到位了。
我去看了8小时的试用版，他们的例子都很清楚，但有可能把自己的csv放进去吗？例如用 numer.ai 来试试我的运气？
不仅有8小时免费，还有一个有一些限制的免费版本。当然可以，数据集部分，csv只是被推荐为一个表格的标准
我可以看到一切，谢谢，但8h没有本地文件下载，我会尝试找到我的微软账户...
8h甚至没有尝试，直接进入完整的免费版本，但你需要一个账户。