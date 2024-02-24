交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3328 1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2023.10.27 13:35 #33271 Aleksey Nikolayev #: VTB 也有外汇交易许可证。也许他们的条件 更加苛刻） 是啊。 到处都是这样 )))) 你进去的时候很穷，出来的时候却带着很多钱。 这就是他们工作的目的。 就是这样，每个人都很富有。 mytarmailS 2023.10.28 22:31 #33272 这是一个有趣的数字 lynxntech 2023.10.29 04:40 #33273 mytarmailS #: 这是一个有趣的数字 现在等待瑞娜 ) Renat Akhtyamov 2023.10.29 05:09 #33274 lynxntech #:现在等待瑞娜 ) 我没时间做这个。 我正在写一个多策略机器人，只是它不会选择分析工具，而是同时选择一个策略。 一切都在那里，你不必走远： 使用美元期货和期权的策略 - Moscow Exchange | Markets (moex.com) Московская Биржа - Стратегии использования фьючерсов и опционов доллар США www.moex.com Влияем на развитие, создаем будущее. Миссия Группы — способствовать экономическому росту и реструктуризации российской экономики путем расширения возможностей по привлечению капитала для компаний и создания удобной, надежной и прозрачной инвестиционной среды для российских и иностранных инвесторов. lynxntech 2023.10.29 05:22 #33275 哇，钱德勒下场了 [删除] 2023.10.31 14:04 #33276 为刚刚开始学习大学一年级课程的学生提供实际信息。特别是亚里士多德逻辑或命题逻辑。形式逻辑认为表达必须是一致的，这被诡辩家们学得很好，比如卡茨基克，他们甚至受到柏拉图的谴责。逻辑联系可以是关联的，也可以是因果的。也就是说，形式逻辑语句并不总是正确的。我从他的一些新视频片段中受到启发，他在片中 "揭露 "了另一个连两个词都不会连接的诡辩家。同样，我记得在大学里，有一门 "范畴 "或意识范畴的课程。例如，什么是主体、客体、物质、空间等等。它们与现实世界的关系与形式逻辑差不多。也就是说，它们并不存在于现实世界中。）也就是说，如果你从萨瓦捷耶夫的脏指甲中抽象出来，你就会意识到，他所处理的是数学的本来面目。不是与现实世界相联系，而是与意识范畴相联系。 Ivan Butko 2023.10.31 14:39 #33277 Maxim Dmitrievsky #: 为刚刚开始学习大学一年级课程的学生提供实际信息。特别是亚里士多德逻辑或命题逻辑。形式逻辑认为表达必须是一致的，这被诡辩家们学得很好，比如卡茨基克，他们甚至受到柏拉图的谴责。逻辑联系可以是关联的，也可以是因果的。也就是说，形式逻辑语句并不总是真实的。 。 受到他的一些新视频片段的启发，他在片中 "揭露 "了另一个连两个词都不会连接的 ptushnik。 同样，我记得在大学里有一门 "范畴 "或意识范畴的课程。例如，什么是主体、客体、物质、空间等等。它们与现实世界的关系与形式逻辑差不多。也就是说，它们并不存在于现实世界中。） 也就是说，如果你从萨瓦捷耶夫的脏指甲中抽象出来，你就会意识到，他所处理的是数学的本来面目。不是与现实世界相联系，而是与意识范畴相联系。 [删除] 2023.10.31 14:44 #33278 Ivan Butko #: 听听zombo科学家的论点很有意思。他们自己的，而不是强加的。因为他们自己的论点还没有形成:)是的，这篇文章很有煽动性。 但是，历史上有很多这样的伪科学教派。人们也盲目地追随他们的大师，因为由于知识能力的原因，无法证明或反驳。 [删除] 2023.10.31 14:55 #33279 唯一的证据就是用户在程序中模拟了它的斥力。但是，如果你将爱因斯坦的连续统一体编入程序，它也能运行：)就像爱因斯坦的理论没有在任何地方得到应用一样，相对论也没有。因此，就其无用性而言，它们至少是平等的：)重写教科书，用一种垃圾替换另一种垃圾，又有什么意义呢？ [删除] 2023.10.31 15:09 #33280 学过哲学的人都知道，"冷-暖"、"前-后"、"连续-离散"、"空间-物质"、"灵魂-肉体"、"神-魔鬼 "这些范畴是意识的范畴，而不是 "现实世界 "的范畴。更进一步说，它们是思考的方式，否则，没有分离，就没有思考。神经网络的工作原理与 comps 相同。没有真实的实验数据，你就无法与诡辩家争辩，因为 "一切都是合乎逻辑的"。而现实中并不存在因果关系，一切都是联想层面的，比如这里是磁铁相斥，或者相吸时一切都会坍塌。"空间是无限的"--没人会去验证吧？就像 "有上帝"--证明没有上帝，你只是看不到他。一个简单的关联数列。这不是科学方法，而是诡辩。相当原始 1...332133223323332433253326332733283329333033313332333333343335...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
VTB 也有外汇交易许可证。也许他们的条件 更加苛刻）
是啊。
到处都是这样 ))))
你进去的时候很穷，出来的时候却带着很多钱。
这就是他们工作的目的。
就是这样，每个人都很富有。
这是一个有趣的数字
现在等待瑞娜 )
我没时间做这个。
我正在写一个多策略机器人，只是它不会选择分析工具，而是同时选择一个策略。
一切都在那里，你不必走远：
使用美元期货和期权的策略 - Moscow Exchange | Markets (moex.com)
为刚刚开始学习大学一年级课程的学生提供实际信息。特别是亚里士多德逻辑或命题逻辑。形式逻辑认为表达必须是一致的，这被诡辩家们学得很好，比如卡茨基克，他们甚至受到柏拉图的谴责。逻辑联系可以是关联的，也可以是因果的。也就是说，形式逻辑语句并不总是真实的。 。