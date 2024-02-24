交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3387 1...338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394...3399 新评论 mytarmailS 2024.01.23 08:28 #33861 Aleksey Vyazmikin #:这种线性关系是如何定义的？能否详细说明？我只是删除非常相似的规则，通过激活点来确定相似度。 我公布了代码。详情如下https://rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html还有哪些激活点？ Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 08:46 #33862 mytarmailS #: 我发布了代码。 详情如下 https:// rdrr.io/cran/caret/man/findLinearCombos.html 我希望你能用自己的话描述一下过程。 好的，这是翻译： " 详细内容 QR 分解用于确定矩阵是否具有全秩，然后确定涉及依赖关系的列集。 为了 "解决 "这些问题，需要反复删除这些列，并重新检查矩阵的秩。 也可以使用 subselect 软件包中的 trim.matrix 函数来达到同样的目的。 " 从描述中看不出什么，首先问题是我们谈论的是什么矩阵，它是如何获得的？ mytarmailS#： 通过其他什么激活点？ 如果叶子中的规则已被执行，这就是叶子激活，这意味着叶子被用于形成模型的最终答案。根据叶子的数量构建一个表格，每一行都标记为激活，如果激活则标记为 "1"，如果未激活则标记为 "0"。 [删除] 2024.01.23 09:29 #33863 我为那些难以阅读英文书籍的人勾勒了一些关于 Kozul 的基本论点，并以 python 为例，介绍了我的版本中 Kozul 的最佳工作方式。你想要这篇文章吗？ mytarmailS 2024.01.23 09:32 #33864 Aleksey Vyazmikin #:1.谷歌一下 qr 矩阵分解，这不是一言两语能说清楚的。2. 用这种方法最多可以去掉三分之一的不必要功能。 mytarmailS 2024.01.23 09:33 #33865 Maxim Dmitrievsky #:我为那些难以阅读英文书籍的人勾勒了一些关于 Kozul 的基本论点，并以 python 为例，介绍了我的版本中 Kozul 的最佳工作方式。你想要文章吗？ 请便。 [删除] 2024.01.23 09:50 #33866 mytarmailS #: 别这样 我刚看完另一本书，想把理论补充完整。 因为书上说，没有什么比好的理论更实用了。 Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 10:13 #33867 mytarmailS #:1.谷歌一下 qr 矩阵分解，一言难尽 2.用这种方法最多可以去掉三分之一的不必要功能 1.我不是在问分解的问题，我是在问矩阵是从哪里来的。 2.这似乎是一个未经证实的说法。在我看来，用我的方法可以去掉比你需要的更多的东西。 mytarmailS 2024.01.23 10:16 #33868 Aleksey Vyazmikin #:1.我问的不是分解，而是矩阵从何而来。2.这似乎是一种未经证实的说法。在我看来，我的方法可以去除比它需要的更多的东西。 1 带有特征的矩阵2 我们说的是线性相关特征还是所有特征？ Aleksey Vyazmikin 2024.01.23 10:24 #33869 mytarmailS #: 1 个特征矩阵 2 我们讨论的是线性相关特征还是所有特征？ 1.这个矩阵是如何得到的？其中的数字是什么？ 2.我说的是规则。在我的方法中，我并不关心规则是如何得出的，也不关心规则是由什么得出的，但如果反应与训练样本中的另一个反应相似，它就不包含额外的信息。 [删除] 2024.01.23 10:25 #33870 为什么大量的标志是邪恶的？来自一本关于 Kozul 的书中的有趣图表。 在训练样本中找到相同示例的概率取决于特征的数量。 如果特征数量超过 14 个（甚至 10 个），就会出现大量无法无损缩减的规则。 1...338033813382338333843385338633873388338933903391339233933394...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
这种线性关系是如何定义的？能否详细说明？
我只是删除非常相似的规则，通过激活点来确定相似度。
我发布了代码。
我希望你能用自己的话描述一下过程。
好的，这是翻译：
"
详细内容
QR 分解用于确定矩阵是否具有全秩，然后确定涉及依赖关系的列集。
为了 "解决 "这些问题，需要反复删除这些列，并重新检查矩阵的秩。
也可以使用 subselect 软件包中的 trim.matrix 函数来达到同样的目的。
"
从描述中看不出什么，首先问题是我们谈论的是什么矩阵，它是如何获得的？
如果叶子中的规则已被执行，这就是叶子激活，这意味着叶子被用于形成模型的最终答案。根据叶子的数量构建一个表格，每一行都标记为激活，如果激活则标记为 "1"，如果未激活则标记为 "0"。
我为那些难以阅读英文书籍的人勾勒了一些关于 Kozul 的基本论点，并以 python 为例，介绍了我的版本中 Kozul 的最佳工作方式。你想要这篇文章吗？
别这样
我刚看完另一本书，想把理论补充完整。
因为书上说，没有什么比好的理论更实用了。
1.我不是在问分解的问题，我是在问矩阵是从哪里来的。
2.这似乎是一个未经证实的说法。在我看来，用我的方法可以去掉比你需要的更多的东西。
1 个特征矩阵
1.这个矩阵是如何得到的？其中的数字是什么？
2.我说的是规则。在我的方法中，我并不关心规则是如何得出的，也不关心规则是由什么得出的，但如果反应与训练样本中的另一个反应相似，它就不包含额外的信息。
为什么大量的标志是邪恶的？来自一本关于 Kozul 的书中的有趣图表。
在训练样本中找到相同示例的概率取决于特征的数量。
如果特征数量超过 14 个（甚至 10 个），就会出现大量无法无损缩减的规则。