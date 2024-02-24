交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 393 1...386387388389390391392393394395396397398399400...3399 新评论 Aleksei Kuznetsov 2017.06.10 18:07 #3921 Mihail Marchukajtes: 大家好!!!!我很高兴这个话题没有死，还活着，所以我有一个问题要问公众。我有一个用于训练的数据集，但不幸的是，它变得如此之大，训练时间太长。谁能用自己的经验建立一个模型，然后我们一起看看它的效果如何!!!!!。尝试留下输入（按从0开始的顺序，0是第1列）。0,4,50,53,59,61,64,92,98,101,104, 附加的文件： normalized_cleared.txt 59 kb Mihail Marchukajtes 2017.06.10 18:31 #3922 我能够计算出数据集的截断部分，这是样本外网络的结果，但我不得不完全镜像该模型。这是05.29的作品，我认为它很不错。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 18:35 #3923 elibrarius。试着留下输入（按顺序从0开始，0是第1列）。0,4,50,53,59,61,64,92,98,101,104, 优化器的优势是什么，它可以删除不必要的列。这就是为什么它需要这么长时间。但现在我将尝试优化完整的数据集，但根据你的建议，然后看看样本外的结果会如何。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 18:40 #3924 Mihail Marchukajtes: 优化器的优势在于它可以删除不必要的列。这就是为什么它需要这么长的时间来计算。但现在我将尝试优化完整的数据集，考虑到你的建议，然后看看样本外的结果会是什么，好吗？ 干得好！！！。我已经开始训练了，考虑到柱子少了很多，我想很快就能算出来，我会公布结果的 :-)这是正确的，第一次训练的结果是55%的可概括性。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 18:56 #3925 奇怪的是，有了这些输入，模型也需要反转，然后在同一地区，人们可以得到以下股权这有点糟糕，但仍然可以应用。我希望我们能在优化器上运行整个数据集。我认为那样的话，更多的柱子会被选中，概括水平会更高，因此在非抽样区的网络质量也会更高...... Aleksei Kuznetsov 2017.06.10 19:00 #3926 Mihail Marchukajtes: 干得好！！！。我已经开始训练了，因为柱子的数量明显减少了，我想它会很快计数的，我会公布结果的 :-)这是正确的，第一次训练的结果是55%的可推广性。 55%的可概括性是什么？ 正常的MLP给出11-5-1。 训练的平均误差(60.0%)情节=0.057(5.7%) nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2 验证时的平均误差（20.0%）情节=0.038（3.8%）nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2 测试的平均误差（20.0%）情节=0.023（2.3%）nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 19:08 #3927 elibrarius: 55%的普适性是什么？ 传统的MLP 11-5-1给出： 训练的平均误差（60.0%） plot =0.057（5.7%） nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2 验证的平均误差（20。0%）部分=0.038（3.8%） nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2 测试的平均误差（20.0%）部分=0.023（2.3%） nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2 我甚至不知道该怎么回答。唯一的办法是引用报告中的一个例子。优化的结果 可能是这样的：如何解释由每个人自己决定，但当优化完成后，结果看起来如下。* 归纳能力的敏感度：55.12820512820513%。* 归纳能力的特异性：55.5045871559633%。* 归纳能力： 55.309734513274336%。* 真正的积极因素：129* 假阳性率：105* 真负数：121* 假阴性率：97* 有统计的样本中的总模式：452个在红色部分，我强调了概括能力的总体结果。第一个是猜中1的百分比，第二个是猜中0的百分比，第三个是总数。 Aleksei Kuznetsov 2017.06.10 19:17 #3928 Mihail Marchukajtes: 我不知道该说些什么。除了从报告中举出一个例子。优化结果 看起来是这样的，你可以用任何方式来解释它，但当优化完成后，结果看起来如下。* 归纳能力的敏感度：55.12820512820513%。* 归纳能力的特异性：55.5045871559633%。* 归纳能力： 55.309734513274336%。* 真正的积极因素：129* 假阳性率：105* 真负数：121* 假阴性率：97* 有统计的样本中的总模式：452个在红色部分，我强调了概括能力的总体结果。第一个是猜中单数的百分比，第二个是猜中零数的百分比，第三个是总数。 MLP有95%的时间是在猜测......我认为你做错了自行车）没有冒犯的意思。 我也在制作自己的自行车，但基于几十年来经过验证的MLP（正如他们所说，已经过时了，需要更酷的东西来工作）。 所以我很支持自行车，也许你的代码在某个地方有一些错误的逻辑？我在测试不同的变体时，已经在我的体内发现了一些。包括解决了这个主题的第一个帖子的问题。但这些同样的过滤器，在你的问题中切断了不必要的东西--在那个（）中切断了需要的东西。所以我认为我需要使用输入的权重来做筛选，在完整的数据上实地运行。 Mihail Marchukajtes 2017.06.10 19:26 #3929 elibrarius。 MLP有95%的时间是在猜测......我认为你做错了自行车）没有冒犯的意思。 我也在做自己的自行车，但基于几十年来经过验证的MLP（他们说已经过时了，需要更酷的东西来工作）。 所以我很支持自行车，也许你的代码中某个地方有逻辑错误？我在测试不同的变体时，已经在我的体内发现了一些。 问题是我不是一个程序员。这个优化器不是我写的，我只是用它，无论如何，你指定的输入给出了55%的概括性，这比猜测要好，因此我们看到样本外的结果有正的利润。现在唯一阻止我的是，模型需要是镜像的，那么它将获得，如果模型是直的，那么它将失去......。但如果我们在所有的输入上运行优化器，我想模型会更复杂，会选择更多的输入。而且从理论上讲，这样的模式应该能更好、更长久地发挥作用。但我不能在完整的数据集上运行优化器--我想它需要一个月的时间来读取。所以我的希望是在GPU上运行优化器，然后我们再看看。 Aleksei Kuznetsov 2017.06.10 19:32 #3930 Mihail Marchukajtes: 问题是，我不会编程。这个优化器不是我写的，我只是用它，无论如何，你指定的输入给出了55%的概括，这比猜测要好，因此我们看到样本外的结果有正的利润。现在唯一阻止我的是，模型应该是镜像的，那么它就会增加，如果模型是直的，那么它就会失去。但如果我们在所有的输入上运行优化器，我想模型会更复杂，会选择更多的输入。而且从理论上讲，这样的模式应该能更好、更长久地发挥作用。但我不能在完整的数据集上运行优化器--我想它需要一个月的时间来读取。所以我的希望是在GPU上运行优化器，然后我们再看看。 如果你要启动一个月的东西，请使用不间断电源，我在大约2个计算周内就把灯切了））。 而且不要等待GPU，重写代码可能需要更长的时间，如果作者没有做，几乎没有人会完成这个任务。 1...386387388389390391392393394395396397398399400...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
大家好!!!!我很高兴这个话题没有死，还活着，所以我有一个问题要问公众。我有一个用于训练的数据集，但不幸的是，它变得如此之大，训练时间太长。谁能用自己的经验建立一个模型，然后我们一起看看它的效果如何!!!!!。
尝试留下输入（按从0开始的顺序，0是第1列）。
0,4,50,53,59,61,64,92,98,101,104,
我能够计算出数据集的截断部分，这是样本外网络的结果，但我不得不完全镜像该模型。
这是05.29的作品，我认为它很不错。
优化器的优势是什么，它可以删除不必要的列。这就是为什么它需要这么长时间。但现在我将尝试优化完整的数据集，但根据你的建议，然后看看样本外的结果会如何。
这是正确的，第一次训练的结果是55%的可概括性。
奇怪的是，有了这些输入，模型也需要反转，然后在同一地区，人们可以得到以下股权
这有点糟糕，但仍然可以应用。
我希望我们能在优化器上运行整个数据集。我认为那样的话，更多的柱子会被选中，概括水平会更高，因此在非抽样区的网络质量也会更高......
正常的MLP给出11-5-1。
训练的平均误差(60.0%)情节=0.057(5.7%) nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2
验证时的平均误差（20.0%）情节=0.038（3.8%）nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2
测试的平均误差（20.0%）情节=0.023（2.3%）nLearns=2 NGrad=332 NHess=0 NCholesky=0 codResp=2
55%的普适性是什么？
我甚至不知道该怎么回答。唯一的办法是引用报告中的一个例子。优化的结果 可能是这样的：如何解释由每个人自己决定，但当优化完成后，结果看起来如下。
* 归纳能力的敏感度：55.12820512820513%。
* 归纳能力的特异性：55.5045871559633%。
* 归纳能力： 55.309734513274336%。
* 真正的积极因素：129
* 假阳性率：105
* 真负数：121
* 假阴性率：97
* 有统计的样本中的总模式：452个
在红色部分，我强调了概括能力的总体结果。第一个是猜中1的百分比，第二个是猜中0的百分比，第三个是总数。
我也在制作自己的自行车，但基于几十年来经过验证的MLP（正如他们所说，已经过时了，需要更酷的东西来工作）。 所以我很支持自行车，也许你的代码在某个地方有一些错误的逻辑？我在测试不同的变体时，已经在我的体内发现了一些。包括解决了这个主题的第一个帖子的问题。但这些同样的过滤器，在你的问题中切断了不必要的东西--在那个（）中切断了需要的东西。所以我认为我需要使用输入的权重来做筛选，在完整的数据上实地运行。
MLP有95%的时间是在猜测......我认为你做错了自行车）没有冒犯的意思。
问题是我不是一个程序员。这个优化器不是我写的，我只是用它，无论如何，你指定的输入给出了55%的概括性，这比猜测要好，因此我们看到样本外的结果有正的利润。现在唯一阻止我的是，模型需要是镜像的，那么它将获得，如果模型是直的，那么它将失去......。
但如果我们在所有的输入上运行优化器，我想模型会更复杂，会选择更多的输入。而且从理论上讲，这样的模式应该能更好、更长久地发挥作用。但我不能在完整的数据集上运行优化器--我想它需要一个月的时间来读取。所以我的希望是在GPU上运行优化器，然后我们再看看。
而且不要等待GPU，重写代码可能需要更长的时间，如果作者没有做，几乎没有人会完成这个任务。