交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3397 1...3390339133923393339433953396339733983399 新评论 [删除] 2024.02.11 13:33 #33961 我想为模型组合写一个优化器，因为它们在工业规模上生成得 很快。 纯粹假设一下，如果我们保存的不是模型，而是训练模型的数据集，然后在这些数据集上训练一个最终模型，结果应该与模型组合相当，对吗？ Причинно-следственный вывод в задачах классификации временных рядов www.mql5.com В этой статье мы рассмотрим теорию причинно-следственного вывода с применением машинного обучения, а также реализацию авторского подхода на языке Python. Причинно-следственный вывод и причинно-следственное мышление берут свои корни в философии и психологии, это важная часть нашего способа мыслить эту реальность. [删除] 2024.02.11 13:36 #33962 我还计划不采用文章中的位置匹配法，而是采用倾向得分法。这样可以同时校准概率。 然后，我打算使用谷歌的 liba，看看能从中得到什么。 也许稍后我会公布结果。 Aleksandr Dziuba 2024.02.12 18:39 #33963 如果在获取结果时，优化参数底线中的存款、利润或股本为负值，那么这一结果肯定会在某一天被删除。 所有优化都只能获取这一时期的数据。虽然这并不可悲，但事实如此。 [删除] 2024.02.13 09:55 #33964 Maxim Dmitrievsky #:我还计划不采用文章中的位置匹配法，而是采用倾向得分 法。这样可以同时校准概率。 理论上，你可以通过它搜索和匹配样本 例如，随机将样本中的一块标记为 0，另一块标记为 1。教 NS 分离出哪个样本属于哪个样本。这也叫做对抗验证。 理想情况下，NS 不应识别样本，误差应在 0.5 左右。这意味着原始样本的随机性很好。 propensity 0.38 3 0.40 3 0.41 3 0.42 20 0.43 27 0.44 40 0.45 56 0.46 140 0.47 745 0.48 3213 0.49 8041 0.50 11718 0.51 5324 0.52 1187 0.53 749 0.54 209 0.55 95 0.56 54 0.57 29 0.58 12 0.59 14 0.60 8 0.61 6 0.63 1 任何在 0.5 附近的数据都是好数据，都可用于训练。极端值就是异常值。 然后，对于每个 "概率"，你都可以计算出猜中案例的百分比。 到目前为止，采用这种方法有点令人费解。 Aleksey Vyazmikin 2024.02.15 23:50 #33965 一个有趣的持续性竞赛--为那些想与其他参赛者比较自己预测报价成功与否的人准备的。 Numerai numer.ai The hardest data science tournament on the planet. Build the world's open hedge fund by modeling the stock market. mytarmailS 2024.02.16 08:10 #33966 Aleksey Vyazmikin #:正在进行的有趣比赛--为那些想与其他参赛者比较自己预测报价成功率的人准备的。 这个链接已经在这里出现过很多次了 Aleksey Vyazmikin 2024.02.16 13:26 #33967 mytarmailS #: 这个链接在这里已经出现过很多次了 我不记得了--我猜当时还不清楚该怎么做，但现在我看了帮助，就更清楚了。 总之，这个想法已经运行了很长时间，这是事实。据我所知，他们用某种加密货币来支付好的预测。 当然，缺点是代码是开放的，必须转让才能参与。 [删除] 2024.02.23 16:53 #33968 未来已来，我正在本地运行谷歌的 LLM。现在，我不需要妻子和朋友了。 [删除] 2024.02.23 17:55 #33969 Maxim Dmitrievsky #:未来已来，我正在本地运行谷歌的 LLM。现在，我不需要妻子和朋友了。 https://blog.google/technology/developers/gemma-open-models/ Gemma: Introducing new state-of-the-art open models blog.google Gemma is designed with our AI Principles at the forefront. As part of making Gemma pre-trained models safe and reliable, we used automated techniques to filter out certain personal information and other sensitive data from training sets. Additionally, we used extensive fine-tuning and reinforcement learning from human feedback (RLHF) to align... Aleksey Vyazmikin 2024.02.24 00:11 #33970 对整个主题的精辟概括 1...3390339133923393339433953396339733983399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想为模型组合写一个优化器，因为它们在工业规模上生成得 很快。
纯粹假设一下，如果我们保存的不是模型，而是训练模型的数据集，然后在这些数据集上训练一个最终模型，结果应该与模型组合相当，对吗？
我还计划不采用文章中的位置匹配法，而是采用倾向得分法。这样可以同时校准概率。
然后，我打算使用谷歌的 liba，看看能从中得到什么。
也许稍后我会公布结果。
我还计划不采用文章中的位置匹配法，而是采用倾向得分 法。这样可以同时校准概率。
理论上，你可以通过它搜索和匹配样本
例如，随机将样本中的一块标记为 0，另一块标记为 1。教 NS 分离出哪个样本属于哪个样本。这也叫做对抗验证。
理想情况下，NS 不应识别样本，误差应在 0.5 左右。这意味着原始样本的随机性很好。
任何在 0.5 附近的数据都是好数据，都可用于训练。极端值就是异常值。
然后，对于每个 "概率"，你都可以计算出猜中案例的百分比。
到目前为止，采用这种方法有点令人费解。
一个有趣的持续性竞赛--为那些想与其他参赛者比较自己预测报价成功与否的人准备的。
正在进行的有趣比赛--为那些想与其他参赛者比较自己预测报价成功率的人准备的。
这个链接在这里已经出现过很多次了
我不记得了--我猜当时还不清楚该怎么做，但现在我看了帮助，就更清楚了。 总之，这个想法已经运行了很长时间，这是事实。据我所知，他们用某种加密货币来支付好的预测。
当然，缺点是代码是开放的，必须转让才能参与。
未来已来，我正在本地运行谷歌的 LLM。现在，我不需要妻子和朋友了。
未来已来，我正在本地运行谷歌的 LLM。现在，我不需要妻子和朋友了。
https://blog.google/technology/developers/gemma-open-models/
对整个主题的精辟概括